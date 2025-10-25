Ascolti tv ieri (24 ottobre): Carlo Conti domina, Quarto Grado cresce con Garlasco e De Martino non vince più Sfida serrata tra Rai e Mediaset: vince Carlo Conti con Tale e Quale Show, ma in access prime time Gerry Scotti continua a dominare su Stefano De Martino.

Serata di grandi sfide negli ascolti tv di venerdì 24 ottobre 2025, con Rai 1 e Canale 5 ancora protagoniste di una competizione serrata a colpi di share e numeri Auditel. Da un lato il varietà di Carlo Conti, dall’altro la serie turca che ha saputo conquistare il pubblico di Mediaset. Ma a fare notizia sono anche i risultati dell’access prime time, dove Gerry Scotti continua a dominare su Stefano De Martino.

La sfida tra Tale e Quale Show e Tradimento

Su Rai 1 la quinta puntata di Tale e Quale Show ha confermato ancora una volta la forza del format condotto da Carlo Conti, che con 2 milioni 937mila spettatori e il 20,1% di share si è imposto sulla concorrenza. Tra imitazioni riuscite e performance spettacolari, il pubblico ha premiato uno dei varietà più longevi e seguiti della televisione italiana. Su Canale 5, invece, i nuovi episodi di Tradimento hanno appassionato 2 milioni 135mila spettatori, pari al 15,1% di share: la serie turca con protagonisti Asli Enver e Kaan Urgancioglu continua a mantenere una solida base di fan, confermandosi come una delle produzioni internazionali più forti del palinsesto Mediaset.

Sulle altre reti, la serata è stata più dispersiva ma comunque interessante. Rai 2 ha proposto la commedia Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è, che ha intrattenuto 385mila spettatori (2,3%), mentre su Rai 3 Flavio Sottile con FarWest ha ottenuto 540mila spettatori e il 3,7%. Su Rete 4 il sempreverde Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, ha raccolto 1 milione 290mila spettatori (10,3%), confermandosi ancora una volta un punto di riferimento per gli amanti della cronaca nera grazia a un corposo blocco sul caso di Garlasco. Buon risultato anche per Propaganda Live su La7, che ha convinto 827mila spettatori con il 6,3%, mentre Fratelli di Crozza sul Nove ha chiuso la serata con 938mila spettatori e il 5,4% di share, segno che l’ironia di Maurizio Crozza continua a essere un appuntamento fisso del venerdì sera.

Access prime time: dominio di Gerry Scotti su De Martino

La sfida dell’access prime time ha visto imporsi ancora una volta La Ruota della Fortuna con 4 milioni 857mila spettatori e il 25,1% di share, confermando il dominio di Gerry Scotti in questa fascia oraria. Stefano De Martino con Affari Tuoi rimane distante totalizzando 4 milioni 295mila spettatori e il 22,1%. Una distanza non abissale, ma sufficiente a consolidare il vantaggio del conduttore di Canale 5, che ormai da settimane si mantiene sopra la soglia del 24%.

Preserale e daytime: la Rai mantiene la leadership

Nel preserale L’Eredità di Marco Liorni continua a imporsi con 4 milioni 128mila spettatori e il 26,5% di share, mentre su Canale 5 Avanti un Altro si ferma a 2 milioni 791mila spettatori (19,3%). Nel pomeriggio, ottimi risultati anche per i telegiornali regionali del TGR, che raggiungono il 13,8% di share, e per Un Posto al Sole, sempre stabile sopra il 6%.

La giornata di ieri ha confermato il predominio Rai nelle fasce informative e di intrattenimento tradizionale, mentre Mediaset si dimostra più competitiva nelle proposte di intrattenimento leggero.

