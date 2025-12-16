Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Ascolti Tv ieri (15 dicembre): Sandokan sbanca e il Grande Fratello cola a picco, boom Giletti con Garlasco

Mentre Can Yaman si prendeva la scena, anche Massimo Giletti su Rai 3 ha raggiunto un ottimo risultato, doppiando Quarta Repubblica e Porro.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Ascolti Tv 15 dicembre 2025
RaiPlay

Il mito di Sandokan ha trionfato ancora. Ieri sera, lunedì 15 dicembre 2025, su Rai 1 è andata in onda la penultima puntata della fiction con Can Yaman nei panni dell’iconico personaggio che fu di Kabir Bedi, e il pubblico ancora una volta ha premiato lo show con ascolti altissimi. Su Canale 5, invece, la semifinale bis del Grande Fratello ha confermato il solito share al ribasso, segno di un’edizione che non ha convinto per nulla i telespettatori, mentre su Rai 3 Massimo Giletti con Lo Stato delle cose ha segnato l’ennesimo goal ai danni di Nicola Porro su Rete 4. Nel preserale, infine, i pacchi di Stefano De Martino rincorrono La Ruota della Fortuna (senza raggiungerla) e nel pomeriggio l’intrattenimento di Nuzzi spiazza quello di Matano con La Vita in Diretta.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Sandokan e il Grande Fratello

Ieri sera, lunedì 15 dicembre 2025, Rai 1 ha mandato in onda la penultima puntata di Sandokan (la finale questa sera) e a seguirla sono stati ben 4.282.000 spettatori pari al 26.7% di share. Su Canale5 la seconda semifinale del Grande Fratello ha conquistato 1.777.000 spettatori con uno share del 15.4%. Nel frattempo sulle altre reti spicca decisamente Rai 3 con i 1.198.000 spettatori (8.1%) che hanno scelto Lo Stato delle Cose, mentre su Rai 2 N.C.I.S. Sydney ha visto davanti alla Tv 343.000 spettatori pari al 2.1%, Italia 1 con Ambulance 770.000 con il 5%, e Rete 4 con Quarta Repubblica 546.000 (4.2%). Infine, su La7 La Torre di Babele è stata la scelta di 758.000 spettatori e il 4.2% di share, Tv8 con GialappaShow – Best Of 500.000 spettatori (3.1%) e il Nove con Little Big Italy ha radunato 394.000 spettatori con il 2.2%.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Rai 1 | Sandokan – 26.7% (4.282.000 spettatori)
Canale 5 | Grande Fratello – 15.4% (1.777.000 spettatori)
Rai 2 | N.C.I.S. Sydney –2.1% (343.000 spettatori)
Italia 1 | Ambulance – 4.2% (546.000 spettatori)
Rai 3 | Lo Stato delle Cose – 8.1%% (1.198.000 spettatori)
Rete 4 | Quarta Repubblica – 4.2% (546.000 spettatori)
La7 | La Torre di Babele4.2% (758.000 spettatori)
Tv8 | GialappaShow – Best Of – 3.1% (500.000 spettatori)
Nove | Little Big Italy2.2% (394.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Scotti domina l’access prime time e Nuzzi supera Matano

Il pomeriggio televisivo è stato dominato (almeno in parte) da Gianluigi Nuzzi e il suo Dentro la Notizia su Canale 5 che fino alle 17.49 ha superato con il 18.8% di share Alberto Matano e La Vita in Diretta (16.6%). L’access prime time, invece, ha visto trionfare ancora una volta La Ruota della Fortuna, con un Gerry Scotti su Canale 5 seguito da 5.175.000 spettatori pari al 24.8%, seguito da Stefano De Martino e Affari Tuoi in rincorsa su Rai 1 con 4.925.000 spettatori (23.4%).

Potrebbe interessarti anche

Ascolti 8 dicembre 2025

Ascolti tv ieri (8 dicembre): Sandokan cala ma stravince

La serie con Can Yaman trionfa col 27,6% di share (ma non basta a De Martino), ottim...
Ascolti 1 dicembre 2025

Ascolti tv ieri (1° dicembre): debutto col botto per Sandokan, Rai 1 vola con Can Yaman e GF fermo

La nuova serie fa il pieno e trionfa col 33,9% di share facendo decollare anche Stef...
Ascolti 3 novembre 2025

Ascolti tv ieri (3 novembre): il GF non si rialza, Blanca chiude col botto, Matano super

La fiction con Maria Chiara Giannetta vola oltre i 4 milioni, Simone Ventura ferma a...
Ascolti 10 novembre 2025

Ascolti tv ieri 10 novembre: Sinner fa volare Rai 2 (e De Martino paga), GF al 15%, partenza super di Guanciale

Il commissario Ricciardi 3 debutta e domina in prima serata (21,2% di share), bene G...
Duro colpo per Sandokan, la fiction Rai sommersa dalle polemiche: "Non toccate Kabir Bedi!"

Duro colpo per Sandokan, la fiction di Rai 1 sommersa dalle polemiche: "Non toccate Kabir Bedi!"

I fan insorgono sui social all'indomani della messa in onda della nuova serie sulla ...
Sandokan con Can Yaman vola nello share ma divide: "solo donne per questo fumettone rosa"

Sandokan con Can Yaman vola nello share ma divide i social: "Solo donne per questo fumettone rosa"

Gli episodi 3 e 4 di Sandokan sono arrivati e con loro anche la solita ondata di pol...
Ascolti 24 novembre 2025

Ascolti tv ieri (24 novembre): il GF non si sblocca, Lino Guanciale chiude alla grande, irraggiungibile Scotti

Il commissario Ricciardi 3 chiude in al 22,1% di share, bene Giletti, La Ruota della...
Ascolti 17 novembre 2025

Ascolti tv ieri (17 novembre): Grande Fratello bloccato, Lino Guanciale fa volare Rai 1, Scotti da record

Il commissario Ricciardi 3 cresce in prima serata (22,2% di share), bene Giletti, La...
Can Yaman - Sandokan

Sandokan, Kabir Bedi punzecchia Can Yaman sulla serie Tv. E spunta uno scivolone storico

L'interprete dello sceneggiato anni '70 ha commentato con qualche frecciatina il suc...

WeWALK

Turismo accessibile per non vedenti

Viaggiare in autonomia con l'ausilio della tecnologia

LEGGI

Personaggi

John Hannah

John Hannah
Alanah Bloor

Alanah Bloor
Martina Colombari

Martina Colombari
Francesca Inaudi

Francesca Inaudi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963