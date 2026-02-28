Ascolti tv ieri (27 febbraio): i duetti di Sanremo surclassano la concorrenza, Io sono Farah ai mini storici
Il Festival travolge la concorrenza: una quarta serata che riscrive gli equilibri e lascia agli altri soltanto le briciole, ma non bene come lo scorso anno.
La prima serata di ieri, venerdì 27 febbraio 2026, era inevitabilmente segnata da un appuntamento capace, ogni anno, di polarizzare l’attenzione del pubblico televisivo come nessun altro evento riesce a fare. E anche questa volta i numeri parlano con una chiarezza che non lascia spazio a interpretazioni: la quarta serata del Festival di Sanremo domina in modo netto, quasi schiacciante, trasformando la competizione tra reti in un confronto puramente simbolico.
Il trionfo del Festival di Sanremo 2026
Dalle 21:43 all’1:41, la quarta serata del Festival di Sanremo raccoglie 10.522.000 spettatori con il 65.2% di share, confermandosi il centro assoluto della scena televisiva. Nel dettaglio, la prima parte – dalle 21:43 alle 23:37 – totalizza 13.709.000 spettatori pari al 64.1%, mentre la seconda parte – dalle 23:42 all’1:41 – si attesta a 7.316.000 spettatori con il 67.5%, segno di una tenuta straordinaria anche in fascia notturna. Si tratta di numeri che certificano sicuramente il successo della kermesse, ma non raggiungono i fasti dello share oltre il 70% dello scorso anno.
Le altre reti: la resistenza
Su Canale 5, Io Sono Farah si ferma a 1.471.000 spettatori con l’8% di share, un risultato inevitabilmente ridimensionato dal confronto diretto con l’evento di Rai1. La fiction mantiene una propria base di pubblico, ma appare evidente come la scelta di controprogrammare contro il Festival comporti una contrazione fisiologica.
Rai 2 propone The Americas, seguito da 366.000 spettatori pari all’1.6%, mentre Italia1 con Transformers – Il risveglio incolla davanti al video 485.000 spettatori con il 2.2%, numeri che rispecchiano la difficoltà di emergere in una serata monopolizzata da un unico appuntamento.
Ancora più contenuti i risultati di Rai 3 con Vita di un uomo – Giuseppe Ungaretti, che segna 177.000 spettatori (0.8%), e di Rete 4 con Quarto Grado, che totalizza 638.000 spettatori pari al 3.8%. Su La7, L’assassinio del banchiere di Dio raggiunge 333.000 spettatori e l’1.7%, mentre Tv8 con 4 Ristoranti ottiene 236.000 spettatori (1%). Sul Nove, I Migliori Fratelli di Crozza raduna 262.000 spettatori con l’1.3%.
Access prime time: il Festival parte già in vantaggio
La forza del Festival di Sanremo si manifesta anche nell’access prime time. Primafestival interessa 7.767.000 spettatori con il 36.6%, preparando il terreno alla serata principale e consolidando l’attenzione del pubblico. Su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna con 3.171.000 spettatori (14.4%), La Ruota della Fortuna raccoglie 3.630.000 spettatori pari al 15.1%, risultati significativi in condizioni ordinarie, ma inevitabilmente ridimensionati nel confronto con l’evento di Rai1.
