Ascolti TV ieri (10 gennaio): i Campioni di Gerry Scotti surclassano le imitazioni di Nicola Savino
Una serata fatta di nuovi inizi e programmi diventati un vero e proprio cult. Ecco come Gerry Scotti si è preso la serata, assestando un duro colpo a Rai 1.
La prima serata di ieri, venerdì 9 gennaio, ha dimostrato come la forza di alcuni programmi e la fedeltà del pubblico hanno inciso in modo decisivo sugli equilibri complessivi, soprattutto se si osservano le diverse fasce orarie e il modo in cui il pubblico ha accompagnato i programmi nel corso della notte.
Rai 1 e Canale 5: Savino contro Scotti
Su Rai 1 Tali e Quali ha interessato 2.628.000 spettatori, pari al 16.4% di share, in onda dalle 21:43 alle 00:11. Un risultato che va letto anche alla luce della durata particolarmente estesa del programma, capace di mantenere una platea solida fino a tarda notte. Il dato complessivo conferma un risultato più che accettabile.
Canale 5 ha risposto con La Ruota dei Campioni, che ha registrato numeri molto significativi già nella prima parte, conquistando 5.277.000 spettatori con uno share del 25.6% dalle 20:48 alle 22:26, per poi proseguire con 4.090.000 spettatori e il 24.4% dalle 22:29 alle 23:25, mostrandosi capace di intercettare pubblici diversi e di accompagnarli senza cali bruschi anche nella seconda parte della serata.
Gli altri canali Rai puntano sul cinema, Rete 4 sull’informazione
Su Rai 2 Togo – Una grande amicizia ha intrattenuto 753.000 spettatori, pari al 4.1% di share, confermando un interesse moderato ma coerente con il tipo di proposta. Italia 1 ha invece puntato su Harry Potter e il principe mezzosangue, che ha incollato davanti al video 1.190.000 spettatori con il 7.1%. Ancora una volta la saga dimostra una capacità di resistenza notevole, riuscendo a garantire ascolti stabili anche a distanza di anni dalla prima messa in onda.
Rai 3 ha proposto Perfetta illusione, che ha segnato 642.000 spettatori con il 3.3% di share, mentre Rete 4 ha trovato una conferma importante con Quarto Grado, seguito da 1.218.000 spettatori pari al 9%. Un dato che ribadisce il legame forte con il pubblico di riferimento, sempre pronto a premiare questo tipo di appuntamenti.
Le altre reti e la frammentazione del prime time
Su La7 Propaganda Live ha raggiunto 973.000 spettatori con il 6.6% di share, dimostrando una buona capacità di tenuta e un seguito ormai consolidato. Tv8 ha proposto Cucine da Incubo, che ha ottenuto 290.000 spettatori pari all’1.7%, mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha radunato 364.000 spettatori con il 2.3%. Numeri che inquadrano una frammentazione sempre più marcata, in cui ogni rete difende il proprio spazio.
Access prime time: la vera sfida tra De Martino e Gerry Scotti
La partita più accesa, come spesso accade, si è giocata nell’access prime time. Affari Tuoi ha raggiunto 5.041.000 spettatori con il 23.8% di share, mentre La Ruota della Fortuna ha fatto registrare 5.277.000 spettatori e il 25.6%. Uno scarto contenuto ma significativo, che conferma quanto questa fascia oraria sia ormai decisiva nel determinare l’inerzia dell’intera serata televisiva, influenzando anche il rendimento dei programmi successivi.
