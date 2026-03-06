Ascolti tv ieri (5 marzo): infallibile Raoul Bova, De Martino e Gerry Scotti sono pari, cala Belén
Don Matteo trionfa con il 21,7% di share e 3,7 milioni di spettatori, Checco Zalone al 16,5%, Cucciari vola oltre il milione: tutti i dati Auditel
Don Matteo si riprende gli ascolti tv. Ieri giovedì 5 marzo 2026, infatti, dopo la pausa per la settimana sanremese su Rai 1 è tornata in onda l’amata fiction con Raoul Bova, mentre su Canale 5 è andato in onda il film di Checco Zalone Quo vado?. Geppi Cucciari ha ripreso le redini di Splendida Cornice, Paolo Del Debbio quelle di Dritto e Rovescio; Corrado Formigli è invece tornato all timone di Piazzapulita. Nuovo appuntamento anche per Belén Rodríguez su Nove con Only Fun – Comico Show. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Quo vado?
Ieri giovedì 5 marzo 2026 in prima serata su Rai 1 è tornato in onda Don Matteo 15. L’ottava puntata della 15esima stagione della storica fiction con Raoul Bova ha radunato 3 milioni e 706mila spettatori, trionfando con il 21,7% di share. Dopo avere salutato Striscia la Notizia (sempre più vicino alla chiusura), il prime time di Canale 5 ha fatto spazio a Checco Zalone e al suo film Quo vado?, che ieri ha richiamato 2 milioni e 724mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, registrando il 16,5% di share.
Dopo il lungo stop tra Olimpiadi e Sanremo Milo Infante è tornato protagonista della prima serata di Rai 2 e alla conduzione di Ore 14 Sera. L’appuntamento di ieri dello spin-off serale di Ore 14 – durante il quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha raccolto 714mila spettatori, ripartendo dal 5,2% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film Mission: Impossible – Fallout con Tom Cruise, che ha conquistato 680mila spettatori raggiungendo il 4,2% di share.
Geppi Cucciari è tornata al timone di Splendida Cornice, che ieri ha raggiunto 1 milione 29mila spettatori, facendo segnare il 6,3% di share su Rai 3. Paolo Del Debbio è tornato invece alla guida di Dritto e Rovescio, che ha attirato 896mila spettatori su Rete 4, ottenendo il 6,9% di share. Su La7 Corrado Formigli ha totalizzato un a.m. di 951mila spettatori alla guida di Piazzapulita, toccando il 6,8% di share.
Su Tv8 il film 2012 ha interessato 160mila spettatori, pari all’1% di share. In calo Belén Rodríguez alla conduzione della nuova edizione di Only Fun – Comico Show, che ieri ha raccolto 426mila spettatori, fermandosi al 2,5% di share su Nove.
- Rai 1 | Don Matteo 15 – 21,7% (3.706.000 spettatori)
- Canale 5 | Quo vado? – 16,5% (2.724.000 spettatori)
- Rai 2 | Ore 14 Sera – 5,2% (714.000 spettatori)
- Italia 1 | Mission: Impossible – Fallout – 4,2% (680.000 spettatori)
- Rai 3 | Splendida Cornice – 6,3% (1.029.000 spettatori)
- Rete 4 | Dritto e Rovescio – 6,9% (896.000 spettatori)
- La7 | Piazzapulita – 6,8% (951.000 spettatori)
- Tv8 | 2012 – 1% (160.000 spettatori)
- Nove | Only Fun – Comico Show – 2,5% (426.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti
Situazione di parità tra Stefano De Martino (che stasera non andrà in onda) e Gerry Scotti nell’access prime time degli ascolti tv. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha infatti raggiunto il 23,8% di share con 5 milioni e 33mila spettatori sintonizzati e La Ruota della Fortuna ha fatto segnare il 23,8% di share su Canale 5 con un ascolto medio di 5 milioni e 17mila spettatori.
