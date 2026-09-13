Ascolti Tv ieri (12 settembre): Antonella Clerici regina della serata, i Pooh stupiscono, sorpresa al terzo posto Jukebox – La Notte delle Hit vince la serata con il 15,1%, seguito da Pooh 60 al 13,5% e c'è una sorpresa al terzo posto

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Jukebox – La Notte delle Hit vince la serata con il 15,1%, seguito da Pooh 60 al 13,5% e c'è una sorpresa al terzo posto

È stata una serata televisiva particolarmente ricca quella di sabato 12 settembre, con Rai, Mediaset e le altre principali emittenti a contendersi il pubblico della prima serata. A catalizzare l’attenzione è stata soprattutto la seconda serata di Jukebox – La Notte delle Hit, lo show musicale di Rai1 condotto da Antonella Clerici con la partecipazione di Clementino.

Il successo confermato di Jukebox (anche se in leggero calo)

Il programma, trasmesso dall’Inalpi Arena di Torino, ha proposto una nuova carrellata di grandi protagonisti della musica italiana e internazionale degli anni Ottanta, Novanta e Duemila. Dopo il risultato ottenuto nella serata inaugurale, lo show è tornato in onda con un cast che ha visto tra gli altri Anna Oxa, Paul Young, Sabrina Salerno, Mario Biondi, Spagna, Gaetano Curreri e gli Stadio. L’appuntamento ha registrato il 15,1% di share, conquistando il primo posto nella graduatoria degli ascolti della serata.

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A seguire, su Rai2, spazio allo sport con la sfida degli Europei di pallavolo maschile tra Grecia e Italia. Il match degli Azzurri ha interessato il 10,8% del pubblico televisivo, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi della serata per gli appassionati di sport.

Medaglia d’argento per Pooh 60

Su Canale5, invece, è andato in onda Pooh 60 – La nostra storia in Arena, appuntamento dedicato ai sessant’anni di carriera dello storico gruppo italiano. Lo speciale musicale ha ottenuto 13,5% di ascolti, dando vita a una delle principali alternative alla proposta di Rai1.

Tra le altre proposte della prima serata, Rai3 ha trasmesso Vermiglio (4,2%), il film di Maura Delpero ambientato negli ultimi anni della Seconda guerra mondiale, mentre Italia1 ha puntato sul film Viaggio nell’isola misteriosa (5,7%). Su Rete4 è proseguito l’appuntamento con La Promessa (6,1%), mentre La7 ha proposto Mai dire mai (2,7%). Su Tv8 spazio a I delitti del BarLume (2,5%) e sul Nove è tornato Accordi & Disaccordi (3,4%).

La sfida degli ascolti si è dunque sviluppata lungo più direttrici, tra intrattenimento musicale, sport, cinema e informazione. A contendersi la leadership sono state soprattutto Rai1, Rai2 e Canale5, con tre proposte profondamente differenti per pubblico e contenuti.

Il dato di Jukebox – La Notte delle Hit assume inoltre particolare interesse alla luce del risultato ottenuto nella serata di venerdì 11 settembre, quando il programma aveva raggiunto 2.056.000 spettatori, pari al 17,2% di share, risultando il programma più visto della prima serata.

I dati completi della prima serata:

Jukebox – La Notte delle Hit : 15,1% – Rai1

: 15,1% – Rai1 Pallavolo – Grecia-Italia : 10,8% – Rai 2

: 10,8% – Rai 2 Pooh 60 – La Nostra Storia in Arena : 13,5% – Canale 5

: 13,5% – Canale 5 La Promessa : 6,1% – Rete 4

: 6,1% – Rete 4 Viaggio nell’isola misteriosa : 5,7% – Italia 1

: 5,7% – Italia 1 Vermiglio : 4,2% – Rai 3

: 4,2% – Rai 3 Accordi & Disaccordi : 3,4% – Nove

: 3,4% – Nove Mai dire mai : 2,7% – La7

: 2,7% – La7 I delitti del BarLume: 2,5% – Tv8

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