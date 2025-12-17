Ascolti Tv ieri (16 dicembre 2025): il finale di Sandokan asfalta La notte nel cuore, boom Le Iene con Topo Gigio Oltre alla vittoria della serie con Can Yaman, bene anche Le Iene e Giovanni Floris, mentre su Rai 1 Marco Liorni affonda Max Giusti.

L’ultima puntata di Sandokan ha fatto bingo. Ieri sera, martedì 16 dicembre 202, il gran finale della fiction con Can Yaman ha conquistato i telespettatori. Tutte gli episodi di questo remake, tratto dai romanzi di avventure di Emilio Salgari, sono stati seguitissimi dal pubblico. Su Canale 5, invece, l’appuntamento con La notte nel cuore non ha saputo reggere il confronto, ottenendo uno share nettamente inferiore. Per quanto riguarda le altre reti, bene Le Iene su Italia 1, e DiMartedì con Giovanni Floris su La7, mentre nella fascia dell’access prime time continua il dominio de La Ruota della Fortuna, anche se su Rai 1 nel preserale ha prevalso Marco Liorni e L’Eredità.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Sandokan e La notte nel cuore

Ieri sera, martedì 16 dicembre 2025, l’ultima puntata di Sandokan è stata un successo. La serie di Rai 1 ha conquistato 4.116.000 spettatori pari al 25.4% di share. Nettamente inferiori invece gli ascolti di Canale5 con La Notte nel Cuore, che ha intrattenuto 2.192.000 spettatori con uno share del 13.9%. Buono anche il risultato de Le Iene su Italia 1 con 1.342.000 spettatori con l’11.1%, in una punatata che ha proposto un nuovo servizio sulla morte di David Rossi e un tenerissimo monologo di Topo Gigio, e quello di DiMartedì su La7, che ha visto davanti alla Tv 1.435.000 spettatori e l’8.9%, contro Rete 4 con È Sempre Cartabianca che ha totalizzato 546.000 spettatori (4.3%). Rai 2, con N.C.I.S. Sydney, si ferma a 314.000 spettatori pari all’1.9%, e Rai 3 con Amore Criminale è piaciuto a 846.000 persone (4.7%). Infine, Tv8 con Un Natale all’altezza è stata la scelta di 281.000 spettatori (1.5%), e Only Fun – Comico Show su Nove ne ha radunati 533.000 con il 3.3%.

Rai 1 | Sandokan – 25.4% (4.116.000 spettatori)

Canale 5 | La Notte nel Cuore – 13.9% (2.192.000 spettatori)

Rai 2 | N.C.I.S. Sydney –1.9% (314.000spettatori)

Italia 1 | Le Iene – 11.1% (1.342.000 spettatori)

Rai 3 | Amore Criminale – 4.7%% (846.000 spettatori)

Rete 4 | È Sempre Cartabianca – 4.3% (546.000 spettatori)

La7 | DiMartedì 8.9% (1.435.000 spettatori)

Tv8 | Un Natale all’altezza – 1.5% (281.000 spettatori)

Nove | Only Fun – Comico Show – 3.3% (533.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Scotti domina l’access prime time e Liorni si prende il preserale

Mentre l’access prime time continua a essere dominato da La Ruota della Fortuna su Canale 5, con 5.438.000 spettatori pari al 26.4% di share, contro Affari Tuoi su Rai 1 e i suoi 5.072.000 spettatori (24.5%), nella fascia preserale le cose cambiano. Sul primo canale L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.544.000 spettatori pari al 25.2%, mentre L’Eredità ha sbancato con 4.775.000 spettatori pari al 28.4%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida è stato visto da 1.884.000 spettatori (14.6%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.707.000 spettatori (17.5%).

