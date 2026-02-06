Ascolti tv ieri (5 febbraio): dominio Raoul Bova, a Striscia non basta Samira Lui, Belén parte bene Don Matteo trionfa con oltre 4 milioni di spettatori in prima serata, il tg satirico di Antonio Ricci all’11% di share, colpo Del Debbio: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Samira Lui sbarca a Striscia la Notizia e sfida Don Matteo negli ascolti tv. Ieri giovedì 5 febbraio 2026, infatti, su Canale 5 è andato in onda il terzo appuntamento in prima serata del tg satirico, mentre Rai 1 si è affidata alla sua ‘certezza’ del palinsesto, vale a dire la storica fiction con Raoul Bova. Geppi Cucciari è tornata al timone di Splendida Cornice, Paolo Del Debbio alla guida di Dritto e Rovescio. Tempo di debutti, invece, su Nove, dove Belén Rodríguez ha condotto la prima puntata della nuova edizione di Only Fun – Comico Show. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Striscia la Notizia

Ieri giovedì 5 febbraio 2026 in prima serata su Rai 1 è tornato in onda Don Matteo 15. La quinta puntata della 15esima stagione dell’amata fiction con Raoul Bova (che ha segnato l’ingresso nel cast di Suor Costanza-Valeria Fabrizi, in un crossover con Che Dio ci aiuti) ha conquistato 4 milioni e 55mila spettatori, dominando al 23,2% di share. Terzo appuntamento in prime time, invece, per Striscia la Notizia. Dopo il crollo sella scorsa settimana (dal 18 al 12% di share), il tg satirico ideato da Antonio Ricci e condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti è tornato su Canale 5 e ha accolto in studio Samira Lui, protagonista di un vero e proprio show. La puntata di ieri ha così radunato 1 milione e 717mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, non andando oltre l’11% di share.

Con Milo Infante costretto a lungo stop per fare spazio alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, su Rai 2 il film Un piccolo favore ha raccolto 444mila spettatori, ottenendo il 2,4% di share. Spazio al calcio, invece, su Italia 1, dove è andata in scena la partita valevole per i quarti di finale di Coppa Italia – Atalanta-Juventus, che ha interessato ben 3 milioni e 348mila spettatori toccando il 16,3% di share.

Geppi Cucciari è tornata alla guida di Splendida Cornice e ha richiamato 929mila spettatori su Rai 3, registrando il 5,8% di share. Nuovo appuntamento anche per Paolo Del Debbio e Dritto e Rovescio, che su Rete 4 hanno attirato 1 milione e 30mila spettatori facendo segnare il 7,7% di share. Su La7 Corrado Formigli ha invece totalizzato un a.m. di 835mila spettatori alla guida di Piazzapulita, centrando il 5,9% di share.

Su Tv8 il film Prima o poi mi sposo con Jennifer Lopez e Matthew McConaughey ha interessato 313mila spettatori, pari all’1,7% di share. Su Nove, infine, Belén Rodríguez ha debuttato alla conduzione della sesta edizione di Only Fun – Comico Show, che ha collezionato 568mila spettatori, esordendo con uno share pari al 3,4% (in linea con i numeri dello scorso anno, quando partì dal 3,7% di share).

Rai 1 | Don Matteo 15 – 23,2% (4.055.000 spettatori)

| Don Matteo 15 – (4.055.000 spettatori) Canale 5 | Striscia la Notizia – 11% (1.717.000 spettatori)

| Striscia la Notizia – (1.717.000 spettatori) Rai 2 | Un piccolo favore – 2,4% (444.000 spettatori)

| Un piccolo favore – (444.000 spettatori) Italia 1 | Coppa Italia – Atalanta-Juventus – 16,3% (3.348.000 spettatori)

| Coppa Italia – Atalanta-Juventus – (3.348.000 spettatori) Rai 3 | Splendida Cornice – 5,8% (929.000 spettatori)

| Splendida Cornice – (929.000 spettatori) Rete 4 | Dritto e Rovescio – 7,7% (1.030.000 spettatori)

| Dritto e Rovescio – (1.030.000 spettatori) La7 | Piazzapulita – 5,9% (835.000 spettatori)

| Piazzapulita – (835.000 spettatori) Tv8 | Prima o poi mi sposo – 1,7% (313.000 spettatori)

| Prima o poi mi sposo – (313.000 spettatori) Nove | Only Fun – Comico Show – 3,4% (568.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti

Stefano De Martino continua a confermarsi sopra Gerry Scotti nell’access prime time dei Dati Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi, infatti, ha toccato il 22,4% di share con 4 milioni e 887mila spettatori sintonizzati su Rai 1. La Ruota della Fortuna, invece, ieri ha fatto segnare il 22,2% di share su Canale 5 con 4 milioni e 845mila spettatori.

