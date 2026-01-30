Ascolti tv ieri (29 gennaio): Striscia la Notizia affonda sotto i colpi di Raoul Bova, De Martino non delude più Don Matteo domina al 23,4% di share in prima serata, il tg satirico di Antonio Ricci precipita al 12,3%, sale Del Debbio, Infante ‘saluta’: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Antonio Ricci torna a sfidare la certezza Don Matteo negli ascolti tv. Ieri giovedì 29 gennaio 2026, infatti, su Canale 5 è andato in onda il secondo appuntamento in prima serata di Striscia la Notizia, mentre su Rai 1 è proseguita l’amata fiction con Raoul Bova. Geppi Cucciari è tornata alla guida di Splendida Cornice, così come Milo Infante al timone di Ore 14 Sera (per l’ultima volta prima del lungo stop). Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Striscia la Notizia

Ieri giovedì 29 gennaio 2026 in prima serata su Rai 1 è tornato in onda Don Matteo 15. La quarta puntata della 15esima stagione della storica fiction con Raoul Bova (e le anticipazioni della quinta che hanno scatenato le polemiche tra il pubblico sui social) ha appassionato 3 milioni e 901mila spettatori, dominando al 23,4% di share. Secondo appuntamento nel prime time di Canale 5, invece, per Striscia la Notizia. Dopo il debutto sella scorsa settimana (18,6% di share), il tg satirico ideato da Antonio Ricci e condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ha raccolto 1 milione e 807mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, crollando al 12,3% di share.

Prima del lungo stop forzato per lasciare spazio alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, Milo Infante ha condotto un ultimo appuntamento di Ore 14 Sera su Rai 2. La puntata di ieri dello spin-off serale di Ore 14 – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha radunato 744mila spettatori, chiudendo al 5,7% di share. Su Italia 1 il film Shark 2 – L’abisso ha invece richiamato 885mila spettatori, fermandosi al 5% di share.

Geppi Cucciari è tornata al timone di Splendida Cornice e ha conquistato 1 milione e 12mila spettatori, toccando il 6,4% di share su Rai 3. Paolo Del Debbio è invece tornato a condurre Dritto e Rovescio su Rete 4 attirando 806mila spettatori e facendo segnare il 6,5% di share. Su La7 Corrado Formigli ha totalizzato un a.m. di 826mila spettatori alla guida di Piazzapulita, registrando il 6,1% di share.

Spazio al calcio su Tv8, dove la partita di Europa League – Betis-Feyenoord ha interessato 395mila spettatori, pari al 2% di share. Su Nove, infine, il film Small Town Christmas ha collezionato 213mila spettatori, ottenendo uno share pari all’1,2%.

Rai 1 | Don Matteo 15 – 23,4% (3.901.000 spettatori)

| Don Matteo 15 – (3.901.000 spettatori) Canale 5 | Striscia la Notizia – 12,3% (1.807.000 spettatori)

| Striscia la Notizia – (1.807.000 spettatori) Rai 2 | Ore 14 Sera – 5,7% (744.000 spettatori)

| Ore 14 Sera – (744.000 spettatori) Italia 1 | Shark 2 – L’abisso – 5% (885.000 spettatori)

| Shark 2 – L’abisso – (885.000 spettatori) Rai 3 | Splendida Cornice – 6,4% (1.012.000 spettatori)

| Splendida Cornice – (1.012.000 spettatori) Rete 4 | Dritto e Rovescio – 6,5% (806.000 spettatori)

| Dritto e Rovescio – (806.000 spettatori) La7 | Piazzapulita – 6,1% (826.000 spettatori)

| Piazzapulita – (826.000 spettatori) Tv8 | Europa League – Betis-Feyenoord – 2% (395.000 spettatori)

| Europa League – Betis-Feyenoord – (395.000 spettatori) Nove | Small Town Christmas – 1,2% (213.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti

Continua l’ottimo momento di Stefano De Martino che, al timone della puntata di ieri di Affari Tuoi, ha toccato il 24,2% di share con ben 5 milioni e 41mila spettatori sintonizzati su Rai 1 nell’access prime time. Testa a testa con Gerry Scotti, che ha invece raccolto 5 milioni e 93mila spettatori alla guida de La Ruota della Fortuna, che ieri ha fatto segnare il 24,5% di share su Canale 5.

