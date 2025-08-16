Ascolti tv ieri (15 agosto): Roberto Benigni delude su Rai 1, Rete 4 fa il botto con Trump e Putin
Sotto il sole di Riccione vince la serata degli ascolti tv con il 12,7% di share, Il piccolo Diavolo su Rai 1 si ferma al 9,9%. Benissimo lo speciale su Rete 4: tutti i dati Auditel
Il piccolo Diavolo di Roberto Benigni o il film sotto il sole di Riccione, chi ha vinto la sfida degli ascolti tv a Ferragosto? Ieri – venerdì 15 agosto – nel giorno più ‘estivo’ dell’estate, la Tv ha proposto un menù in prima serata principalmente dedicato al cinema, cosa prevedibile data la natura festiva della giornata. Ad avere la meglio è stato il film Sotto il Sole di Riccione su Canale 5, che ha battuto a sorpresa Benigni su Rai 1. Bene anche Rete 4, che si è smarcata dalla concorrenza proponendo uno speciale in diretta su l’incontro tra Trump e Putin in Alaska, e Italia 1, che invece ha puntato sul calcio della Coppa Italia con la sfida tra Genoa e Vicenza (vinta 3 a 0 dai liguri). Ecco tutti i dati auditel della giornata.
Ascolti tv ieri (15 agosto), chi ha vinto: Benigni delude, Brindisi vola su Rete 4
Ieri venerdì 15 agosto 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il film Il piccolo Diavolo, una commedia film del 1988 diretta da Benigni, ed interpretato dall’attore toscano insieme alla moglie Nicoletta Braschi e a Walter Matthau. La pellicola è andata al di sotto delle aspettative, raccogliendo appena il 9,9% di share con 1.016.000 spettatori. Su Canale 5, invece, è andata in scena Sotto il sole di Riccione, una commedia italiana con protagonisti Cristiano Caccamo e Davide Calgaro, che ha vinto la serata degli ascolti tv con il 12,7% di share e 1.305.000 spettatori. Sul gradino più basso del podio si è piazzato lo speciale di Rete 4 ‘L’incontro Trump-Putin‘ condotto da Costanza Calabrese e Giuseppe Brindisi, che ha raccolto davanti alla tv 674mila spettatori con l’8,3% di share. Italia 1 ha proposto invece la sfida di Coppa Italia Genoa-Vicenza, che ha totalizzato il 4,4% di share (490.000 spettatori), mentre Rai 3 con il cult C’era una volta in america ha raccolto il 6,4% di share (505.000 spettatori).
Su Rai 2 il film Con chi viaggi ha toccato il 5,2% di share grazie a 563.000 spettatori sintonizzati. Su La7, invece, è andato in onda il grande classico Il sorpasso. Il film del 1962 di Dino Risi e con Vittorio Gassman ha interessato 345.000 spettatori, pari al 3,3% di share. Su Nove, infine, la replica dello show Italia’s Got Talent ha totalizzato un a.m. di 320.000 spettatori, pari al 3,4% di share
- Rai 1 | Il piccolo diavolo – 9,9%
- Canale 5 | Sotto il sole di Riccione – 12,7%
- Rete 4 | Incontro Trump-Putin – 8,3%
- Rai 2 | Con chi viaggi – 5,2%
- Rai 3 | C’era una volta in America – 6,4%
- Italia 1 | Genoa-Vicenza – 4,4%
