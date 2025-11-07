Ascolti tv ieri (6 novembre): vince Rai 1, Marco Liorni vola con l’Eredità, ma De Martino è lontano da Scotti Noi del Rione Sanità chiude e vince col 17,8% di share, sfida all’ultimo spettatori tra Infante, Cucciari, Del Debbio e Formigli: tutti i dati Auditel

Settimana al giro di boa degli ascolti tv. Ieri giovedì 6 novembre 2025, infatti, su Rai 1 è andata in onda la terza e ultima puntata della nuova fiction Noi del Rione Sanità, mentre su Canale 5 il film Il Conte di Montecristo. Nuovo appuntamento per Milo Infante al timone di Ore 14 Sera e per Paolo Del Debbio alla guida di Dritto e Rovescio; Geppi Cucciari ha condotto invece una nuova serata di Splendida Cornice. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Noi del Rione Sanità e il Conte di Montecristo

Ieri giovedì 6 novembre 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il gran finale della serie Noi del Rione Sanità. La terza e ultima puntata della fiction Rai con Carmine Recano ispirata alla vita di Don Antonio Loffredo ha raccolto 2 milioni e 716mila spettatori, chiudendo al 17,8% di share. Dopo l’esperimento fallito del Grande Fratello di Simona Ventura della scorsa settimana, il giovedì di Canale 5 ha invece fatto spazio al film Il Conte di Montecristo. La pellicola del 2023 con Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière e anche Pierfrancesco Favino ha richiamato 1 milione e 524mila spettatori, pari al 12,9% di share.

Milo Infante è tornato protagonista del prime time di Rai 2 al timone di Ore 14 Sera. La puntata di ieri dello spin-off serale di Ore 14 – in cui si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha interessato 852mila spettatori, ottenendo il 6,5% di share. Su Italia 1, invece, è andato in onda il film Paradise City con Bruce Willis, che ha appassionato 899mila spettatori, raggiungendo il 4,9% di share.

Nuovo appuntamento per Geppi Cucciari è tornata alla guida di Splendida Cornice. La quarta puntata del talk show di Rai 3 ha conquistato 996mila spettatori, toccando il 6,4% di share. Su Rete 4 Paolo Del Debbio ha condotto Dritto e Rovescio, che ha radunato 774mila spettatori arrivando al 6,3% di share. Bene Corrado Formigli che, alla conduzione di Piazzapulita, ha totalizzato un a.m. di 815mila spettatori, pari al 6,2% di share.

Spazio al calcio su Tv8, dove la partita di Europa League – Real Betis-Lione ha fatto registrare il 2,2% di share con 336mila spettatori sintonizzati. Su Nove, infine, lo spettacolo Save the dating – Amori in corso ha divertito 447mila spettatori, pari a uno share del 2,7%.

Rai 1 | Noi del Rione Sanità – 17,8% (2.716.000 spettatori)

| Noi del Rione Sanità – (2.716.000 spettatori) Canale 5 | Il Conte di Montecristo – 12,9% (1.524.000 spettatori)

| Il Conte di Montecristo – (1.524.000 spettatori) Rai 2 | Ore 14 Sera – 6,5% (852.000 spettatori)

| Ore 14 Sera – (852.000 spettatori) Italia 1 | Paradise City – 4,9% (899.000 spettatori)

| Paradise City – (899.000 spettatori) Rai 3 | Splendida Cornice – 6,4% (996.000 spettatori)

| Splendida Cornice – (996.000 spettatori) Rete 4 | Dritto e Rovescio – 6,3% (774.000 spettatori)

| Dritto e Rovescio – (774.000 spettatori) La7 | Piazzapulita – 6,2% (815.000 spettatori)

| Piazzapulita – (815.000 spettatori) Tv8 | Europa League – Real Betis-Lione – 2,1% (394.000 spettatori)

| Europa League – Real Betis-Lione – (394.000 spettatori) Nove | Save the dating – Amori in corso – 3% (514.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Marco Liorni dominante, De Martino vs Scotti

Vola Marco Liorni al timone de L’Eredità, che continua a dominare la fascia preserale degli ascolti tv. Ieri giovedì 6 novembre 2025 il game show di Rai 1 ha toccato il 27,4% di share, arrivando a 4,6 milioni di spettatori (con Avanti un altro! Di Paolo Bonolis fermo al 18,6% di share e sotto i 3 milioni). Coontinuano invece i tempi duri per Stefano De Martino nell’access prime time; la puntata di ieri di Affari Tuoi ha radunato 4 milioni e 666mila spettatori su Rai 1, pari al 23,4% di share, ma La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti è ‘scappata’ ancora al 25% di share su Canale 5 grazie a 5 milioni e 152mila spettatori sintonizzati sulla rete ammiraglia Mediaset.

