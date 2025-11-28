Ascolti tv ieri 27 novembre: Gerry Scotti trionfa ancora (ma il ‘professore’ Gassman non molla)
La Ruota dei Campioni vince col 24,8% di share, Un Professore si conferma al 20%. Infante supera Del Debbio e Formigli: tutti i dati Auditel
Nuovo scontro negli ascolti tv. Ieri giovedì 27 novembre 2025, infatti, su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata di Un professore 3, mentre su Canale 5 Gerry Scotti ha condotto un nuovo appuntamento in prima serata de La Ruota dei Campioni. Milo Infante è tornato al timone di Ore 14 Sera; Paolo Del Debbio alla guida di Dritto e Rovescio e Geppi Cucciari alla conduzione di Splendida Cornice. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Un professore 3 e La Ruota dei Campioni
Ieri giovedì 27 novembre 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Un Professore 3. Dopo il debutto della scorsa settimana (al 20% di share), la seconda puntata della terza stagione della fiction con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi ha richiamato 3 milioni e 358mila spettatori, confermandosi al 20% di share. Su Canale 5, invece, il mattatore di questa stagione di dati Auditel Gerry Scotti è tornato protagonista del prime time con La Ruota dei Campioni. Lo speciale de La Ruota della Fortuna ha radunato 4 milioni e 692mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, arrivando al 24,8% di share.
Milo Infante è tornato alla guida di Ore 14 Sera su Rai 2. Lo spin-off serale di Ore 14 è tornato a parlare del delitto di Garlasco e ha attirato 767mila spettatori, salendo al 6,1% di share Su Italia 1, invece il film Die Hard – Un buon giorno per morire con Bruce Willias ha conquistato 717mila spettatori, raggiungendo il 3,9% di share.
Geppi Cucciari è tornata al timone di Splendida Cornice e la settima puntata stagionale del talk show di Rai 3 ha interessato 871mila spettatori, ottenendo il 5,4% di share. Su Rete 4 Paolo Del Debbio ha condotto invece un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio, che ha raccolto 701mila spettatori, pari al 5,5% di share. Bene Corrado Formigli che, alla conduzione di Piazzapulita, ha totalizzato un a.m. di 694mila spettatori, pari al 5,1% di share.
Spazio al calcio su Tv8, dove la partita di Europa League – Rangers-Braga ha collezionato 356mila spettatori, pari all’1,8% di share, mentre su Nove la quarta e ultima puntata Save the dating – Amori in corso ha chiuso all’1,8% di share con 324mila spettatori.
- Rai 1 | Un professore 3 – 20% (3.358.000 spettatori)
- Canale 5 | La Ruota dei Campioni – 24,8% (4.692.000 spettatori)
- Rai 2 | Ore 14 Sera – 6,1% (767.000 spettatori)
- Italia 1 | Die Hard – Un buon giorno per morire – 3,9% (717.000 spettatori)
- Rai 3 | Splendida Cornice – 5,4% (871.000 spettatori)
- Rete 4 | Dritto e Rovescio – 5,5% (701.000 spettatori)
- La7 | Piazzapulita – 5,1% (694.000 spettatori)
- Tv8 | Europa League – Rangers-Braga – 1,8% (356.000 spettatori)
- Nove | Save the dating – Amori in corso – 1,8% (324.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino e Affari Tuoi
Con Gerry Scotti a ‘dilagare’ anche in prima serata, nell’access prime time di Rai 1 Stefano De Martino ha raggiunto il 22,9% di share. In onda dopo la discussa puntata di Cinque Minuti di Bruno Vespa (presa di mira dalle critiche per l’intervista ad Ali Baraka), la puntata di ieri di Affari Tuoi ha infatti registrato un ascolto medio 4 milioni e 750mila spettatori.
