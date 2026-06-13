Ascolti TV ieri 12 giugno: Canada-Bosnia fa risultati da record mentre L’Erede continua a scendere, Quarto Grado regge
La sfida tra Canada e Bosnia Erzegovina trascina Rai 1 al primo posto, mentre Canale 5 resta più distante con L’Erede. Bene anche Quarto Grado e Propaganda Live.
La prima serata di venerdì 12 giugno è stata fortemente condizionata dalla presenza dei Mondiali di calcio, che hanno inevitabilmente catalizzato l’attenzione di una larga fetta di pubblico. Quando in televisione c’è una competizione di questa portata, soprattutto in una fase particolarmente seguita del torneo, per le altre reti diventa difficile tenere il passo. E infatti i dati Auditel raccontano una serata piuttosto chiara, con Rai 1 capace di imporsi nettamente sulla concorrenza grazie alla sfida tra Canada e Bosnia Erzegovina.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Mondiali 2026 – Canada-Bosnia e L’Erede
Il match valido per i Mondiali 2026 – Canada-Bosnia Erzegovina ha infatti raccolto 4.097.000 spettatori, conquistando un ottimo 24,8% di share. Numeri che permettono alla rete ammiraglia Rai di vincere senza particolari difficoltà la gara degli ascolti e di confermare quanto il calcio continui a rappresentare uno degli eventi televisivi più forti in assoluto.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Alle spalle del colosso sportivo della serata si è difeso piuttosto bene Canale 5 con L’Erede. La soap ha infatti conquistato 1.287.000 spettatori e il 12,1% di share, un risultato che, pur lontano dai numeri di Rai 1, risulta comunque discreto considerando la presenza di una concorrenza particolarmente impegnativa.
Tra le reti che continuano a mostrare una notevole solidità spicca ancora una volta Rete 4. Quarto Grado si conferma infatti uno degli appuntamenti più affidabili del venerdì sera, raccogliendo 1.240.000 spettatori e arrivando all’11% di share. Un dato che testimonia la fedeltà del pubblico del programma, capace di mantenere numeri importanti anche quando deve confrontarsi con eventi eccezionali come quelli sportivi.
Buona anche la prestazione di La7. Propaganda Live raggiunge infatti 824.000 spettatori e il 6,9% di share, mantenendo una base di pubblico molto stabile. Un risultato che permette alla trasmissione di confermarsi tra le proposte più seguite della rete. Su Rai 3, invece, La principessa Sissi ottiene 857.000 spettatori e il 5,3% di share, facendo registrare una performance positiva. Più indietro Rai 2 con Noi, fermo a 714.000 spettatori e al 4,8%, mentre Italia 1 con I predatori dell’arca perduta conquista 575.000 spettatori e il 4,2%.
Nel complesso è stata una serata dal risultato piuttosto prevedibile. I Mondiali hanno monopolizzato l’attenzione del pubblico e lasciato poco spazio alle alternative, ma alcune trasmissioni sono comunque riuscite a ritagliarsi risultati interessanti. Su tutte spiccano ancora una volta Quarto Grado e Propaganda Live, mentre Rai 1 si gode una vittoria larga.
Ascolti della prima serata
- Rai 1: Mondiali 2026 – Canada-Bosnia Erzegovina – 4.097.000 spettatori (24,8%)
- Canale 5: L’Erede – 1.287.000 spettatori (12,1%)
- Rete 4: Quarto Grado – 1.240.000 spettatori (11%)
- Rai 3: La principessa Sissi – 857.000 spettatori (5,3%)
- La7: Propaganda Live – 824.000 spettatori (6,9%)
- Rai 2: Noi – 714.000 spettatori (4,8%)
- Italia 1: I predatori dell’arca perduta – 575.000 spettatori (4,2%)
- Nove: I Migliori Fratelli di Crozza – 441.000 spettatori (2,9%)
- Tv8: I delitti del BarLume – Resort Paradiso – 264.000 spettatori (1,7%)
Potrebbe interessarti anche
Stasera in tv: oltre a Mondiali e film, c'è l'informazione con 'Quarto Grado' e 'Propaganda Live'
Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di venerdì 12 giugno: Il mam...
Ascolti Tv ieri (29 maggio): vince Rai 1 con Con il Cuore, ma Quarto Grado e L'Erede continuano a convincere
Una serata segnata dall’evento benefico dedicato a San Francesco concede il primato ...
Ascolti tv ieri (venerdì 5 giugno): Italia loves Unesco vince con il botto, L'Erede su Canale 5 cala
Rai 1 batte gli ascolti con la messa in onda di Campioni del mondo - Italia loves Un...
Ascolti Tv ieri (22 maggio): La forza di una donna batte lo speciale di Fiorella Mannoia, Quarto Grado da capogiro
La serata del venerdì continua a cambiare equilibrio tra Rai e Mediaset, con Canale ...
Ascolti tv ieri (25 maggio): Alberto Angela batte ancora i Cesaroni, Gerry Scotti di nuovo meglio di De Martino
Ulisse vince la prima serata col 16,9% di share, la serie con Claudio Amendola si fe...
Affari Tuoi, De Martino dimezzato dai Mondiali: pioggia di puntate cancellate, come cambia la programmazione
Il game show di Rai 1 salterà tantissimi appuntamenti nell’access prime time contro ...
Ascolti Tv ieri (27 maggio): super Sciarelli e Cazzullo da record, De Martino ha la meglio su Gerry Scotti
Testa a testa tra Pare parecchio Parigi su Rai 1 e Indiana Jones su Canale 5, Chi l’...
Calcio in TV stasera, Mondiali 2026: prima la Bosnia di Dzeko, poi gli Usa di Pulisic
Scoprite le migliori partite di venerdì 12 giugno 2026: dalle sfide dei Mondiali su ...