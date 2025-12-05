Trova nel Magazine
Ascolti tv ieri (4 dicembre): vince ancora il ‘professore’ Gassmann, flop Canale 5

La serie di Rai 1 vince col 18,6% di share, Umberto Tozzi si ferma al 12,3%, Coppa Italia al 14%, la finale di X Factor al 5,1%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Nuovo appuntamento negli ascolti tv. Ieri giovedì 4 dicembre 2025, infatti, su Rai 1 è tornato Alessandro Gassmann nei panni de Un professore 3, mentre su Canale 5 è andato in onda il concerto di Umberto Tozzi – La Grande Festa. Milo Infante è invece tornato al timone di Ore 14 Sera, Paolo Del Debbio alla guida di Dritto e Rovescio e Geppi Cucciari alla conduzione di Splendida Cornice. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Un professore 3 e Umberto Tozzi – La Grande Festa

Ieri giovedì 4 dicembre 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Un Professore 3. La terza puntata della terza stagione della fiction con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi ha attirato 3 milioni e 331mila spettatori, registrando il 18,6% di share. Su Canale 5, invece, è andato in scena il concerto all’arena di Verona di Umberto Tozzi – La Grande Festa. La serata-evento ‘L’ultima notte rosa’ per celebrare la carriera e i successi del cantante ha raccolto 1 milione e 925 spettatori, arrivando al 12,3% di share.

Nuovo appuntamento per Milo Infante alla guida di Ore 14 Sera su Rai 2. Dopo l’addio a Roberta Bruzzone, lo spin-off serale di Ore 14 è tornato a parlare del delitto di Garlasco e ha attirato 911mila spettatori, salendo al 6,6% di share Spazio al calcio, invece, su Italia 1, dove la partita degli ottavi di finale di Coppa Italia – Lazio-Milan ha interessato 2 milioni e 813mila spettatori, facendo segnare il 14% di share.

Geppi Cucciari è tornata al timone di Splendida Cornice e l’ottava puntata stagionale del talk show di Rai 3 – con l’ospitata di Alberto Angela, che ha riscosso grande successo sui social – ha richiamato 741mila spettatori, raggiungendo il 4,4% di share. Su Rete 4 Paolo Del Debbio ha condotto invece un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio, che ha radunato 701mila spettatori ottenendo il 5,5% di share. Bene Corrado Formigli che, alla conduzione di Piazzapulita, ha totalizzato un a.m. di 716mila spettatori, pari al 5% di share.

Su Tv8 la diretta in chiaro della finale di X Factor (che ha visto la vittoria di Rob) ha collezionato 913mila spettatori, pari al 5,1% di share, mentre su Nove lo show di Aldo, Giovanni e Giacomo Ammutta Muddica ha toccato il 2,3% di share con 396mila spettatori.

  • Rai 1 | Un professore 3 18,6% (3.331.000 spettatori)
  • Canale 5 | Umberto Tozzi – La Grande Festa12,3% (1.925.000 spettatori)
  • Rai 2 | Ore 14 Sera6,6% (911.000 spettatori)
  • Italia 1 | Coppa Italia – Lazio-Milan14% (2.813.000 spettatori)
  • Rai 3 | Splendida Cornice4,4% (741.000 spettatori)
  • Rete 4 | Dritto e Rovescio 6,4% (846.000 spettatori)
  • La7 | Piazzapulita5% (716.000 spettatori)
  • Tv8 | X Factor5,1% (913.000 spettatori)
  • Nove | Ammutta Muddica2,3% (396.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: la sfida tra De Martino e Scotti

La puntata di ieri di Affari Tuoi ha intrattenuto 4 milioni e mezzo di spettatori e Stefano De Martino ha fatto segnare il 21,1% di share nell’access prime time di Rai 1 (chiudendo alle 21:40). Ancora distante, però, Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, ieri al 23,8% di share con più di 5 milioni di spettatori su Canale 5 (chiudendo alle 21:51)

Programmi

