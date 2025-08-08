Trova nel Magazine
Ascolti tv ieri (7 agosto): batosta per il 'professore' Gassman, vince Canale 5

Belle & Sebastien vince in prima serata col 15% di share, la replica di Un professore 2 ferma all’11,3%, bene Rai 2 e i film: tutti i numeri e dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Sfide di piena estate negli ascolti tv. Ieri giovedì 7 agosto 2025, infatti, su Rai 1 in prima serata è tornata la fiction con Alessandro Gassman Un professore 2, mentre su Canale 5 è andato in onda il film Belle & Sebastien. Spazio anche al grande cinema con Il padrino su Rete 4. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Un professore 2 e Belle & Sebastien

Ieri giovedì 7 agosto 2025 in prima serata su Rai 1 è tornata in onda (in replica) la serie Un professore 2. La prima puntata della seconda stagione della fiction con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi ha raccolto 1 milione e 365mila spettatori sulla prima rete, raggiungendo l’11,3% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda il film Belle & Sebastien. La pellicola del 2013 diretta da Nicolas Vanier – il primo della trilogia tratta dai romanzi di Cécile Aubry – ha attirato 1 milione e 785mila spettatori, registrando il 15% di share nel prime time della rete ammiraglia Mediaset.

Su Rai 2 prosegue la 13esima stagione di Delitti in Paradiso, che ieri ha appassionato 961mila spettatori, crescendo fino all’8% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film Baywatch con Dwayne ‘The Rock’ Johnson, Zac Efron e Alexandra Daddario, che ha conquistato 928mila spettatori ottenendo il 7,6% di share.

Spazio al grande cinema su Rete 4, dove è andato in onda il cult firmato da Francis Ford Coppola Il padrino. La pellicola del 1972 con Marlon Brando ha collezionato 669mila spettatori, pari al 6,8% di share. Su Rai 3 è invece andato in onda il film Il discorso perfetto, che ha interessato 431mila spettatori fermandosi al 3,3% di share.

In Onda prima serata ha fatto segnare il 5% di share grazie 657mila spettatori sintonizzati su La7. Su Tv8, invece, è andato in onda il film Rocky V. La quinta pellicola della celebre saga con Sylvester Stallone ha coinvolto 218mila spettatori, pari all’1,8% di share. Su Nove, infine, Comedy Match ha totalizzato un a.m. di 478mila spettatori, pari a uno share del 3,8%.

  • Rai 1 | Un professore 211,3% (365.000 spettatori)
  • Canale 5 | Belle % Sebastien15% (1.785.000 spettatori)
  • Rai 2 | Delitti in Paradiso 8% (961.000spettatori)
  • Italia 1 | Baywatch7,6% (928.000 spettatori)
  • Rai 3 | Il discorso perfetto3,3% (431.000spettatori)
  • Rete 4 | Il padrino 6,8% (669.000 spettatori)
  • La7 | In Onda prima serata5% (657.000 spettatori)
  • Tv8 | Rocky V1,8% (218.000 spettatori)
  • Nove | Comedy Match3,8% (478.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: compleanno in festa per Gerry Scotti

Continua il dominio nell’access prime time degli ascolti de La Ruota della Fortuna e di Gerry Scotti, che ieri ha spento 69 candeline (emozionato e commosso dalla sorpresa di Samira Lui) al termine di una puntata che ha toccato il 25,7% di share, calando a 3 milioni e 806mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset. Ancora distante però Techetechetè, che su Rai 1 ha invece raccolto 2 milioni e 492mila spettatori, confermandosi al 16,9% di share.

