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Ascolti Tv ieri (1 maggio): Arisa, BigMama e Spollon da record col concertone, ma il classico di Meryl Streep li batte

Tra film cult, concertone e programmi di approfondimento, la serata si gioca su più fronti e ribalta le gerarchie abituali con distacchi meno netti del previsto.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Il primo maggio porta una prima serata televisiva meno prevedibile del solito, con un pubblico che si distribuisce tra film molto riconoscibili, appuntamenti consolidati e l’evento musicale per eccellenza della giornata, dando vita a un quadro più frammentato rispetto ad altre settimane.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra il Concertone del primo maggio e Il Diavolo vesta Prada

Nella serata di ieri, venerdì 1 maggio 2026, a conquistare il primo posto è stato Canale 5 con Il Diavolo veste Prada, che ha raccolto 2.194.000 spettatori pari al 15.1% di share, riuscendo a imporsi in una serata particolarmente competitiva e segnata da un’offerta molto diversificata. Un risultato che conferma come i titoli forti e riconoscibili riescano ancora a intercettare un pubblico trasversale, soprattutto in giornate festive.

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Su Rai 1 , Someone Like You – L’Eco del Cuore si ferma a 1.795.000 spettatori con l’11.9% di share, un dato che appare più contenuto rispetto agli standard della rete ammiraglia, complice anche una concorrenza più frammentata e la presenza di eventi alternativi forti. Infatti Rai ha scelto di non puntare troppo sui suoi primi due canali, consapevole che l’attenzione sarebbe stata sulla programmazione del terzo. Infatti nelle proposte del servizio pubblico, in questa giornata speciale, spicca il Concerto del Primo Maggio su Rai 3, che, in onda nella fascia dalle 21.52 alle 24.24 segna 1.713.000 spettatori con il 12.8% di share, riuscendo addirittura a superare Rai 1 in termini di share e a posizionarsi tra le proposte più seguite della serata, confermando ancora una volta il richiamo dell’evento. Non riesce però ha superare il classico del cinema americano di Canale 5.

Gli altri programmi in prima serata l’1 maggio 2026

Subito dietro si colloca Rete 4 con Quarto Grado, che totalizza 1.441.000 spettatori e il 12.2% di share, dimostrando una tenuta molto solida e una capacità di intercettare un pubblico fedele anche in una serata atipica.

Più distanziate le altre reti, con Rai 2 che proponeDelitti in Paradiso, seguito da 819.000 spettatori (4.7%). Italia 1, invece, con Spider-Man – No Way Home si ferma a 642.000 spettatori con il 4.3%, rimanendo sotto le aspettative per un titolo di questo tipo.

Intanto su La7, Propaganda Live raggiunge 774.000 spettatori e il 6%, confermando un pubblico stabile, mentre Tv8 con MasterChef ottiene 394.000 spettatori con il 3% e il Nove con I Migliori Fratelli di Crozza raduna 397.000 spettatori con il 2.5%.

I dati Auditel nel dettaglio

  • Rai 1 | Someone Like You – L’Eco del Cuore – 11,9% (1.795.000 spettatori)
  • Canale 5 | Il Diavolo veste Prada – 15,1% (2.194.000 spettatori)
  • Rai 2 | Delitti in Paradiso – 4,7% (819.000 spettatori)
  • Italia 1 | Spider-Man – No Way Home – 4,3% (642.000 spettatori)
  • Rai 3 | Concerto del Primo Maggio – 12,8% (1.713.000 spettatori)
  • Rete 4 | Quarto Grado – 12,2% (1.441.000 spettatori)
  • La7 | Propaganda Live – 6% (774.000 spettatori)
  • Tv8 | MasterChef – 3% (394.000 spettatori)
  • Nove | I Migliori Fratelli di Crozza – 2,5% (397.000 spettatori)

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