Ascolti Tv ieri (11 settembre): Antonella Clerici porta Jukebox alla vittoria, L'erede non regge la sfida Jukebox – La Notte delle Hit conquista il primo posto nel prime time del venerdì, mentre L’Erede resta distante ma conferma un risultato solido. Nel preserale, invece, la sfida cambia completamente.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La serata di venerdì 11 settembre 2026 premia ancora una volta Rai 1 nel confronto diretto della prima serata,conJukebox – La Notte delle Hit che riesce a imporsi davanti a L’Erede di Canale 5, mentre alle spalle della sfida principale si registrano risultati piuttosto interessanti, soprattutto per Quarto Grado, 11 settembre – Senza scampo e Osteria Giacobazzi. Il dato più curioso, però, arriva già nella fascia che precede il prime time, dove la situazione tra Rai e Mediaset si ribalta rispetto alla prima serata.

Ascolti tv 11 settembre: chi ha vinto tra Jukebox – La notte delle Hit e L’Erede

Su Rai 1 Jukebox – La Notte delle Hit ha conquistato 2.056.000 spettatori, pari al 17,2% di share, riuscendo quindi a mantenere la leadership della serata. Il risultato permette alla rete ammiraglia Rai di staccare con una certa chiarezza Canale 5, che con L’Erede si ferma a 1.575.000 spettatori e al 13,3% di share.

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La distanza tra i due programmi è dunque significativa: Jukebox – La Notte delle Hit raccoglie 481.000 spettatori in più rispetto a L’Erede, con una differenza di quasi quattro punti di share. Un confronto che conferma la buona tenuta dello show musicale di Rai 1.

Come sono andati gli altri canali

Tra le altre proposte della serata, spicca il risultato di Rete 4, dove Quarto Grado porta davanti allo schermo 896.000 spettatori, raggiungendo l’8,7% di share. Un dato particolarmente interessante per la rete, che si colloca così davanti a diversi programmi trasmessi dalle altre generaliste.

Su Italia 1 CIA registra invece 750.000 spettatori con il 5,5%, mentre Rai 2 propone Emma Bonino a Belve, seguito da 629.000 spettatori con il 4,1%. A seguire, sempre sulla seconda rete Rai, L’Ispettore Coliandro 7 in replica raggiunge 420.000 spettatori e il 3,7%.

Su La7 11 settembre – Senza scampo ottiene 605.000 spettatori e il 4,3%, un risultato significativo considerando il tema e la natura della proposta. Sul Nove Osteria Giacobazzi raccoglie invece 553.000 spettatori con il 4,2%, mentre Rai 3 con La Legge di Lidia Poët si ferma a 491.000 spettatori e al 3,3%. Chiude il quadro Tv8 con Pechino Express – L’Estremo Oriente, che totalizza 402.000 spettatori pari al 3,1%.

La sfida tra La ruota della fortuna e Affari Tuoi

Il confronto più netto della serata, però, arriva prima dell’inizio del prime time e riguarda Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Su Rai 1 Affari Tuoi sale a 3.505.000 spettatori, raggiungendo il 20,9% di share.

Canale 5 fa ancora meglio: La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti arriva infatti a 4.004.000 spettatori con il 24% di share, superando Affari Tuoi di 499.000 spettatori e di oltre tre punti di share. È quindi proprio nel preserale che Canale 5 porta a casa il risultato più forte del confronto diretto.

I dati completi della prima serata

• Rai 1: Jukebox – La Notte delle Hit: 2.056.000 spettatori, 17,2%

• Canale 5: L’Erede: 1.575.000 spettatori, 13,3%

• Rai 2: Emma Bonino a Belve: 629.000 spettatori, 4,1%; L’Ispettore Coliandro 7: 420.000 spettatori, 3,7%

• Italia 1: CIA: 750.000 spettatori, 5,5%

• Rai 3: La Legge di Lidia Poët: 491.000 spettatori, 3,3%

• Rete 4: Quarto Grado: 896.000 spettatori, 8,7%

• La7: 11 settembre – Senza scampo: 605.000 spettatori, 4,3%

• Tv8: Pechino Express – L’Estremo Oriente: 402.000 spettatori, 3,1%

• Nove: Osteria Giacobazzi: 553.000 spettatori, 4,2% Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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