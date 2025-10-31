Ascolti tv ieri (30 ottobre): il GF di Simona Ventura crolla col raddoppio, Geppi Cucciari vola Noi del Rione Sanità vince ma cala al 17,7% di share, record negativo per il reality di Canale 5, : tutti i dati Auditel

Simona Ventura ci prova nel giovedì degli ascolti tv. Ieri giovedì 30 ottobre 2025, infatti, su Canale 5 è sbarcato il Grande Fratello per il primo raddoppio settimanale della stagione, mentre su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata della nuova fiction Noi del Rione Sanità. Milo Infante è tornato al timone di Ore 14 Sera e Paolo Del Debbio alla guida di Dritto e Rovescio; nuovo appuntamento per Geppi Cucciari alla conduzione di Splendida Cornice. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Noi del Rione Sanità e il Grande Fratello

Ieri giovedì 30 ottobre 2025 in prima serata su Rai 1 è tornata in onda la serie Noi del Rione Sanità. La seconda puntata della nuova fiction Rai con Carmine Recano ispirata alla vita di Don Antonio Loffredo ha registrato un calo al 17,7% di share, raccogliendo 2 milioni e 769mila spettatori. Dopo il gran finale di Io Canto Family di Michelle Hunziker, invece, il giovedì sera di Canale 5 ha fatto spazio al primo raddoppio settimanale del Grande Fratello, chiamato a risalire negli ascolti. La sesta diretta stagionale della 19esima edizione del reality show Mediaset condotto da Simona Ventura ha fatto segnare il 13,1% di share, non andando oltre 1 milione e 620mila spettatori e rimanendo in piena crisi di risultati nei dati Auditel; si tratta del peggiore dato di questa stagione.

Nuovo appuntamento per Milo Infante al timone del prime time di Rai 2 con Ore 14 Sera. Lo spin-off serale di Ore 14 – in cui si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha richiamato 801mila spettatori, ottenendo il 6,1% di share. Su Italia 1, invece, è andato in onda il film Vendetta, che ha conquistato 985mila spettatori, raggiungendo il 5,6% di share.

Geppi Cucciari è tornata alla guida di Splendida Cornice e la terza puntata del talk show di Rai 3 ha attirato 1 milione e 142mila spettatori, toccando il 7,4% di share. Su Rete 4 Paolo Del Debbio ha invece condotto un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio, che ha interessato 685mila spettatori arrivando al 5,6% di share. Ancora benissimo Corrado Formigli che, alla conduzione di Piazzapulita, ha totalizzato un a.m. di 821mila spettatori, pari al 6,3% di share.

Su Tv8 The Karate Kid – La leggenda continua ha fatto registrare il 2,2% di share con 336mila spettatori sintonizzati. Su Nove, infine, lo spettacolo comico di Valentina Persia Semplicemente Persia – One Milf Show ha divertito 447mila spettatori, pari a uno share del 2,7%.

Rai 1 | Noi del Rione Sanità – 17,7% (2.769.000 spettatori)

| Noi del Rione Sanità – (2.769.000 spettatori) Canale 5 | Grande Fratello – 13,1% (1.620.000 spettatori)

| Grande Fratello – (1.620.000 spettatori) Rai 2 | Ore 14 Sera – 6,1% (801.000 spettatori)

| Ore 14 Sera – (801.000 spettatori) Italia 1 | Vendetta – 5,6% (985.000 spettatori)

| Vendetta – (985.000 spettatori) Rai 3 | Splendida Cornice – 7,4% (1.142.000 spettatori)

| Splendida Cornice – (1.142.000 spettatori) Rete 4 | Dritto e Rovescio – 5,6% (685.000 spettatori)

| Dritto e Rovescio – (685.000 spettatori) La7 | Piazzapulita – 6,3% (821.000 spettatori)

| Piazzapulita – (821.000 spettatori) Tv8 | The Karate Kid – La leggenda continua – 2,2% (336.000 spettatori)

| The Karate Kid – La leggenda continua – (336.000 spettatori) Nove | Semplicemente Persia – One Milf Show – 2,7% (447.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino vs Gerry Scotti in access

Stefano De Martino si riavvicina a Gerry Scotti nell’access prime time degli ascolti tv. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha radunato 4 milione e 820mila spettatori su Rai 1, pari al 23,4% di share, mentre La Ruota della Fortuna ha raggiunto il 24,7% di share su Canale 5 grazie a 5 milioni e 54mila spettatori su Canale 5. Numeri ancora allarmanti, invece, per Amadeus su Nove con The Cage – Prendi e scappa (ieri al 2,3% di share).

