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Ascolti tv ieri (26 marzo): la Nazionale vince e convince oltre 10 milioni di spettatori, Belén da record, Gerry Scotti a picco

Italia-Irlanda del Nord tocca il 43,8% di share, Forbidden Fruit tiene, Gerry Scotti senza De Martino: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

L’Italia vince sul campo e negli ascolti tv. Ieri giovedì 26 marzo 2026, infatti, su Rai 1 è andata in scena la semifinale degli spareggi per le Qualificazioni ai Mondiali 2026, che visto la vittoria degli Azzurri sull’Irlanda del Nord. Su Canale 5 è invece andata in onda la dizi turca Forbidden Fruit. Geppi Cucciari è tornata al timone di Splendida Cornice, Paolo Del Debbio alla guida di Dritto e Rovescio e Corrado Formigli alla conduzione di Piazzapulita. Nuovo appuntamento anche con Belén Rodríguez e Only Fun – Comico Show. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Italia-Irlanda del Nord e Forbidden Fruit

Il calcio ha dominato la prima serata di ieri giovedì 26 marzo 2026 Su Rai 1 è infatti andata in scena la semifinale dei playoff per le Qualificazioni ai Mondiali 2026 – Italia-Irlanda del Nord. La vittoria della Nazionale ha radunato 10 milioni e 36mila spettatori, toccando il 43,8% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Forbidden Fruit. La dizi turca ha conquistato 2 milioni e 10mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, registrando l’11,7% di share.

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Milo Infante ha condotto un nuovo appuntamento di Ore 14 Sera. La puntata di ieri dello spin-off serale di Ore 14 – durante il quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha richiamato 796mila spettatori, ottenendo il 5,5% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film The Day After Tomorrow, che ha appassionato 939mila spettatori, pari al 5% di share.

Geppi Cucciari è tornata alla conduzione del prime time di Rai 3 e di Splendida Cornice, che ieri ha coinvolto 1 milione e 19mila spettatori, centrando il 6% di share su Rai 3. Paolo Del Debbio è tornato invece alla guida di Dritto e Rovescio, che ha interessato 720mila spettatori su Rete 4, arrivando al 5,3% di share, mentre su La7 Corrado Formigli ha totalizzato un a.m. di 959mila spettatori alla guida di Piazzapulita, facendo segnare il 6,5% di share.

Su Tv8 Il profumo del mostro selvatico ha raggiunto 266mila spettatori, pari all’1,4% di share. Su Nove, infine, Belén Rodríguez è tornata a condurre Only Fun – Comico Show, che ieri ha intrattenuto ben 675mila spettatori, pari al 4% di share; si tratta del record stagionale del programma.

  • Rai 1 | Qualificazioni ai Mondiali 2026 – Italia-Irlanda del Nord 43,8% (10.036.000 spettatori)
  • Canale 5 | Forbidden Fruit11,7% (2.010.000 spettatori)
  • Rai 2 | Ore 14 Sera5,5% (796.000 spettatori)
  • Italia 1 | The Day After Tomorrow5% (939.000 spettatori)
  • Rai 3 | Splendida Cornice6% (1.019.000 spettatori)
  • Rete 4 | Dritto e Rovescio 5,3% (720.000 spettatori)
  • La7 | Piazzapulita6,5% (959.000 spettatori)
  • Tv8 | Il profumo del mostro selvatico 1,4% (266.000 spettatori)
  • Nove | Only Fun – Comico Show4% (675.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti senza De Martino

Senza la concorrenza di Stefano De Martino (con Affari Tuoi in pausa per fare spazio alla partita della Nazionale), Gerry Scotti si è ‘preso’ l’access prime degli ascolti tv, ridimensionato nei numeri però dalla diretta dell’Italia. La Ruota della Fortuna ha infatti toccato 18,8% di share su Canale 5 con un ascolto medio di 4 milioni e 665mila spettatori.

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