Ascolti tv ieri (6 marzo): Antonella Clerici supera Io Sono Farah e conquista nuovamente il venerdì con il suo esperimento Tra talent, cinema e informazione: una serata equilibrata dove le reti si contendono gli ascolti, con piccoli picchi di interesse.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

La prima serata di ieri, venerdì 6 marzo 2026, restituisce un quadro meno estremo rispetto alle settimane precedenti, senza eventi capaci di polarizzare quasi tutto il pubblico, ma con una distribuzione degli ascolti più articolata e interessante da leggere. È una serata in cui il pubblico si divide tra intrattenimento musicale, fiction, cinema spettacolare e programmi di approfondimento.

Ascolti tv di ieri, venerdì 6 marzo: chi ha vinto tra The Voice Generations e Io sono Farah

Su Rai 1 The Voice Generations interessa 2.595.000 spettatori pari al 18.7% di share, confermandosi il programma più visto della serata. Un risultato che non tocca cifre clamorose, ma che basta per posizionarsi davanti a tutta la concorrenza. Il talent mantiene una buona presa sul pubblico del venerdì sera, dimostrando continuità e una base fedele che segue il format anche in una fase della stagione televisiva meno calda rispetto ai grandi eventi. Insomma, la proposta musicale resta centrale nel prime time di Rai 1, pur in un contesto dove l’offerta complessiva è ampia e diversificata.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Canale 5 Io Sono Farah conquista 1.829.000 spettatori con il 14.7% di share, un risultato solido che consente alla rete di rimanere competitiva senza però avvicinare realmente la vetta. La distanza con Rai 1 è contenuta, ma sufficiente a delineare una gerarchia. La serie continua a intercettare il proprio pubblico di riferimento, confermando una certa stabilità nel rendimento settimanale.

Informazione, cinema e satira: gli altri canali

Tra i dati più interessanti della serata c’è senza dubbio quello di Italia 1, dove Top Gun – Maverick incolla davanti al video 1.531.000 spettatori con il 9.7% di share, diventando la terza proposta più vista in valori assoluti tra le reti generaliste. Un risultato che dimostra come il grande cinema d’azione riesca ancora a competere in maniera incisiva.

Più contenuto il risultato di Rai 2 con House of Gucci, che intrattiene 555.000 spettatori pari al 3.6%, mentre su Rai 3 La Pelle del Mondo segna 661.000 spettatori con il 3.9%, intercettando una fascia di pubblico più attenta a contenuti di taglio culturale. Sul fronte dell’approfondimento, Rete 4 con Quarto Grado totalizza 1.097.000 spettatori pari all’8.5%, confermandosi una delle proposte più solide del venerdì sera e mantenendo una platea stabile. Su La7, Propaganda Live raggiunge 858.000 spettatori con il 6.3%, un dato coerente con la sua identità e con il pubblico fidelizzato che segue il programma settimana dopo settimana.

Da segnalare anche la buona performance del Nove, dove Fratelli di Crozza raduna 1.002.000 spettatori con il 5.6% di share, superando la soglia simbolica del milione e dimostrando come la satira possa ancora ritagliarsi uno spazio significativo nel panorama generalista. Più contenuto il risultato di Tv8 con MasterChef, che ottiene 326.000 spettatori pari al 2.2%, mantenendo comunque una sua riconoscibilità all’interno del pubblico di nicchia.

Ascolti prima serata, il riepilogo:

Rai 1 The Voice Generations 2.595.000 spettatori 18.7%

Canale 5 Io Sono Farah 1.829.000 spettatori 14.7%

Italia 1 Top Gun – Maverick 1.531.000 spettatori 9.7%

Rete 4 Quarto Grado 1.097.000 spettatori 8.5%

Nove Fratelli di Crozza 1.002.000 spettatori 5.6%

La7 Propaganda Live 858.000 spettatori 6.3%

Rai 3 La Pelle del Mondo 661.000 spettatori 3.9%

Rai 2 House of Gucci 555.000 spettatori 3.6%

Tv8 MasterChef 326.000 spettatori 2.2%

Potrebbe interessarti anche