Ascolti Tv ieri (15 dicembre): Sandokan sbanca e il Grande Fratello cola a picco, boom Giletti con Garlasco Mentre Can Yaman si prendeva la scena, anche Massimo Giletti su Rai 3 ha raggiunto un ottimo risultato, doppiando Quarta Repubblica e Porro.

Il mito di Sandokan ha trionfato ancora. Ieri sera, lunedì 15 dicembre 2025, su Rai 1 è andata in onda la penultima puntata della fiction con Can Yaman nei panni dell’iconico personaggio che fu di Kabir Bedi, e il pubblico ancora una volta ha premiato lo show con ascolti altissimi. Su Canale 5, invece, la semifinale bis del Grande Fratello ha confermato il solito share al ribasso, segno di un’edizione che non ha convinto per nulla i telespettatori, mentre su Rai 3 Massimo Giletti con Lo Stato delle cose ha segnato l’ennesimo goal ai danni di Nicola Porro su Rete 4. Nel preserale, infine, i pacchi di Stefano De Martino rincorrono La Ruota della Fortuna (senza raggiungerla) e nel pomeriggio l’intrattenimento di Nuzzi spiazza quello di Matano con La Vita in Diretta.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Sandokan e il Grande Fratello

Ieri sera, lunedì 15 dicembre 2025, Rai 1 ha mandato in onda la penultima puntata di Sandokan (la finale questa sera) e a seguirla sono stati ben 4.282.000 spettatori pari al 26.7% di share. Su Canale5 la seconda semifinale del Grande Fratello ha conquistato 1.777.000 spettatori con uno share del 15.4%. Nel frattempo sulle altre reti spicca decisamente Rai 3 con i 1.198.000 spettatori (8.1%) che hanno scelto Lo Stato delle Cose, mentre su Rai 2 N.C.I.S. Sydney ha visto davanti alla Tv 343.000 spettatori pari al 2.1%, Italia 1 con Ambulance 770.000 con il 5%, e Rete 4 con Quarta Repubblica 546.000 (4.2%). Infine, su La7 La Torre di Babele è stata la scelta di 758.000 spettatori e il 4.2% di share, Tv8 con GialappaShow – Best Of 500.000 spettatori (3.1%) e il Nove con Little Big Italy ha radunato 394.000 spettatori con il 2.2%.

Rai 1 | Sandokan – 26.7% (4.282.000 spettatori)

Canale 5 | Grande Fratello – 15.4% (1.777.000 spettatori)

Rai 2 | N.C.I.S. Sydney –2.1% (343.000 spettatori)

Italia 1 | Ambulance – 4.2% (546.000 spettatori)

Rai 3 | Lo Stato delle Cose – 8.1%% (1.198.000 spettatori)

Rete 4 | Quarta Repubblica – 4.2% (546.000 spettatori)

La7 | La Torre di Babele4.2% (758.000 spettatori)

Tv8 | GialappaShow – Best Of – 3.1% (500.000 spettatori)

Nove | Little Big Italy2.2% (394.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Scotti domina l’access prime time e Nuzzi supera Matano

Il pomeriggio televisivo è stato dominato (almeno in parte) da Gianluigi Nuzzi e il suo Dentro la Notizia su Canale 5 che fino alle 17.49 ha superato con il 18.8% di share Alberto Matano e La Vita in Diretta (16.6%). L’access prime time, invece, ha visto trionfare ancora una volta La Ruota della Fortuna, con un Gerry Scotti su Canale 5 seguito da 5.175.000 spettatori pari al 24.8%, seguito da Stefano De Martino e Affari Tuoi in rincorsa su Rai 1 con 4.925.000 spettatori (23.4%).

