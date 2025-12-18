Trova nel Magazine
Ascolti Tv ieri (17 dicembre 2025): Un Professore 3 (21.3%) stravince e Sal Da Vinci si ferma al 17%, Cazzullo in scia di 'Chi l'ha visto?'

Mentre la prima serata è tutta per Dante Balestra e i suoi studenti, nell'access prime time Gerry Scotti fa un nuovo record.

Ascolti Tv 17 dicembre 2025
RaiPlay

La penultima puntata di Un Professore 3 non ha avuto rivali. Ieri sera, mercoledì 17 dicembre 2025, la serie su Dante Balestra e i suoi studenti ha letteralmente conquistato i telespettatori per l’ennesima volta: un ottimo risultato in vista dell’episodio finale previsto stasera. Su Canale 5, invece, il concerto di Sal da Vinci – Stasera che sera! Special Edition, è rimasto indietro, come d’altronde le altre reti. Positivi i risultati di Chi l’ha visto? su Rai 3 e di Aldo Cazzullo su La7 con Una giornata particolare. Infine, l’access prime time ha visto Gerry Scotti raggiungere un nuovo record con La Ruota della Fortuna, e oltre un milione di spettatori in più rispetto ai pacchi di Stefano De Martino.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Un Professore 3 e Sal Da Vinci

La prima serata di mercoledì 17 dicembre 2025 è stata vinta dalla penultima puntata di Un Professore 3 (stasera va in scena il gran finale). L’episodio della terza stagione della serie ha conquistato 3.348.000 spettatori pari al 21.3% di share. Niente da fare, invece, per Canale 5 che ha trasmesso il concerto Stasera… che Sera! con Sal Da Vinci, interessando 2.163.000 spettatori con uno share del 17%. Meglio per Chi l’ha visto? su Rai 3 che è stata la scelta di 1.312.000 spettatori (8.7%), e per Aldo Cazzullo su La7 con Una giornata particolare, scelto da 1.106.000 spettatori e il 6.7%. Rai 2 con True Lies ha visto davanti alla Tv 674.000 spettatori (4.4%), mentre Italia 1 con la pellicola The Woman King ha fatto qualcosa di più: 869.000 spettatori con il 5.7%. Infine, Rete 4 con Realpolitik è piaciuto a 357.000 spettatori (2.9%), Tv8 e Robin Hood – Principe dei ladri a 392.000 spettatori (2.6%) e il Nove con La Corrida 472.000 spettatori con il 3.9%.

Rai 1 | Un Professore 3 – 21.3% (3.348.000 spettatori)
Canale 5 | Stasera… che Sera! con Sal Da Vinci – 17% (2.163.000 spettatori)
Rai 2 | True Lies –4.4% (674.000 spettatori)
Italia 1 | The Woman King – 5.7% (869.000 spettatori)
Rai 3 | Chi l’ha visto? – 8.7%% (1.312.000 spettatori)
Rete 4 | Realpolitik – 2.9% (357.000 spettatori)
La7 | Una giornata particolare 6.7% (1.106.000 spettatori)
Tv8 | Robin Hood – Principe dei ladri – 2.6% (392.000 spettatori)
Nove | La Corrida 3.9% (472.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: boom di Scotti con La Ruota della Fortuna

E se Canale 5 non ce l’ha fatta nella prima serata, nell’access prime time la musica cambia. La Ruota della Fortuna, nelle mani di Gerry Scotti e Samira Lui, ha raggiunto un nuovo record, intrattenendo ben 5.674.000 spettatori pari al 28.3%. Su Rai 1, invece, Affari Tuoi con Stefano De Martino si è fermato a 4.502.000 spettatori (22.4%). Solo nella fascia preserale il primo canale è riuscito a spuntarla alla grande grazie a L’Eredità (4.508.000 spettatori pari al 28.1%), che ha visto soccombere Max Giusti (2.757.000 spettatori e il 18.4%).

