Ascolti Tv ieri (6 agosto): Ilary Blasi ancora meglio di Argentero in replica, Brindisi vola con Garlasco Il meglio di Battiti Live vince col 17,1% di share su Canale 5, Doc – Nelle tue mani al 13,3%, bene Zona Bianca: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Nuovo appuntamento con gli ascolti tv. Ieri giovedì 6 agosto 2026, infatti, su Rai 1 sono proseguite le repliche della terza stagione di Doc – Nelle tue mani, mentre su Canale 5 è andato in onda il best of dell’ultima edizione di Battiti Live condotta da Ilary Blasi. Altra battaglia anche nell’access prime time, con L’Eredità Summer di Marco Liorni a sfidare Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Doc – Nelle tue mani e Battiti Live 2026

Ieri giovedì 6 agosto 2026 in prima serata su Rai 1 sono andati in onda l’ottavo, il nono e il decimo episodio della terza stagione di Doc – Nelle tue mani. In attesa della nuova stagione, le repliche dell’amata fiction con Luca Argentero hanno radunato 1 milione e 235mila spettatori, registrando il 13,3% di share. Su Canale 5, invece, è andato in scena il best of di Battiti Live 2026. La puntata compilation dell’ultima edizione dell’evento musicale condotto da Ilary Blasi insieme a Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia ha raccolto 1 milione e 517mila spettatori, chiudendo al 17,1% di share.

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Su Rai 2 è andato in onda un nuovo episodio de Il commissario Rex, che ha appassionato 684mila spettatori e toccato il 5,5% di share. Su Italia 1, invece, è andata in onda serie statunitense Chicago Med, che ha richiamato 751mila spettatori, ottenendo il 5,9% di share.

Camila Raznovich è tornata protagonista del prime time di Rai 3 alla guida di Kilimangiaro Estate. Il terzo appuntamento della nuova edizione ha conquistato 513mila spettatori, raggiungendo il 4,3% di share. Giuseppe Brindisi ha condotto un nuovo appuntamento di Zona Bianca e la puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha attirato 692mila spettatori, centrando il 7% di share. Su La7 Marianna Aprile e Luca Telese hanno invece totalizzato un a.m. di 664mila spettatori alla guida di In Onda prima serata, arrivando al 5,3% di share.

Su Tv8 Quattro matrimoni condotto da Costantino Della Gherardesca ha interessato 329mila spettatori, pari al 2,6% di share. Su Nove, infine, la replica de La Corrida di Amadeus ha collezionato 247mila spettatori, pari al 2,2% di share.

Rai 1 | Doc – Nelle tue mani – 13,3% (1.235.000 spettatori)

| Doc – Nelle tue mani – (1.235.000 spettatori) Canale 5 | Battiti Live – 17,1% (1.517.000 spettatori)

| Battiti Live – (1.517.000 spettatori) Rai 2 | Il commissario Rex – 5,5% (684.000 spettatori)

| Il commissario Rex – (684.000 spettatori) Italia 1 | Chicago Med – 5,6% (751.000 spettatori)

| Chicago Med – (751.000 spettatori) Rai 3 | Kilimangiaro Estate – 4,3% (513.000 spettatori)

| Kilimangiaro Estate – (513.000 spettatori) Rete 4 | Zona Bianca – 7% (692.000 spettatori)

| Zona Bianca – (692.000 spettatori) La7 | In Onda – 5,3% (664.000 spettatori)

| In Onda – (664.000 spettatori) Tv8 | Quattro matrimoni – 2,6% (329.000 spettatori)

| Quattro matrimoni – (329.000 spettatori) Nove | La Corrida – 2,2% (247.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Liorni contro Gerry Scotti

Nuova sfida tra Marco Liorni e Gerry Scotti nell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri de L’Eredità Summer ha convinto 2 milioni e 294mila spettatori, arrivando al 16,2% di share su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece toccato il 28,1% di share su Canale 5 grazie a un ascolto medio di 3 milioni e 997mila spettatori.

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