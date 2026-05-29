Ascolti Tv ieri (28 maggio): Rai 1 fa flop, Milo Infante fa faville con Garlasco e travolge Del Debbio e Formigli Il film Permette? Alberto Sordi su Rai 1 al 13% di share, la dizi turca Forbidden Fruit al 14,3% su Canale 5, Ore 14 sale al 10,2%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Nuovo appuntamento con gli ascolti tv. Ieri giovedì 28 maggio 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il film Permette? Alberto Sordi, mentre su Canale 5 è tornata la dizi turca Forbidden Fruit. Milo Infante ha ripreso il comando di Ore 14 Sera, Geppi Cucciari di Splendida Cornice, mentre Enrico Papi ha condotto il secondo appuntamento di Sarabanda Celebrity. Tempo di saluti, invece, per Paolo Del Debbio e Dritto e rovescio. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Permette? Alberto Sordi e Forbidden Fruit

Ieri giovedì 28 maggio 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il film Permette? Alberto Sordi. La pellicola sulla storia del celebre attore interpretato da Edoardo Pesce ha appassionato 1 milione e 880mila spettatori, registrando il 13% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Forbidden Fruit. I nuovi episodi della dizi turca hanno richiamato 1 milione e 924mila spettatori, centrando il 14,3% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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Milo Infante è tornato protagonista del prime time di Rai 2 e di Ore 14 Sera. La puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha radunato 1 milione e 224mila spettatori, arrivando al 10,2% di share. Su Italia 1, invece, continua la nuova edizione di Sarabanda Celebrity. La seconda puntata del quiz show musicale condotto da Enrico Papi ha coinvolto 872mila spettatori, facendo segnare il 6,7% di share.

Splendida Cocococò di Geppi Cucciari ha interessato 783mila spettatori su Rai 3, chiudendo al 4,4% di share. Paolo Del Debbio ha condotto l’ultimo appuntamento stagionale di Dritto e Rovescio (che chiude i battenti in anticipo) e ha attirato 732mila spettatori su Rete 4, toccando il 6,4% di share. Su La7 Corrado Formigli ha invece totalizzato un a.m. di 861mila spettatori alla guida di Piazzapulita, ottenendo il 6,8% di share.

Su Tv8 il film MasterChef Italia ha raggiunto 424mila spettatori, pari al 3,4% di share. Su Nove, infine, lo spettacolo dei PanPers a Nove Comedy Club – Bodyscemi ha collezionato 402mila spettatori, pari al 2,7% di share.

Rai 1 | Permette? Alberto Sordi – 13% (1.880.000 spettatori)

| Permette? Alberto Sordi – (1.880.000 spettatori) Canale 5 | Forbidden Fruit – 14,3% (1.924.000 spettatori)

| Forbidden Fruit – (1.924.000 spettatori) Rai 2 | Ore 14 Sera – 10,2% (1.224.000 spettatori)

| Ore 14 Sera – (1.224.000 spettatori) Italia 1 | Sarabanda Celebrity – 6,7% (872.000 spettatori)

| Sarabanda Celebrity – (872.000 spettatori) Rai 3 | Splendida Cocococò – 4,4% (783.000 spettatori)

| Splendida Cocococò – (783.000 spettatori) Rete 4 | Dritto e Rovescio – 6,4% (732.000 spettatori)

| Dritto e Rovescio – (732.000 spettatori) La7 | Piazzapulita – 6,8% (861.000 spettatori)

| Piazzapulita – (861.000 spettatori) Tv8 | MasterChef Italia – 3,4% (424.000 spettatori)

| MasterChef Italia – (424.000 spettatori) Nove | Nove Comedy Club – Bodyscemi – 2,7% (402.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino contro Gerry Scotti

Nuova sfida all’ultimo spettatore tra Stefano De Martino e Gerry Scotti nella lunghissima battaglia dei dati Auditel dell’access prime time, che ieri si è risolta quasi in perfetta parità. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha infatti raggiunto 4 milioni e 496mila spettatori, arrivando al 23,8% di share su Rai 1. La Ruota della Fortuna, invece, ieri ha toccato il 23,7% di share su Canale 5 con un ascolto medio di 4 milioni e 467mila spettatori.

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