Ascolti Tv ieri (30 luglio): Ilary Blasi chiude in bellezza, Scotti asfalta Liorni Battiti Live vince e chiude al 19,7% di share su Canale 5, le repliche di Doc – Nelle tue mani all’11%, bene Rex e Zona Bianca: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Nuovo appuntamento con gli ascolti tv. Ieri giovedì 30 luglio 2026, infatti, su Rai 1 sono continuate le repliche della terza stagione di Doc – Nelle tue mani, mentre su Canale 5 Ilary Blasi ha condotto il quinto e ultimo appuntamento di Battiti Live. Nuova battaglia anche nell’access prime time con L’Eredità Summer di Marco Liorni a sfidare Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Doc – Nelle tue mani e Battiti Live 2026

Ieri giovedì 30 luglio 2026 in prima serata su Rai 1 sono andati in onda il quinto e il sesto episodio della terza stagione di Doc – Nelle tue mani. In attesa della nuova stagione, le repliche dell’amata fiction con Luca Argentero hanno appassionato 1 milione e 474mila spettatori, registrando l’11% di share. Su Canale 5, invece, è andato in scena il gran finale di Battiti Live. L’ultimo appuntamento dell’evento musicale condotto da Ilary Blasi insieme a Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia ha richiamato 1 milione e 915mila spettatori, chiudendo al 19,8% di share.

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Su Rai 2 è andato in onda un nuovo episodio de Il commissario Rex, che ha conquistato 685mila spettatori e raggiunto il 5,6% di share. Su Italia 1, invece, è andata in onda serie statunitense Chicago Med, che ha raccolto 749mila spettatori , centrando il 5,9% di share.

Camila Raznovich è tornata protagonista del prime time di Rai 3 alla guida di Kilimangiaro Estate. Il secondo appuntamento della nuova edizione ha radunato 585mila spettatori, facendo segnare il 4,6% di share. Giuseppe Brindisi ha condotto un nuovo appuntamento di Zona Bianca e la puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha interessato 568mila spettatori, toccando il 6% di share. Su La7 Marianna Aprile e Luca Telese hanno invece totalizzato un a.m. di 43mila spettatori alla conduzione di In Onda prima serata, arrivando al 4,8% di share.

Su Tv8 Quattro matrimoni condotto da Costantino Della Gherardesca ha intrattenuto 410mila spettatori, pari al 3% di share. Su Nove, infine, la replica de La Corrida di Amadeus ha collezionato 307mila spettatori, pari al 2,5% di share.

Rai 1 | Doc – Nelle tue mani – 11% (1.474.000 spettatori)

| Doc – Nelle tue mani – (1.474.000 spettatori) Canale 5 | Battiti Live – 19,8% (1.915.000 spettatori)

| Battiti Live – (1.915.000 spettatori) Rai 2 | Il commissario Rex – 5,8% (764.000 spettatori)

| Il commissario Rex – (764.000 spettatori) Italia 1 | Chicago Med – 5,6% (685.000 spettatori)

| Chicago Med – (685.000 spettatori) Rai 3 | Kilimangiaro Estate – 4,6% (585.000 spettatori)

| Kilimangiaro Estate – (585.000 spettatori) Rete 4 | Zona Bianca – 6% (568.000 spettatori)

| Zona Bianca – (568.000 spettatori) La7 | In Onda – 4,8% (643.000 spettatori)

| In Onda – (643.000 spettatori) Tv8 | Quattro matrimoni – 3% (410.000 spettatori)

| Quattro matrimoni – (410.000 spettatori) Nove | La Corrida – 2,5% (307.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Liorni contro Gerry Scotti

Quarto round della sfida tra Marco Liorni e Gerry Scotti nell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri de L’Eredità Summer ha convinto 2 milioni e 389mila spettatori, facendo registrare il 16,1% di share su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece toccato il 27,8% di share su Canale 5 grazie a un ascolto medio di 4 milioni e 123mila spettatori.

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