Ascolti Tv ieri (7 maggio): Giorgio Marchesi non sbaglia con Buonvino, Infante saluta col botto
La nuova fiction Rai parte dal 20,3% di share, la dizi turca Forbidden Fruit al 12%, Ore 14 8,8% di sera e addirittura 10,4% nel daytime: tutti i dati Auditel
Serata di debutti e ritorni negli ascolti tv. Ieri giovedì 7 maggio 2026, infatti, su Rai 1 è iniziata la nuova fiction Buonvino – Misteri a Villa Borghese con Giorgio Marchesi, mentre su Canale 5 è tornata la dizi turca Forbidden Fruit. Milo Infante ha ripreso il comando di Ore 14 Sera, Geppi Cucciari le redini di Splendida Cornice. Nuovo appuntamento anche per Le Iene di Veronica Gentili e Max Angioni, così come per Paolo Del Debbio al timone di Dritto e Rovescio. Corrado Formigli ha invece condotto una nuova puntata di Piazzapulita. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Buonvino – Misteri a Villa Borghese e Forbidden Fruit
Ieri giovedì 7 maggio 2026 in prima serata su Rai 1 è iniziata Buonvino – Misteri a Villa Borghese. La prima puntata della nuova fiction con Giorgio Marchesi ha conquistato 3 milione e 355mila spettatori, debuttando al 20,3% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Forbidden Fruit. I nuovi episodi della dizi turca hanno radunato 1 milione e 721mila spettatori, centrando il 12% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.
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Su Rai 2 Milo Infante è tornato al timone di Ore 14 Sera. La puntata di ieri dello spin-off serale di Ore 14 (che invece chiuderà i battenti a sorpresa) – durante la quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha raggiunto 1 milione e 170mila spettatori, facendo segnare l’8,8% di share. Su Italia 1 è invece andato in scena un nuovo appuntamento de Le Iene, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. Lo show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti ha raccolto 1 milione e 183mila spettatori, ottenendo il 9,5% di share.
Geppi Cucciari è tornata alla conduzione di Splendida Cornice, che ieri ha coinvolto 787mila spettatori su Rai 3, registrando il 5,1% di share. Paolo Del Debbio ha condotto un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio, che ha attirato 866mila spettatori su Rete 4 toccando il 6,8% di share. Su La7 Corrado Formigli ha invece totalizzato un a.m. di 760mila spettatori alla guida di Piazzapulita, ottenendo il 5,5% di share.
Su Tv8 il film Quantum of Solace con Daniel Craig è stato scelto da 325mila spettatori, pari all’1,9% di share. Su Nove, infine, Comedy Match ha collezionato 560mila spettatori, pari al 3,4% di share.
- Rai 1 | Buonvino – Misteri a Villa Borghese – 20,3% (3.355.000 spettatori)
- Canale 5 | Forbidden Fruit – 12% (1.721.000 spettatori)
- Rai 2 | Ore 14 Sera – 8,8% (1.170.000 spettatori)
- Italia 1 | Le Iene – 9,5% (1.183.000 spettatori)
- Rai 3 | Splendida Cornice – 5,1% (787.000 spettatori)
- Rete 4 | Dritto e Rovescio – 6,8% (866.000 spettatori)
- La7 | Piazzapulita – 6,7% (874.000 spettatori)
- Tv8 | Quantum of Solace – 1,9% (325.000 spettatori)
- Nove | Comedy Match – 3,4% (560.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: De Martino contro Gerry Scotti
Altra sfida all’ultimo spettatore tra Stefano De Martino e Gerry Scotti nella lunga ‘guerra’ a distanza dei dati Auditel dell’access prime time. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha raggiunto 4 milioni e 704mila spettatori, arrivando al 23,7% di share su Rai 1. La Ruota della Fortuna, invece, ieri ha toccato il 22,9% di share su Canale 5 con un ascolto medio di 4 milioni e 555mila spettatori.
Costretto alla chiusura per fare spazio al Giro d’Italia, Milo Infante ha salutato il daytime del pomeriggio di Rai 2 con un altro boom d’ascolti, toccando il 10,4% di share nell’ultima puntata stagionale di Ore 14.
Guida TV
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15 Maggio 2026
Ore 14Rai 2
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