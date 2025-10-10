Trova nel Magazine
Ascolti tv ieri (9 ottobre): controsorpasso Scotti su De Martino, Cristina Capotondi ancora vincente

La Ricetta della Felicità al 18,6% di share, La Notte del Cuore 16,3%, La Ruota della Fortuna torna in vetta all’access contro Affari Tuoi: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Sfide che si rinnovano e debutti nella prima serata degli ascolti tv. Ieri giovedì 9 ottobre 2025, infatti, su Rai 1 sono andati in onda i nuovi episodi de La ricetta della felicità, mentre su Canale 5 è tornata la dizi turca La Notte nel Cuore. Milo Infante condotto una nuova puntata di Ore 14 Sera sfidando nuovamente Paolo Del Debbio e Dritto e Rovescio e Piazzapulita di Corrado Formigli, mentre Francesca Fialdini ha esordito con Attenti al Libro su Rai 3. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra La ricetta della felicità e La Notte nel Cuore

Ieri giovedì 9 ottobre 2025 in prima serata su Rai 1 è tornata in onda La ricetta della felicità. Il penultimo appuntamento della serie con Cristina Capotondi e Lucia Mascino ha radunato 2 milioni e 910mila spettatori sulla prima rete, registrando il 18,6% di share. Su Canale 5, invece, sono andati in onda le nuove puntate della serie tv La Notte nel Cuore. La dizi turca ha raccolto 2 milioni e 339mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, ottenendo il 15,9% di share.

Milo Infante è tornato alla guida di Ore 14 Sera e il quinto appuntamento stagionale dello spin-off serale di Ore 14 (in cui si è tornati a parlare del delitto di Garlasco con gli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis) ha attirato 894mila spettatori, raggiungendo il 6,6% di share. Su Italia 1, invece, è andato in onda il film Black Adam. La pellicola del 2022 con Dwayne ‘The Rock’ Johnson nei panni dell’omonimo personaggio DC ha conquistato 1 milione e 152mila spettatori, facendo segnare il 6,8% di share.

Su Rai 3 Francesca Fialdini ha debuttato al timone di Attenti al libro. La prima e unica puntata del nuovo programma ha interessato 275mila spettatori, pari all’1,7% di share. Su Rete 4, invece, Paolo Del Debbio ha richiamato 821mila spettatori alla guida di Dritto e Rovescio, arrivato al 6,3% di share. Protagonista del prime time di La7 e ancora ‘vincitore’ del giovedì dei talk, Corrado Formigli ha condotto un nuovo appuntamento di Piazzapulita totalizzando un a.m. di 912mila spettatori, pari al 7,1% di share.

Su Tv8, infine, Blacklight ha fatto segnare l’1,9% di share con 331mila spettatori sintonizzati, mentre su Nove lo spettacolo comico di Valentina Persia Semplicemente Persia – One Milf Show ha divertito 461mila spettatori, pari a uno share del 2,7%.

  • Rai 1 | La ricetta della felicità 18,6% (2.910.000 spettatori)
  • Canale 5 | La Notte nel Cuore15,9% (2.399.000 spettatori)
  • Rai 2 | Ore 14 Sera 6,6% (894.000spettatori)
  • Italia 1 | Black Adam6,8% (1.152.000 spettatori)
  • Rai 3 | Attenti al libro1,7% (275.000spettatori)
  • Rete 4 | Dritto e Rovescio 6,3% (821.000 spettatori)
  • La7 | Piazzapulita7,1% (912.000 spettatori)
  • Tv8 | Blacklight1,9% (331.000 spettatori)
  • Nove | Semplicemente Persia – One Milf Show2,7% (461.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: il controsorpasso di Gerry Scotti su De Martino

Dopo avere subito il sorpasso di Stefano De Martino in vetta all’access prime time, Gerry Scotti ha ‘risposto’ alla concorrenza di Rai 1 e La Ruota della Fortuna è volato al 25,3% di share con 5 milioni e 211mila spettatori. La puntata di ieri di Affari Tuoi, invece, è tornato sotto la soglia dei 5 milioni e si è fermata al 23,3% di share con 4 milioni e 811mila spettatori.

Personaggi

Nicla Ozenda

Nicla Ozenda
Emiliano Fiasco

Emiliano Fiasco
Valentina Persia

Valentina Persia
Francesca Fialdini

Francesca Fialdini

Programmi

