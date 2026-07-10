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Ascolti Tv ieri (9 luglio): boom Mondiali e Ilary Blasi incassa, Francia-Marocco fa crolla Battiti Live

La partita trionfa in prima serata con il 43,5% di share su Rai 1, Battiti Live cala al 14,3%, Scotti stacca ancora De Martino: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Nuova serata all’insegna dei Mondiali di calcio (ma non solo) negli ascolti tv. Ieri giovedì 9 luglio 2026, infatti, su Rai 1 è andata in scena la prima partita dei quarti di finale tra Francia e Marocco, mentre su Canale 5 Ilary Blasi ha condotto il secondo appuntamento di Battiti Live. Nuova sfida all’ultimo spettatore tra Stefano e Gerry Scotti, invece, nell’access prime time, con Affari Tuoi a rincorrere La Ruota della Fortuna. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Mondiali 2026 – Francia-Marocco e Battiti Live

Ieri giovedì 9 luglio 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in scena la partita valevole per i quarti di finale dei Mondiali 2026 – Francia-Marocco. La vittoria di Mbappé e compagni ha appassionato 6 milioni e 343mila spettatori, registrando il 43,5% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda Battiti Live. Dopo il debutto della scorsa settimana (al 19,1% di share), il secondo appuntamento dell’evento musicale condotto da Ilary Blasi insieme a Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia ha raccolto 1 milione e 585mila spettatori, facendo segnare al 14,3% di share.

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Nel prime time di Rai 2 il film in prima tv Mai fidarsi di mio marito ha convinto 860mila spettatori, ottenendo il 5,2% di share. Su Italia 1, invece, è andata in onda la prima parte della miniserie Crossfire – Bloccati nell’incubo, che ha radunato 433mila spettatori debuttando al 3,5% di share.

Su Rai 3 Overland di Filippo Tenti ha conquistato 821mila spettatori, raggiungendo il 5,2% di share. Su Rete 4 il film Innamorato Pazzo con Alessandro Celentano e Ornella Muti ha collezionato 535mila spettatori, centrando il 3,4% di share. Su La7 Corrado Formigli ha invece totalizzato un a.m. di 465mila spettatori alla guida di Piazzapulita, toccando il 2,9% di share.

Su Tv8 Quattro matrimoni condotto da Costantino Della Gherardesca ha richiamato 425mila spettatori, pari al 2,6% di share. Su Nove, infine, la replica de La Corrida di Amadeus ha coinvolto 313mila spettatori, pari al 2% di share.

  • Rai 1 | Mondiali 2026 – Francia-Marocco 43,5% (6.343.000 spettatori)
  • Canale 5 | Battiti Live14,3% (1.585.000 spettatori)
  • Rai 2 | Mai fidarsi di mio marito 5,2% (860.000 spettatori)
  • Italia 1 | Crossfire – Bloccati nell’incubo 3,5% (433.000 spettatori)
  • Rai 3 | Overland 5,2% (821.000 spettatori)
  • Rete 4 | Innamorato pazzo 3,4% (535.000 spettatori)
  • La7 | Piazzapulita2,9% (465.000 spettatori)
  • Tv8 | Quattro matrimoni2,6% (425.000 spettatori)
  • Nove | La Corrida 2% (313.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino contro Gerry Scotti

Nell’access prime time dei dati Auditel si è rinnovata l’eterna sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha raggiunto 3 milioni e 542mila spettatori, registrando il 22,8% di share su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece toccato il 25,7% di share su Canale 5 con un ascolto medio di 4 milioni e 128mila spettatori.

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