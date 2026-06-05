Ascolti Tv ieri (4 giugno): colpaccio Nuzzi con Garlasco, salgono Papi e Sarabanda, Scotti stacca ancora De Martino Il film Diversi come due gocce d’acqua su Rai 1 vince col 15,3% di share, Montmartre non oltre l’11,1%, Sarabanda sale: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Nuovo appuntamento con gli ascolti tv. Ieri giovedì 4 giugno 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il film Diversi come due gocce d’acqua, mentre su Canale 5 ha fatto il suo debutto la nuova fiction francese Montmartre. Milo Infante ha lasciato spazio all’atletica su Rai 2, con Gianluigi Nuzzi che ne ha ‘approfittato’ per sbarcare al giovedì sera con una puntata speciale di Quarto Grado su Rete 4. Enrico Papi, invece, ha condotto il terzo appuntamento di Sarabanda Celebrity. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Diversi come due gocce d’acqua e Montmartre

Ieri giovedì 4 giugno 2026 in prima serata su Rai 1 per il ciclo ‘Purché finisce bene’ è andato in onda il film Diversi come due gocce d’acqua. La pellicola con Alessio Lapice e Chiara Celotto ha conquistato 2 milioni e 377mila spettatori, registrando il 15,3% di share. Su Canale 5, invece, è iniziata la serie tv Montmartre. La nuova fiction francese della rete ammiraglia Mediaset ha attirato 1 milione e 618mila spettatori, debuttando al 11,1% di share.

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Nel prime time di Rai 2 Milo Infante e Ore 14 Sera hanno fatto spazio all’atletica. In diretta dallo stadio Olimpico di Roma, il Golden Gala Pietro Mennea e quarta tappa della Diamond League 2026 ha interessato 1 milione e 38mila spettatori, raggiungendo il 5,7% di share. Su Italia 1, invece, prosegue la nuova edizione di Sarabanda Celebrity. La terza puntata del quiz show musicale condotto da Enrico Papi ha richiamato 981mila spettatori, centrando il 7,2% di share.

Su Rai 3 Nevergreen – Perfette Sconosciute ha appassionato 459mila spettatori, ottenendo il 2,5% di share. Dopo la chiusura di Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio, Gianluigi Nuzzi è sbarcato in via eccezionale al giovedì sera con una puntata speciale – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – di Quarto Grado, che ha raggiunto 1 milione e 365mila spettatori e toccato l’11,5% di share su Rete 4. Su La7 Corrado Formigli ha invece totalizzato un a.m. di 949mila spettatori alla guida di Piazzapulita, arrivando al 7,4% di share.

Su Tv8 il film No Time To Die con Daniel Craig nei panni dell’agente segreto 007 ha collezionato 334mila spettatori, pari al 2,5% di share. Su Nove, infine, lo spettacolo di Valentina Persia Sinceramente Persia: One Milf Show ha intrattenuto 515mila spettatori, pari al 3,3% di share.

Rai 1 | Diversi come due gocce d’acqua – 15,3% (2.377.000 spettatori)

| Diversi come due gocce d’acqua – (2.377.000 spettatori) Canale 5 | Montmartre – 11,1% (1.618.000 spettatori)

| Montmartre – (1.618.000 spettatori) Rai 2 | Diamond League 2026 – 5,7% (1.038.000 spettatori)

| Diamond League 2026 – (1.038.000 spettatori) Italia 1 | Sarabanda Celebrity – 7,2% (981.000 spettatori)

| Sarabanda Celebrity – (981.000 spettatori) Rai 3 | Nevergreen – Perfette Sconosciute – 2,5% (459.000 spettatori)

| Nevergreen – Perfette Sconosciute – (459.000 spettatori) Rete 4 | Quarto Grado – 11,5% (1.365.000 spettatori)

| Quarto Grado – (1.365.000 spettatori) La7 | Piazzapulita – 7,4% (949.000 spettatori)

| Piazzapulita – (949.000 spettatori) Tv8 | No Time To Die – 2,5% (334.000 spettatori)

| No Time To Die – (334.000 spettatori) Nove | Sinceramente Persia: One Milf Show – 3,3% (515.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino contro Gerry Scotti

Nuova sfida all’ultimo spettatore tra Stefano De Martino e Gerry Scotti nella lunghissima battaglia dei dati Auditel dell’access prime time. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha raggiunto 4 milioni e 290mila spettatori, arrivando al 22,8% di share su Rai 1. La Ruota della Fortuna, invece, ieri ha toccato il 25% di share su Canale 5 con un ascolto medio di 4 milioni e 745mila spettatori.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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