Ascolti Tv ieri (25 giugno): i Mondiali ancora al top con Ecuador-Germania, flop Canale 5, De Martino si arrende a Scotti La partita vince con il 28,7% di share su Rai 1, Montmartre chiude in calo all’8,1%, bene Nuzzi e Papi, La Ruota stacca Affari Tuoi: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Nuovo appuntamento con gli ascolti tv all’insegna dei Mondiali di calcio. Ieri giovedì 25 giugno 2026, infatti, su Rai 1 è andata in scena la partita del girone E tra Ecuador e Germania, mentre su Canale 5 è andato in onda il gran finale della fiction francese Montmartre. Gianluigi Nuzzi ha ‘raddoppiato’ nuovamente al giovedì sera con un’altra puntata di Quarto Grado, mentre Enrico Papi ha condotto il sesto appuntamento di Sarabanda Celebrity. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Mondiali 2026 – Ecuador-Germania e Montmartre

Ieri giovedì 25 giugno 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in scena la partita dei Mondiali 2026 – Ecuador-Germania. La vittoria de La Tricolor sui tedeschi ha conquistato 3 milioni e 850mila spettatori, registrando il 28,7% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda il gran finale della serie tv Montmartre. L’ultima puntata della fiction francese della rete ammiraglia Mediaset ha appassionato 1 milione e 66mila spettatori, chiudendo in calo all’8,1% di share.

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Nel prime time di Rai 2 film Girl in the attic ha raggiunto 702mila spettatori, ottenendo il 6,9% di share. Su Italia 1, invece, continua la nuova edizione di Sarabanda Celebrity. La sesta puntata del quiz show musicale condotto da Enrico Papi ha radunato 874mila spettatori, facendo segnare il 6,9% di share.

Su Rai 3 Overland di Filippo Tenti ha raccolto 588mila spettatori, centrando il 4% di share. Gianluigi Nuzzi è tornato protagonista del giovedì sera di Rete 4 con una nuova puntata speciale – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – di Quarto Grado, che ha interessato 1 milione e 57mila spettatori e toccato il 9,1% di share. Su La7 Corrado Formigli ha invece totalizzato un a.m. di 674mila spettatori alla guida di Piazzapulita, centrando il 4,4% di share.

Su Tv8 Quattro matrimoni ha collezionato 341mila spettatori, pari al 3,,3% di share. Su Nove, infine, lo spettacolo di Valentina Persia Sinceramente Persia: One Milf Show ha intrattenuto 374mila spettatori, pari al 2,6% di share.

Rai 1 | Mondiali 2026 – Ecuador-Germania – 28,7% (3.850.000 spettatori)

| Mondiali 2026 – Ecuador-Germania – (3.850.000 spettatori) Canale 5 | Montmartre – 8,1% (1.066.000 spettatori)

| Montmartre – (1.066.000 spettatori) Rai 2 | Girl in the attic – 6,9% (702.000 spettatori)

| Girl in the attic – (702.000 spettatori) Italia 1 | Sarabanda Celebrity – 6,9% (874.000 spettatori)

| Sarabanda Celebrity – (874.000 spettatori) Rai 3 | Overland – 4% (588.000 spettatori)

| Overland – (588.000 spettatori) Rete 4 | Quarto Grado – 9,1% (1.057.000 spettatori)

| Quarto Grado – (1.057.000 spettatori) La7 | Piazzapulita – 4,4% (674.000 spettatori)

| Piazzapulita – (674.000 spettatori) Tv8 | Quattro matrimoni – 3,1% (341.000 spettatori)

| Quattro matrimoni – (341.000 spettatori) Nove | Sinceramente Persia: One Milf Show – 2,6% (374.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino contro Gerry Scotti

Stefano De Martino è tornato nell’access prime time per dare filo da torcere a Gerry Scotti nella lunga battaglia a distanza nei dati Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha coinvolto 3 milioni e 540mila spettatori, centrando il 21,9% di share su Rai 1. La Ruota della Fortuna ha così toccato il 25,3% di share su Canale 5 con un ascolto medio di 4 milioni e 184mila spettatori.

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