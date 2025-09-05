Ascolti tv ieri (4 settembre): clamoroso Scotti, La Ruota fa tripletta e batte ancora De Martino e Affari Tuoi Il film di Alessandro Siani vince la prima serata col 17,2% di share, Alessandra Amoroso al 16,5%, La Forza di una Donna vola: tutti i dati Auditel

Nuova ‘guerra’ degli ascolti tv e nuova sfida a distanza tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. Dopo le due batoste rimediate nei primi giorni di messa in onda, ieri giovedì 4 settembre 2025 il conduttore campano è tornato al timone della terza puntata di Affari Tuoi, scontratosi nuovamente con La Ruota della Fortuna in access. In prima serata, invece, il film di Alessandro Siani Succede anche nelle migliori famiglie in onda su Rai 1 se l’è vista con il concerto di Alessandra Amoroso – Live a Caracalla su Canale 5. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Succede anche nelle migliori famiglie e Alessandra Amoroso – Live a Caracalla

Ieri giovedì 4 settembre 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Succede anche nelle migliori famiglie. Il film nel 2024 scritto, diretto e interpretato da Alessandro Siani ha radunato 2 milioni e 504mila spettatori, ottenendo il 17,2% di share sulla prima rete. Spazio alla musica, invece, su Canale 5, dove è andato in scena Alessandra Amoroso – Live a Caracalla. Il concerto-evento della cantante alle terme romane ha raccolto 1 milione e 987mila spettatori, raggiungendo il 16,5% di share su Canale 5.

Su Rai 2 è andato in onda il film Hypnotic. La pellicola del 2023 con Ben Affleck ha conquistato 657mila spettatori, pari al 4,5% di share. Su Italia 1, invece, il film Fall ha interessato 966mila spettatori, facendo segnare il 6,6% di share.

Su Rai 3 il documentario Volontè – L’uomo dei mille volti dedicato alla storia di Gian Maria Volontè ha attirato 332mila spettatori, pari al 2,1% di share. Su Rete 4 Zona Bianca condotto da Giuseppe Brindisi ha collezionato 588mila spettatori, registrando il 4,6% di share.

Condotto da Marianna Aprile e Luca Telese, su La7 In Onda prima serata ha totalizzato un a.m. di 845mila spettatori, pari al 5,1% di share. Su Tv8, infine, il film Ghostbusters – Legacy non è andato oltre il 2,2% di share con 303mila spettatori, mentre su Nove lo show comico di Paolo Cevoli – Andavo a 100 all’ora ha richiamato 358mila spettatori, pari a uno share del 2,6%.

Rai 1 | Succede anche nelle migliori famiglie – 1 7,2% (2.504.000 spettatori)

| Succede anche nelle migliori famiglie – 1 (2.504.000 spettatori) Canale 5 | Alessandra Amoroso – Live a Caracalla – 16,5% (1.987.000 spettatori)

| Alessandra Amoroso – Live a Caracalla – (1.987.000 spettatori) Rai 2 | Hypnotic – 4,5% (657.000spettatori)

| Hypnotic – (657.000spettatori) Italia 1 | Fall – 6,6% (966.000 spettatori)

| Fall – (966.000 spettatori) Rai 3 | Volontè – L’uomo dai mille volti – 2,1% (332.000spettatori)

| Volontè – L’uomo dai mille volti – (332.000spettatori) Rete 4 | Zona Bianca – 4,6% (588.000 spettatori)

| Zona Bianca – (588.000 spettatori) La7 | In Onda prima serata – 5,1% (845.000 spettatori)

| In Onda prima serata – (845.000 spettatori) Tv8 | Ghostbusters – Legacy – 2,2% (303.000 spettatori)

| Ghostbusters – Legacy – (303.000 spettatori) Nove | Paolo Cevoli – Andavo a 100 all’ora – 2,6% (358.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino vs La Ruota della Fortuna

Nell’access prime time di ieri giovedì 4 settembre è arrivata l’ennesima, bruciante, sconfitta per Stefano De Martino e Rai 1. Affari Tuoi ha fatto segnare il 22,7% di share (4 milioni di spettatori, venendo superato da La Ruota della Fortuna, che su Canale 5 ha fatto tre su tre contro la concorrenza Rai grazie al 24,6% di share e i 4 milioni e 372mila spettatori registrati ieri. Il game show di De Martino si lecca le ferite e questa sera non andrà in onda, lasciando campo ‘libero’ a Gerry Scotti.

