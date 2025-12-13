Ascolti tv ieri (12 dicembre): Antonella Clerici da record contro Io sono Farah, Nuzzi travolge Salvo Sottile Una nuova serata di numeri che racconta equilibri ormai chiari tra le reti principali, e un distacco sempre più netto tra Rai 1 e la rivale Canale 5.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

La prima serata di venerdì 12 dicembre continua a muoversi lungo binari piuttosto stabili pur con qualche variazione nei numeri. Le principali reti generaliste hanno riproposto formule consolidate, lasciando agli spettatori la possibilità di scegliere tra intrattenimento, informazione e cinema, in un clima che sembra premiare la continuità.

Ascolti tv 12 dicembre, la prima serata: chi ha vinto tra The Voice Senior e Io sono Farah

Su Rai 1, The Voice Senior si conferma al vertice anche questa settimana, pur registrando un leggero calo rispetto al venerdì precedente. Il talent show ha interessato 3.248.000 spettatori pari al 23% di share, restando comunque ampiamente leader della serata-

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Canale 5, Io Sono Farah prosegue il suo percorso stabile, raccogliendo 1.598.000 spettatori con il 12% di share. Un dato in linea con l’andamento recente della serie, che continua a richiamare un pubblico fedele senza però competere con la proposta di Rai 1.

Su Rai 2 spazio al film Operation Napoleon, che ha intrattenuto 631.000 spettatori pari al 3.8%, muovendosi su valori simili a quelli delle ultime settimane. Italia 1 ha proposto Le Iene presentano: La Cura, capace di incollare davanti allo schermo 688.000 spettatori con il 5.9%, confermando una sostanziale tenuta del format.

Rai 3 ha trasmesso FarWest, che ha segnato 404.000 spettatori e il 2.7%, mentre su Rete4 Quarto Grado resta uno dei titoli più solidi del venerdì, totalizzando 1.110.000 spettatori pari all’8.8%.

Buona la risposta anche per Propaganda Live su La7, che raggiunge 823.000 spettatori con il 6.4%, mentre su Tv8 il film Quantum of Solace si ferma a 225.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove, Fratelli di Crozza raccoglie 898.000 spettatori e il 5.2%, confermando una platea costante.

Rai 1: The Voice Senior 23% (3.248.000 spettatori)

23% (3.248.000 spettatori) Canale 5: Io Sono Farah 12% (1.598.000 spettatori)

12% (1.598.000 spettatori) Rai 2: Operation Napoleon 3.8% (631.000 spettatori)

3.8% (631.000 spettatori) Italia 1: Le Iene presentano: La Cura 5.9% (688.000 spettatori)

5.9% (688.000 spettatori) Rai 3: FarWest 2.7% (404.000 spettatori)

2.7% (404.000 spettatori) Rete 4: Quarto Grado 8.8% (1.110.000 spettatori)

8.8% (1.110.000 spettatori) La7: Propaganda Live 6.4% (823.000 spettatori)

6.4% (823.000 spettatori) Tv8: Quantum of Solace 1.4% (225.000 spettatori)

1.4% (225.000 spettatori) Nove: Fratelli di Crozza 5.2% (898.000 spettatori)

La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi: la sfida del prime time

Nell’access prime time, Rai1 ha aperto la serata con Cinque Minuti, che ha interessato 3.786.000 spettatori pari al 20.7%, seguito da Affari Tuoi, capace di raggiungere 4.586.000 spettatori con il 23.5% nella fascia compresa tra le 20:49 e le 21:43.

Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna, che ha totalizzato 4.029.000 spettatori e il 21.8%, La Ruota della Fortuna si conferma ancora una volta leader di fascia, raccogliendo 5.103.000 spettatori pari al 26.3% tra le 20:46 e le 21:52.

Potrebbe interessarti anche