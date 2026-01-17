Ascolti TV ieri (16 gennaio): Gerry Scotti domina, ma Nicola Savino guadagna terreno, è sfida aperta Gerry Scotti trova un nuovo sfidante da battere dopo De Martino, intanto i grandi classici e l'informazione si prendono il resto del pubblico.

La prima serata di venerdì 16 gennaio ha restituito un quadro televisivo complesso, fatto di incastri di palinsesto non sempre scontati e numeri che, letti con attenzione, raccontano molto più di una semplice classifica. Il venerdì resta una serata chiave per testare la fedeltà del pubblico, soprattutto quando la concorrenza si gioca su prodotti ormai riconoscibili. Vediamo insieme quali sono.

La sfida tra Tali e Quali e La Ruota dei Campioni

Su Rai 1 Tali e Quali ha attraversato la serata con una struttura spezzata che merita una lettura più precisa. La presentazione, in onda dalle 21.47 alle 22.21, ha interessato 2.988.000 spettatori pari al 15.5% di share, mentre il corpo centrale del programma, trasmesso dalle 22.24 alle 24.19, ha raccolto 2.385.000 spettatori con uno share del 17.9%. Sembra quindi che il programma di Savino stia lentamente accorciando le distanza con il diretto competitor, con un pubblico fedele che ha scelto di restare agganciato al programma anche in una fascia oraria tradizionalmente più fragile. Su Canale 5 la serata è stata costruita attorno a La Ruota dei Campioni, preceduta da una breve presentazione di cinque minuti, Gira La Ruota dei Campioni, che ha ottenuto 4.217.000 spettatori con il 21.5% di share. La prima parte del game show, in onda dalle 20.51 alle 22.18, ha conquistato 4.736.000 spettatori pari al 23.9%, mentre la seconda parte, denominata Atto Finale e trasmessa dalle 22.22 alle 23.14, ha raccolto 3.826.000 spettatori con il 22.7%. Insomma Gerry vince ma decresce, mentre Savino va in positivi nonostante i numeri più bassi.

Tanto cinema e intrattenimento sulle altre reti

Rai 2 ha puntato sul film Ferrari, che ha intrattenuto 926.000 spettatori con il 5.5% di share, confermando una linea di programmazione orientata a un pubblico più mirato. Su Italia 1 Harry Potter e i doni della morte – Parte 2 ha incollato davanti al video 1.213.000 spettatori con il 7.2%, ribadendo ancora una volta la forza di un titolo che continua a funzionare anche a distanza di anni. Rai 3 ha proposto Love Affair – Un grande amore, seguito da 461.000 spettatori pari al 2.5%, mentre Rete4 ha ottenuto un risultato solido con Quarto Grado, che ha totalizzato 1.088.000 spettatori con l’8.7% di share, a cui si aggiunge una presentazione vista da 1.088.000 spettatori con il 5.4%.

Propaganda Live e la frammentazione del pubblico

Su La 7 Propaganda Live ha raggiunto 827.000 spettatori con il 6.2%, confermandosi come uno degli appuntamenti più riconoscibili del venerdì sera per una fascia di pubblico ben definita. Tv8 ha trasmesso Cucine da Incubo, seguito da 316.000 spettatori con l’1.9%, mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha radunato 426.000 spettatori con il 2.3%.

Sfida smezzata tra Affari Tuoi e La ruota della Fortuna

La scelta di anticipare La Ruota dei Campioni ha di fatto fatto saltare la tradizionale sfida dell’access prime time. In questo contesto, Affari Tuoi si è sovrapposto solo momentaneamente con il programma di Scotti, ma resta il segnale di un trend positivo, con il game show di Rai 1 che nelle ultime settimane sembra aver ritrovato una continuità capace di avvicinarlo ai numeri più brillanti dello scorso anno.

