Trova nel Magazine
Libero Magazine

Ascolti tv ieri (15 agosto): Roberto Benigni delude su Rai 1, Rete 4 fa il botto con Trump e Putin

Sotto il sole di Riccione vince la serata degli ascolti tv con il 12,7% di share, Il piccolo Diavolo su Rai 1 si ferma al 9,9%. Benissimo lo speciale su Rete 4: tutti i dati Auditel

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Ascolti tv ieri 15 agosto chi ha vinto il piccolo diavolo o sotto il sole di riccione
Raiplay

Il piccolo Diavolo di Roberto Benigni o il film sotto il sole di Riccione, chi ha vinto la sfida degli ascolti tv a Ferragosto? Ieri – venerdì 15 agosto – nel giorno più ‘estivo’ dell’estate, la Tv ha proposto un menù in prima serata principalmente dedicato al cinema, cosa prevedibile data la natura festiva della giornata. Ad avere la meglio è stato il film Sotto il Sole di Riccione su Canale 5, che ha battuto a sorpresa Benigni su Rai 1. Bene anche Rete 4, che si è smarcata dalla concorrenza proponendo uno speciale in diretta su l’incontro tra Trump e Putin in Alaska, e Italia 1, che invece ha puntato sul calcio della Coppa Italia con la sfida tra Genoa e Vicenza (vinta 3 a 0 dai liguri). Ecco tutti i dati auditel della giornata.

Ascolti tv ieri (15 agosto), chi ha vinto: Benigni delude, Brindisi vola su Rete 4

Ieri venerdì 15 agosto 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il film Il piccolo Diavolo, una commedia film del 1988 diretta da Benigni, ed interpretato dall’attore toscano insieme alla moglie Nicoletta Braschi e a Walter Matthau. La pellicola è andata al di sotto delle aspettative, raccogliendo appena il 9,9% di share con 1.016.000 spettatori. Su Canale 5, invece, è andata in scena Sotto il sole di Riccione, una commedia italiana con protagonisti Cristiano Caccamo e Davide Calgaro, che ha vinto la serata degli ascolti tv con il 12,7% di share e 1.305.000 spettatori. Sul gradino più basso del podio si è piazzato lo speciale di Rete 4 ‘L’incontro Trump-Putin‘ condotto da Costanza Calabrese e Giuseppe Brindisi, che ha raccolto davanti alla tv 674mila spettatori con l’8,3% di share. Italia 1 ha proposto invece la sfida di Coppa Italia Genoa-Vicenza, che ha totalizzato il 4,4% di share (490.000 spettatori), mentre Rai 3 con il cult C’era una volta in america ha raccolto il 6,4% di share (505.000 spettatori).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 il film Con chi viaggi ha toccato il 5,2% di share grazie a 563.000 spettatori sintonizzati. Su La7, invece, è andato in onda il grande classico Il sorpasso. Il film del 1962 di Dino Risi e con Vittorio Gassman ha interessato 345.000 spettatori, pari al 3,3% di share. Su Nove, infine, la replica dello show Italia’s Got Talent ha totalizzato un a.m. di 320.000 spettatori, pari al 3,4% di share

  • Rai 1 | Il piccolo diavolo – 9,9%
  • Canale 5 | Sotto il sole di Riccione 12,7%
  • Rete 4 | Incontro Trump-Putin8,3%
  • Rai 2 | Con chi viaggi5,2%
  • Rai 3 | C’era una volta in America 6,4%
  • Italia 1 | Genoa-Vicenza4,4%

Potrebbe interessarti anche

stasera-in-tv-15-agosto-2025-programmi-cosa-vedere

Stasera in tv (15 agosto), sfida di Ferragosto: Alessandra Mastronardi contro Roberto Benigni

Programmi tv stasera, cosa vedere oggi (venerdì 15 agosto): dal cinema internazional...
Ascolti 5 agosto 2025

Ascolti tv ieri (5 agosto): vince Sissi 4, Max Angioni chiude col botto e Rai 1 affonda

La quarta stagione di Sissi vince la prima serata col 15,5% di share, Simon Coleman ...
Ascolti 10 agosto 2025

Ascolti tv ieri (10 agosto): Imma Tataranni cresce ancora, Ranucci si ferma, dominio Gerry Scotti

Le repliche della fiction Rai vincono col 17% di share, Un amore come te al 16%, La ...
Ascolti 31 luglio 2025

Ascolti tv ieri 31 luglio: Temptation Island chiude col botto (e il nuovo record assoluto), Raoul Bova annichilito

L’ultima puntata del reality show di Filippo Bisciglia domina in prima serata con il...
Ascolti 15 luglio 2025

Ascolti tv ieri (15 luglio): Gerry Scotti domina l'access prime time, Bianca Berlinguer saluta senza il botto

La Notte nel Cuore vince la prima serata col 17% di share, La Partita del Cuore si f...
Ascolti 7 agosto 2025

Ascolti tv ieri (7 agosto): batosta per il 'professore' Gassman, trionfo inatteso di Canale 5. Tutti i dati Auditel

Belle & Sebastien vince in prima serata col 15% di share, la replica di Un professor...
Ascolti 14 agosto 2025

Ascolti tv ieri 14 agosto: Fragili 2 è un flop (e chiude), stabile Gassman

Un professore vince in replica con l’11,4% di share, Canale 5 si ferma al 10,6%, ben...
Ascolti 4 agosto 2025

Ascolti tv ieri (4 agosto): Ilary Blasi chiude e vince, Rai 1 arranca ma Pino Insegno si difende

L’ultima puntata di Battiti Live vince la prima serata col 19,3% di share, Califano ...
Ascolti 13 agosto 2025

Ascolti tv ieri (13 agosto): Rai 1 meglio di Fragili, i 18 anni di Garlasco fanno volare Zona Bianca

Poly batte senza sforzo (12% di share) la miniserie di Canale 5 vince ferma all’11,4...

Roberto Orlich

La tecnologia a supporto delle persone con disabilità visiva

Nuove soluzioni per una maggiore autonomia

LEGGI

Personaggi

Leopoldo Mastelloni

Leopoldo Mastelloni
Signora Coriandoli

Signora Coriandoli
Samuele Cavallo

Samuele Cavallo
Max Angioni

Max Angioni

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963