Ascolti Tv ieri (17 luglio): Tim Summer Hits conquista il venerdì sera, bene anche Quarto Grado e Chicago Fire
La musica dell'estate si prende la prima serata e consente a Rai 1 di chiudere davanti a tutti, mentre Canale 5 resta a distanza con L’Erede e Rete 4.
La prima serata di venerdì 17 luglio ha proposto al pubblico una programmazione molto diversa rispetto alle settimane precedenti, senza grandi eventi sportivi o appuntamenti eccezionali capaci di monopolizzare l’attenzione dei telespettatori. In questo contesto, a spuntarla è stata Rai 1 grazie a Tim Summer Hits, il tradizionale appuntamento musicale estivo.
Ascolti tv della serata: Tim Summer Hits supera L’erede
La trasmissione ha raccolto 2.047.000 spettatori con il 19,4% di share, conquistando così la leadership della serata. Un risultato che permette alla rete ammiraglia Rai di sfiorare la soglia del 20% e di staccare nettamente la principale concorrente, confermando il buon appeal della musica dal vivo e dei grandi successi dell’estate.
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La vittoria di Tim Summer Hits appare piuttosto chiara osservando il distacco che separa il programma musicale dalla proposta di Canale 5. La rete ammiraglia Mediaset ha infatti schierato L’Erede, che ha ottenuto 1.474.000 spettatori e il 14,1% di share. Si tratta di un dato certamente dignitoso, ma non sufficiente per avvicinare Rai 1. La differenza supera infatti il mezzo milione di telespettatori e certifica una serata nella quale il pubblico ha premiato soprattutto l’intrattenimento musicale.
Il resto della programmazione serale
Tra i protagonisti della serata merita una menzione particolare Quarto Grado. Il programma di approfondimento in onda su Rete 4 ha infatti raccolto 885.000 spettatori con il 9,2% di share, confermando una fedeltà del pubblico che continua a rappresentare uno dei principali punti di forza della trasmissione. Pur senza raggiungere il milione di spettatori, il programma riesce a ottenere una quota di mercato molto significativa e si conferma come una delle proposte più seguite al di fuori delle reti ammiraglie. Buona anche la performance di Italia 1 con Chicago Fire, che ha coinvolto 788.000 spettatori e il 6,6% di share.
Sul fronte delle altre emittenti, Rai 3 ha proposto il film La famiglia Leroy, seguito da 490.000 spettatori con il 3,8% di share. Un dato molto vicino a quello ottenuto da La7, dove Le fate ignoranti ha interessato 501.000 telespettatori e il 3,9%.
Più indietro troviamo il Nove con I Migliori Fratelli di Crozza, che ha raccolto 414.000 spettatori e il 3,3%, mentre Rai 2 con Noi si è fermata a 304.000 spettatori pari al 2,5%. Su Tv8, infine, I delitti del BarLume ha registrato 312.000 spettatori con il 2,5% di share, confermando un andamento in linea con le ultime settimane.
Gli ascolti della prima serata
- Rai 1 – Tim Summer Hits: 2.047.000 spettatori (19,4%)
- Canale 5 – L’Erede: 1.474.000 spettatori (14,1%)
- Rai 2 – Noi: 304.000 spettatori (2,5%)
- Italia 1 – Chicago Fire: 788.000 spettatori (6,6%)
- Rai 3 – La famiglia Leroy: 490.000 spettatori (3,8%)
- Rete 4 – Quarto Grado: 885.000 spettatori (9,2%)
- La7 – Le fate ignoranti: 501.000 spettatori (3,9%)
- Tv8 – I delitti del BarLume: 312.000 spettatori (2,5%)
- Nove – I Migliori Fratelli di Crozza: 414.000 spettatori (3,3%)
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