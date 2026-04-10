Ascolti tv ieri (9 aprile): Claudio Bisio ‘schianta’ Pio e Amedeo, Uno sbirro in Appennino parte alla grande. De Martino-Scotti da sogno La nuova fiction Rai debutta e vince con oltre 4 milioni di spettatori, Stanno Tutti Invitati cala al 17,1% di share, Geppi Cucciari giù: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Claudio Bisio sbarca su Rai 1 e sfida Pio e Amedeo negli ascolti tv. Ieri giovedì 9 aprile 2026, infatti, è iniziata la nuova serie targata Rai Fiction Uno sbirro in Appennino, mentre su Canale 5 è andata in scena la seconda puntata di Stanno tutti invitati. Geppi Cucciari è tornata al timone di Splendida Cornice, Paolo Del Debbio alla guida di Dritto e Rovescio, mentre Corrado Formigli ha condotto un nuovo appuntamento di Piazzapulita. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Uno sbirro in Appennino e Stanno tutti invitati

Ieri giovedì 9 aprile 2026 in prima serata su Rai 1 è iniziata la nuova serie Uno sbirro in Appennino. La prima puntata della fiction con Claudio Bisio ha appassionato 4 milione e 8mila spettatori, debuttando al 23,7% di share. Su Canale 5, invece, Pio e Amedeo hanno condotto Stanno tutti invitati. La seconda serata evento dello show per celebrare i 25 anni di carriera del duo ha coinvolto 2 milioni e 206mila spettatori, facendo segnare il 17,1% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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Su Rai 2 Milo Infante è tornato alla guida di Ore 14 Sera. La puntata di ieri dello spin-off serale di Ore 14 (che si prepara a un lungo stop) – durante la quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha interessato 847mila spettatori, ottenendo il 6,2% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film Sleepless – Il giustiziere, che ha conquistato 807mila spettatori registrando il 4,2% di share.

Protagonista del prime time di Rai 3, Geppi Cucciari è tornata alla conduzione Splendida Cornice, che ieri ha intrattenuto 832mila spettatori toccando il 5,2% di share ed eguagliando il record stagionale. Paolo Del Debbio è tornato invece al timone di Dritto e Rovescio, che ha attirato 761mila spettatori su Rete 4 centrando il 5,9% di share, mentre su La7 Corrado Formigli ha totalizzato un a.m. di 981mila spettatori alla guida di Piazzapulita, arrivando al 7% di share.

Spazio allo sport e al calcio su Tv8, dove è andata in scena la gara d’andata dei quarti di finale di Europa League – Porto-Nottingham Forest, che ha collezionato 622mila spettatori, pari al 3,1% di share.

Rai 1 | Uno sbirro in Appennino – 23,7% (4.008.000 spettatori)

| Uno sbirro in Appennino – (4.008.000 spettatori) Canale 5 | Stanno tutti invitati – 17,1% (2.206.000 spettatori)

| Stanno tutti invitati – (2.206.000 spettatori) Rai 2 | Ore 14 Sera – 6,2% (847.000 spettatori)

| Ore 14 Sera – (847.000 spettatori) Italia 1 | Sleepless – Il giustiziere – 4,2% (807.000 spettatori)

| Sleepless – Il giustiziere – (807.000 spettatori) Rai 3 | Splendida Cornice – 5,2% (832.000 spettatori)

| Splendida Cornice – (832.000 spettatori) Rete 4 | Dritto e Rovescio – 5,9% (761.000 spettatori)

| Dritto e Rovescio – (761.000 spettatori) La7 | Piazzapulita – 7% (981.000 spettatori)

| Piazzapulita – (981.000 spettatori) Tv8 | Europa League – Porto-Nottingham Forest – 3,1% (622.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino contro Gerry Scotti

Serata super e sostanziale parità tra Stefano De Martino e Gerry Scotti, volati entrambi oltre i 5 milioni di spettatori nella ‘battaglia’ dei dati Auditel dell’access prime time. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha infatti raggiunto 5 milioni e 68mila spettatori centrando il 23,7% di share su Rai 1, mentre La Ruota della Fortuna ha toccato il 23,8% di share su Canale 5 con un ascolto medio di 5 milioni e 88mila spettatori.

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