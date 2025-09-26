Ascolti tv ieri (25 settembre): Scotti ‘risponde’ a De Martino e vola ancora oltre i 5 milioni, Cristina Capotondi tiene alta Rai 1 La Ricetta della Felicità vince col 19% di share in prima serata, Canale 5 tiene con La Notte nel Cuore, Del Debbio meglio di Infante: tutti i dati Auditel

Nuove sfide negli ascolti tv. Ieri giovedì 25 settembre 2025, infatti, su Rai 1 è iniziata la nuova serie La ricetta della felicità, che si è ritrovata a rivaleggiare con la dizi turca di Canale 5 La Notte nel Cuore. Nell’affollato giovedì dei talk show Milo Infante è tornato al timone di Ore 14 Sera contro Paolo Del Debbio e Dritto e Rovescio e Piazzapulita di Corrado Formigli. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra La ricetta della felicità e La Notte nel Cuore

Ieri giovedì 25 settembre 2025 in prima serata su Rai 1 è iniziata La ricetta della felicità. La nuova serie con Cristina Capotondi e Lucia Mascino ha debuttato al 19% di share; la prima puntata, infatti, ha radunato 3 milioni e 8mila spettatori sulla prima rete. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv La Notte nel Cuore. La dizi turca ha raccolto 2 milioni e 308mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, registrando il 15,7% di share.

Milo Infante è tornato protagonista del prime time di Rai 2 alla di Ore 14 Sera. Il terzo appuntamento stagionale dello spin-off serale di Ore 14 (in cui si è tornati a parlare del delitto di Garlasco) ha richiamato 686mila spettatori, ottenendo il 5,3% di share. Spazio al calcio, invece, su Italia 1, dove è andata in scena la partita di Coppa Italia – Torino-Pisa. La vittoria dei granata ha interessato 816mila spettatori, facendo segnare il 4,5% di share.

Su Rai 3 il docu-film dedicato a Zucchero – Sugar Fornaciari ha conquistato 881mila spettatori, arrivando al 5% di share. Su Rete 4, invece, Paolo Del Debbio ha fatto registrare un ascolto medio di 848mila spettatori alla conduzione di Dritto e Rovescio; la puntata di ieri ha toccato il 6,8% di share. Su La7 Corrado Formigli è tornato al timone di Piazzapulita totalizzando un a.m. di 820mila spettatori, pari al 6,3% di share.

Su Tv8, infine, la partita di Europa League – RB Salisburgo-Porto in chiaro si è fermata allo 0,9% di share con 171mila spettatori sintonizzati, mentre su Nove lo show comico per Comedy Club – L’Ultimo Spettacolo di Roberto Lipari ha attirato 352mila spettatori, pari a uno share del 2,1%.

Ascolti, i numeri di ieri: La Ruota della Fortuna contro De Martino

Se lo scorso mercoledì Stefano De Martino si era avvicinato all’access prime time di Canale 5, ieri Gerry Scotti ha ‘risposto’ con numeri stellari al timone de La Ruota della Fortuna. Lo storico game show di Canale 5 è volato ancora una volta oltre la parete dei 5 milioni di spettatori toccando il 25,7% di share. La puntata di ieri di Affari Tuoi si è invece fermato al 21,9% di share, con un ascolto medio di 4,3 milioni su Rai 1.

