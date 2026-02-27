Ascolti tv ieri (26 febbraio): Sanremo da record, la ‘rivincita’ di Carlo Conti Il Festival vola oltre il 60% di share e trionfa con 9,3 milioni di spettatori, si tratta di una delle terze serate più viste di sempre: tutti i dati Auditel

Quarto appuntamento della settimana e terzo appuntamento del Festival di Sanremo negli ascolti tv. Ieri giovedì 26 febbraio 2026, infatti, su Rai 1 è andata in scena la terza serata della kermesse condotta da Carlo Conti, mentre su Canale 5 è andato in onda il film con Russell Crowe Il gladiatore. Paolo Del Debbio ha condotto una nuova puntata di Dritto e Rovescio; Corrado Formigli è invece tornato al timone di Piazzapulita. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra il Festival di Sanremo 2026 e Il gladiatore

Ieri giovedì 26 febbraio 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in scena il Festival di Sanremo 2026. In diretta dal teatro Ariston, la terza serata della 76esima edizione del Festival della canzone italiana condotta da Carlo Conti – affiancato da Laura Pausini – ha monopolizzato gli ascolti: nell’anteprima Sanremo Start ha raggiunto il 46,2% di share con 11 milioni e 9mila spettatori, poi ha toccato il 60,3% di share con 9 milioni e 336mila spettatori. Nel dettaglio, la kermesse ha radunato 12 milioni e 332mila spettatori (pari al 60,1% di share) nella prima parte e 5 milioni e 799mila spettatori (pari al 60,9% di share) nella seconda parte. Migliorato lo share (da record) dello scorso anno, si tratta di una delle terze serate di Festival più viste di sempre.

Su Canale 5, invece, è andato in onda il film Il gladiatore. La pellicola del 2000 con Russell Crowe e Joaquin Phoenix diretta da Ridley Scotti ha conquistato 1 milione e 14mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, registrando il 6,3% di share.

Su Rai 2 è tornato il documentario The Americas – Le Ande, che ha appassionato 382mila spettatori, ottenendo l’1,7%. Su Italia 1 il film The King’s man – Le origini ha invece interessato 511mila spettatori, facendo segnare il 2,5% di share

Con Geppi Cucciari e Splendida Cornice in ‘pausa’ per la settimana sanremese, su Rai 3 il film La Caduta – Gli ultimi giorni di Hitler ha attirato 436mila spettatori, facendo registrare il 2,2% di share. Paolo Del Debbio è invece tornato regolarmente in onda alla guida di Dritto e Rovescio, che ieri ha raccolto 514mila spettatori su Rete 4, arrivando al 3,3% di share. Su La7 Corrado Formigli ha totalizzato un a.m. di 704mila spettatori al timone di Piazzapulita, chiudendo al 3,9% di share.

Spazio allo sport, infine, su Tv8, dove la partita valevole per i play-off di Europa League – Nottingham Forest-Fenerbahce ha coinvolto 284mila spettatori, pari al 1,2% di share. Fisiologico calo da settimana di Sanremo (dove peraltro stasera sarà presente nella serata dei duetti) per Belén Rodríguez alla conduzione della nuova edizione di Only Fun – Comico Show che, dopo gli ottimi risultati delle ultime settimane, ieri ha intrattenuto 323mila spettatori, fermandosi all’1,6% di share.

Rai 1 | Festival di Sanremo 2026 – 60,3% (9.336.000 spettatori)

| Festival di Sanremo 2026 – (9.336.000 spettatori) Canale 5 | Il gladiatore – 6,3% (1.014.000 spettatori)

| Il gladiatore – (1.014.000 spettatori) Rai 2 | The Americas – Le Andre – 1,7% (382.000 spettatori)

| The Americas – Le Andre – (382.000 spettatori) Italia 1 | The King’s man – Le origini – 2,5% (511.000 spettatori)

| The King’s man – Le origini – (511.000 spettatori) Rai 3 | La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler – 2,2% (436.000 spettatori)

| La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler – (436.000 spettatori) Rete 4 | Dritto e Rovescio – 3,3% (514.000 spettatori)

| Dritto e Rovescio – (514.000 spettatori) La7 | Piazzapulita – 3,9% (704.000 spettatori)

| Piazzapulita – (704.000 spettatori) Tv8 | Europa League – Nottingham Forest-Fenerbahce – 1,2% (284.000 spettatori)

| Europa League – Nottingham Forest-Fenerbahce – (284.000 spettatori) Nove | Only Fun – Comico Show – 1,6% (323.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Scotti sfida il Primafestival

Altro appuntamento senza la concorrenza di Stefano De Martino e Affari Tuoi (ma contro il Festival di Sanremo) per Gerry Scotti nell’access prime time dei dati Auditel. Ieri La Ruota della Fortuna ha raggiunto il 16,8% di share su Canale 5 con 4 milioni e 57mila spettatori, mentre su Rai 1 il Primafestival condotto da Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi ha registrato il 32,1% di share grazie a 6 milioni e 842mila spettatori sintonizzati.

