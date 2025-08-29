Ascolti tv ieri (28 agosto): Gassman vince ancora, Watson chiude col flop e Scotti vola. Tutti i dati Auditel
Un professore vince in replica al 12,6-17,2% di share, Watson chiude al 9,9%, La Ruota della Fortuna continua a dominare l’access prime time: tutti i numeri
Si rinnova per l’ultima volta la sfida tra il ‘professore’ Alessandro Gassman e il ‘dottor’ John Watson negli ascolti tv. Ieri giovedì 28 agosto 2025, infatti, su Rai 1 sono continuate le repliche della fiction Un Professore, mentre su Canale 5 è tornata in onda la serie tv statunitense Watson con gli ultimi episodi. Debutto per gli azzurri dell’ItalBasket agli Europei invece su Rai 2. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Un professore 2 e Watson
Ieri giovedì 28 agosto 2025 in prima serata su Rai 1 sono proseguite le repliche di Un professore 2. Il nono e il decimo episodio della seconda stagione della fiction con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi hanno radunato 1 milione e 608mila spettatori sulla prima rete, confermandosi al 12,6% di share (e volando al 17,2% di share dalle 23:35 all’1:33). Su Canale 5, invece, è andato in onda il gran finale di Watson. La prima stagione della serie tv statunitense con Morris Chestnut nei panni di John Watson ha conquistato 1 milione e 53mila spettatori, chiudendo in picchiata al 9,9% di share.
Nel prime time di Rai 2 è andato in scena il debutto dell’Italia agli Europei di Basket 2025. La prima partita degli azzurri di Gianmarco Pozzecco a EuroBasket – Grecia-Italia ha raccolto 585mila spettatori sulla seconda rete; l’esordio amaro contro gli ellenici di un inarrestabile Antetokounmpo è valso il 3,7% di share. Su Italia 1 il film No Way Up – Senza via di uscita ha appassionato 1 milione e 35mila spettatori, pari al 7,1% di share.
Su Rete 4 è andato in onda il film diretto da Wolfgang Petersen Troy. La pellicola del 2004 con Brad Pitt, Eric Bana, Diane Kruger e Orlando Bloom nel cast ha collezionato 683mila spettatori, pari al 5,9% di share. Su Rai 3 Ibiza ha invece interessato 594mila spettatori, facendo segnare il 3,9% di share.
Condotto da Marianna Aprile e Luca Telese, su La7 In Onda prima serata ha totalizzato un a.m. di 658mila spettatori, pari al 4,7% di share. Spazio al calcio, invece, su Tv8, dove è andata in scena la partita di ritorno valevole per i playoff di Conference League – Fiorentina-Polyssa. La vittoria della ‘Viola’ ha richiamato 245mila spettatori, pari all’1,7% di share. Su Nove lo spettacolo teatrale di Aldo, Giovanni e Giacomo Angplagghed ha invece coinvolto 362mila spettatori, pari a uno share del 3,4%.
- Rai 1 | Un professore 2 – 12,6-17,2% (608.000 spettatori)
- Canale 5 | Watson – 9,9% (1.053.000 spettatori)
- Rai 2 | EuroBasket – Grecia-Italia – 3,7% (585.000spettatori)
- Italia 1 | No Way Up – Senza via di uscita – 7,1% (1.035.000 spettatori)
- Rai 3 | Ibiza – 3,9% (594.000spettatori)
- Rete 4 | Troy – 5,9% (683.000 spettatori)
- La7 | In Onda prima serata – 4,7% (658.000 spettatori)
- Tv8 | Conference League – Fiorentina-Polyssa – 1,7% (245.000 spettatori)
- Nove | Anplagghed – 3,4% (362.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: fascia preserale e access
Ormai certo del rinnovo del contratto con la Rai, Pino Insegno ha registrato il 22,8% di share al timone di Reazione a Catena e della fascia preserale di Rai 1 con 3 milioni e 132mila spettatori. Bene anche Enrico Papi e Sarabanda (16,8% di share e 2 milioni e 132mila spettatori), con la maxi-vincita dal campione Marco a due giorni dal finale di stagione. Nell’access prime time continua il dominio de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, che ieri ha sfiorato i 4,6 di spettatori toccando il 26,7% di share su Canale 5.
