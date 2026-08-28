Ascolti Tv ieri (27 agosto): altro flop Rai 1, Brindisi si conferma con Garlasco, testa a testa Infante-Moreno
Le repliche della fiction Costanza non vanno oltre il 9,9% di share, vince il film Da Grandi su Canale 5 al 15%, bene Zona Bianca al 7,6%: tutti i dati Auditel
Nuovo appuntamento con gli ascolti tv. Ieri giovedì 27 agosto 2026, infatti, su Rai 1 sono iniziate le repliche della prima stagione della fiction Costanza, mentre su Canale 5 è andato in onda il film Da Grandi. Camila Raznovich è tornata al timone di Kilimangiaro Estate, Giuseppe Brindisi alla guida di Zona Bianca. Altra sfida a distanza nel daytime tra Milo Infante e Manuela Moreno. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Costanza e Da Grandi
Ieri giovedì 27 agosto 2026 in prima serata su Rai 1 sono andati in onda i primi tre episodi della prima stagione di Costanza. Le repliche della fiction con Miriam Dalmazio hanno conquistato 916mila spettatori, registrando il 9,9% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda il film Da Grandi. La commedia con Enrico Brignano, Ilenia Pastorelli, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu ha raccolto 1 milione e 692mila spettatori, facendo segnare il 15% di share.
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Su Rai 2 i nuovi episodi de Il commissario Rex hanno richiamato 655mila spettatori, arrivando al 5,1% di share. Su Italia 1, invece, è andata in onda l’undicesima stagione della serie statunitense Chicago Med, che ha radunato 822mila spettatori e totalizzato il 6,7% di share.
Camila Raznovich è tornata alla guida del prime time di Rai 3 con Kilimangiaro Estate. Il sesto appuntamento stagionale ha appassionato 590mila spettatori, toccando il 4,9% di share. Giuseppe Brindisi ha invece condotto un nuovo appuntamento di Zona Bianca e la puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha interessato 760mila spettatori su Rete 4, centrando il 7,6% di share. Su La7 Marianna Aprile e Luca Telese sono tornati al timone di In Onda prima serata, che ha totalizzato un a.m. di 686mila spettatori, raggiungendo il 5,1% di share.
Spazio al calcio europeo su Tv8, dove è andata in scena la partita di ritorno dei playoff di Conference League – Hapoel Tel Aviv-Atalanta, che ha collezionato 355mila spettatori e ottenuto il 2,4% di share. Su Nove, infine, lo spettacolo di Aldo, Giovanni e Giacomo Ammutta Muddica ha intrattenuto 490mila spettatori, pari al 4,3% di share.
- Rai 1 | Costanza – 9,9% (916.000 spettatori)
- Canale 5 | Da Grandi – 15% (1.692.000 spettatori)
- Rai 2 | Il commissario Rex – 5,1% (655.000 spettatori)
- Italia 1 | Chicago Med – 6,7% (822.000 spettatori)
- Rai 3 | Kilimangiaro Estate – 4,9% (590.000 spettatori)
- Rete 4 | Zona Bianca – 7,6% (760.000 spettatori)
- La7 | In Onda – 5,1% (686.000 spettatori)
- Tv8 | Conference League – Hapoel Tel Aviv-Atalanta – 2,4% (355.000 spettatori)
- Nove | Ammutta Muddica – 4,3% (490.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: Marco Liorni contro Gerry Scotti, preserale e daytime
Nuova sfida nell’access prime time dei dati Auditel tra Marco Liorni e Gerry Scotti. La puntata di ieri de L’Eredità Summer ha richiamato 2 milioni e 298mila spettatori, toccando il 15% di share su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece raggiunto il 26,7% di share su Canale 5 grazie a un ascolto medio di 4 milioni e 97mila spettatori.
Sempre bene Pino Insegno al timone di Reazione a catena, con la puntata di ieri (e l’ennesimo trionfo delle ‘Pappardelle’) volata al 26,1% di share e 3 milioni e 258mila spettatori. The Wall di Max Giusti si è invece fermato al 15,4% di share, con 1 milione e 743mila spettatori su Canale 5.
Milo Infante ha riprese le redini del daytime di Rete 4 con Ore 11, che ieri ha registrato il 9,6 % di share nella prima parte e il 6,2% nella seconda parte. Nel pomeriggio, invece, la puntata di ieri di Verità Nascoste – Il diario – durante la quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha radunato 1 milione e 202mila spettatori su Canale 5, pari al 17,9% di share, calando però al 13,9% di share (1 milioni e 38mila spettatori) nella seconda parte contro la concorrenza di Manuela Moreno e Vita in Diretta, che ha invece centrato il 16,6% di share, con 1 milione e 180mila spettatori sintonizzati su Rai 1.
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