Ascolti TV ieri 12 giugno: Canada-Bosnia fa risultati da record mentre L’Erede continua a scendere, Quarto Grado regge La sfida tra Canada e Bosnia Erzegovina trascina Rai 1 al primo posto, mentre Canale 5 resta più distante con L’Erede. Bene anche Quarto Grado e Propaganda Live.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La prima serata di venerdì 12 giugno è stata fortemente condizionata dalla presenza dei Mondiali di calcio, che hanno inevitabilmente catalizzato l’attenzione di una larga fetta di pubblico. Quando in televisione c’è una competizione di questa portata, soprattutto in una fase particolarmente seguita del torneo, per le altre reti diventa difficile tenere il passo. E infatti i dati Auditel raccontano una serata piuttosto chiara, con Rai 1 capace di imporsi nettamente sulla concorrenza grazie alla sfida tra Canada e Bosnia Erzegovina.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Mondiali 2026 – Canada-Bosnia e L’Erede

Il match valido per i Mondiali 2026 – Canada-Bosnia Erzegovina ha infatti raccolto 4.097.000 spettatori, conquistando un ottimo 24,8% di share. Numeri che permettono alla rete ammiraglia Rai di vincere senza particolari difficoltà la gara degli ascolti e di confermare quanto il calcio continui a rappresentare uno degli eventi televisivi più forti in assoluto.

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Alle spalle del colosso sportivo della serata si è difeso piuttosto bene Canale 5 con L’Erede. La soap ha infatti conquistato 1.287.000 spettatori e il 12,1% di share, un risultato che, pur lontano dai numeri di Rai 1, risulta comunque discreto considerando la presenza di una concorrenza particolarmente impegnativa.

Tra le reti che continuano a mostrare una notevole solidità spicca ancora una volta Rete 4. Quarto Grado si conferma infatti uno degli appuntamenti più affidabili del venerdì sera, raccogliendo 1.240.000 spettatori e arrivando all’11% di share. Un dato che testimonia la fedeltà del pubblico del programma, capace di mantenere numeri importanti anche quando deve confrontarsi con eventi eccezionali come quelli sportivi.

Buona anche la prestazione di La7. Propaganda Live raggiunge infatti 824.000 spettatori e il 6,9% di share, mantenendo una base di pubblico molto stabile. Un risultato che permette alla trasmissione di confermarsi tra le proposte più seguite della rete. Su Rai 3, invece, La principessa Sissi ottiene 857.000 spettatori e il 5,3% di share, facendo registrare una performance positiva. Più indietro Rai 2 con Noi, fermo a 714.000 spettatori e al 4,8%, mentre Italia 1 con I predatori dell’arca perduta conquista 575.000 spettatori e il 4,2%.

Nel complesso è stata una serata dal risultato piuttosto prevedibile. I Mondiali hanno monopolizzato l’attenzione del pubblico e lasciato poco spazio alle alternative, ma alcune trasmissioni sono comunque riuscite a ritagliarsi risultati interessanti. Su tutte spiccano ancora una volta Quarto Grado e Propaganda Live, mentre Rai 1 si gode una vittoria larga.

Ascolti della prima serata

Rai 1: Mondiali 2026 – Canada-Bosnia Erzegovina – 4.097.000 spettatori (24,8%)

Canale 5: L’Erede – 1.287.000 spettatori (12,1%)

Rete 4: Quarto Grado – 1.240.000 spettatori (11%)

Rai 3: La principessa Sissi – 857.000 spettatori (5,3%)

La7: Propaganda Live – 824.000 spettatori (6,9%)

Rai 2: Noi – 714.000 spettatori (4,8%)

Italia 1: I predatori dell’arca perduta – 575.000 spettatori (4,2%)

Nove: I Migliori Fratelli di Crozza – 441.000 spettatori (2,9%)

Tv8: I delitti del BarLume – Resort Paradiso – 264.000 spettatori (1,7%)

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