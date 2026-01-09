Ascolti tv ieri (8 gennaio): Don Matteo non sbaglia e Raoul Bova vola, Formigli meglio di Infante-Del Debbio La fiction Rai parte col 24,8% di share e vince in prima serata, Forbidden Fruit al 12,3%, Piazzapulita supera Ore 14 e Dritto e Rovescio: tutti i dati Auditel

Don Matteo piomba negli ascolti tv. Ieri giovedì 8 gennaio 2026, infatti, su Rai 1 è è iniziata la nuova stagione della storica fiction con Raoul Bova, mentre su Canale 5 sono andati in onda i nuovi episodi della dizi turca Forbidden Fruit. Milo Infante è tornato al timone di Ore 14 Sera per il primo appuntamento dell’anno, così come Paolo Del Debbio alla guida di Dritto e Rovescio e Corrado Formigli alla conduzione di Piazzapulita. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Forbidden Fruit

Ieri giovedì 8 gennaio 2026 in prima serata su Rai 1 è iniziato Don Matteo 15. La prima puntata della 15esima stagione della storica fiction con Raoul Bova ha richiamato 4 milioni e 159mila spettatori, debuttando al 24,8% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Forbidden Fruit. La dizi turca ha radunato 1 milione e 822mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, registrando il 12,3% di share.

Milo Infante è tornato protagonista del prime di Rai 2 alla guida di Ore 14 Sera. Il primo appuntamento dell’anno dello spin-off serale di Ore 14 – nel quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha interessato 818mila spettatori, raggiungendo il 6% di share. Su Italia 1 Harry Potter e l’Ordine della Fenice ha invece toccato il 6,4% di share; il quinto capitolo della saga cinematografica tratta rai romanzi di J.K. Rowling ha conquistato 1 milione e 123mila spettatori.

In occasione di quello che sarebbe stato il suo 79esimo compleanno, su Rai 3 è andato in onda Moonage Daydream, il film documentario sulla vita di David Bowie, che ha appassionato 350mila spettatori ottenendo l’1,9% di share. Su Rete 4 Paolo Del Debbio è tornato al timone di Dritto e Rovescio e l’appuntamento di ieri ha raccolto 873mila spettatori, chiudendo al 6,4% di share.

Su La7 Corrado Formigli ha totalizzato un a.m. di 1 milione e 22mila spettatori al timone di Piazzapulita, ottenendo il 7,1% di share. Su Tv8 il film La maschera di Zorro con Antonio Banderas ha collezionato 354mila spettatori, pari al 2,1% di share, mentre su Nove Natale a Permberley Manor ha fatto segnare l’1,9% di share con un ascolto medio di 343mila spettatori.

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti

Stefano De Martino è tornato al timone dell’access prime time di Rai 1 e la partita disastrosa delle gemelle Gabriella e Valeria nella puntata di ieri di Affari Tuoi ha toccato il 23,5% di share (4quasi 5 milioni di spettatori) su Rai 1. Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno invece raggiunto 5,4 milioni di spettatori, segnando il 25,9% di share.

