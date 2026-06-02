Ascolti Tv ieri (1 giugno): testa a testa serrato tra I Cesaroni e Ulisse di Alberto Angela, bene anche Quarta Repubblica Una delle serate più equilibrate delle ultime settimane vede contrapposti il ritorno di una serie amatissima e una replica capace comunque di attirare un vasto pubblico.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La prima serata di lunedì 1 giugno è stata caratterizzata da una sfida particolarmente serrata tra Rai 1 e Canale 5, con due proposte molto diverse ma capaci entrambe di intercettare una larga fetta di pubblico. Da una parte la replica di Ulisse – Il Piacere della Scoperta, dall’altra I Cesaroni – Il Ritorno, titolo che continua a richiamare l’attenzione di molti spettatori grazie a un marchio rimasto nel cuore del pubblico televisivo.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra I Cesaroni e Ulisse

A rendere interessante la serata è soprattutto il risultato finale, perchétra le due ammiraglie il distacco è stato davvero minimo. Rai 1 ha infatti chiuso davanti con 2 milioni e 214mila spettatori e il 16.4% di share, mentre Canale 5 si è fermata a 2 milioni e 186mila spettatori con il 16.3%. Appena 28mila spettatori separano i due programmi, un margine talmente ridotto da fotografare perfettamente l’equilibrio visto nel corso dell’intera serata. Si tratta di un risultato significativo soprattutto per Rai 1, che riesce a conquistare la leadership con una replica, dimostrando ancora una volta la forza di un format che continua a mantenere intatto il proprio appeal anche quando viene riproposto a distanza di tempo.

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Guardando i dati emerge come la battaglia per gli ascolti sia stata molto più combattuta rispetto a quanto accaduto in altre recenti occasioni. Ulisse – Il Piacere della Scoperta, in onda dalle 21.48 alle 24.04, ottiene un dato importante e conferma la capacità del programma di coinvolgere un pubblico trasversale, interessato ai temi culturali e divulgativi.

Gli altri programmi di ieri 1 giugno 2026: ecco come sono andati

Alle spalle delle due reti principali troviamo Rai 2 con The Unknown – Fino all’Ultimo Bivio, che conquista 758mila spettatori e il 5.3% di share. Un risultato discreto che permette alla seconda rete Rai di mantenersi sopra la soglia del cinque per cento. Su Rete 4, invece, Quarta Repubblica raccoglie 803mila spettatori e il 7.1% di share. Numeri che confermano la solidità del programma di approfondimento, capace di costruirsi una platea molto fedele e costante nel tempo.

Più contenuti gli ascolti di Rai 3, dove Newsroom si ferma a 432mila spettatori e il 3.3%, mentre La7 ottiene un buon risultato con la replica de La Torre di Babele, seguita da 694mila spettatori e dal 4.3%. Sul fronte dell’intrattenimento e delle reti tematiche, Italia 1 registra 779mila spettatori e il 5.8% con Attacco al potere – Paris Has Fallen, risultato che permette alla rete di superare Rai 2 in termini di share. Sul Nove, Little Big Italy raccoglie 410mila spettatori con il 3.5%, mentre Tv8 con GialappaShow – Best Of si ferma a 279mila spettatori e il 2.9%. Nel complesso, la serata del 1 giugno conferma un quadro molto frammentato, ma evidenzia soprattutto il duello tra Rai 1 e Canale 5, concluso con una vittoria accennata per la rete pubblica.

Gli ascolti canale per canale

Rai 1: Ulisse – Il Piacere della Scoperta – 2.214.000 spettatori (16.4%)

Canale 5: I Cesaroni – Il Ritorno – 2.186.000 spettatori (16.3%)

Rai 2: The Unknown – Fino all’Ultimo Bivio – 758.000 spettatori (5.3%)

Italia 1: Attacco al potere – Paris Has Fallen – 779.000 spettatori (5.8%)

Rai 3: Newsroom – 432.000 spettatori (3.3%)

Rete 4: Quarta Repubblica – 803.000 spettatori (7.1%)

La7: La Torre di Babele – 694.000 spettatori (4.3%)

Tv8: GialappaShow – Best Of – 279.000 spettatori (2.9%)

Nove: Little Big Italy – 410.000 spettatori (3.5%)

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