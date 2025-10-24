Ascolti tv ieri (23 ottobre): Affari Tuoi senza scampo contro Scotti, Hunziker chiude senza botto, Infante cala con Garlasco La nuova fiction Rai vince con oltre 3 milioni di spettatori, la finale di Io Canto Family al 15,9% di share, Formigli meglio di Del Debbio: tutti i dati Auditel

Debutti e finali più o meno attesi negli ascolti tv. Ieri giovedì 23 ottobre 2025, infatti, su Rai 1 è è iniziata la nuova fiction Noi del Rione Sanità, mentre su Canale 5 è calato il sipario su Io Canto Family con la finalissima condotta da Michelle Hunziker. Nuovo appuntamento per Milo Infante alla guida di Ore 14 Sera sfidando e per Paolo Del Debbio al timone di Dritto e Rovescio, mentre su Rai 3 è tornata Geppi Cucciari con il debutto della nuova edizione di Splendida Cornice. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra La ricetta della felicità e Io Canto Family

Ieri giovedì 23 ottobre 2025 in prima serata su Rai 1 è iniziata la serie Noi del Rione Sanità. La nuova fiction Rai con Carmine Recano ispirata alla vita di Don Antonio Loffredo ha debuttato al 19,1% di share: la prima puntata ha infatti raccolto 3 milioni e 123mila spettatori sulla prima rete. Su Canale 5, invece, è andata in scena la finale di Io Canto Family, condotta da Michelle Hunziker. L’ultimo appuntamento della seconda edizione – vinta da Matteo Verga e papà Mario – ha radunato 2 milioni e 173mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, chiudendo al 15,9% di share.

Milo Infante è tornato al timone del prime time di Rai 2 con Ore 14 Sera. Il settimo appuntamento stagionale dello spin-off serale di Ore 14 (in cui si è tornati a parlare del delitto di Garlasco con il conduttore che ha risposto alle offese di Massimo Lovati) ha interessato 781mila spettatori, registrando il 5,6% di share. Su Italia 1, invece, è andato in onda il film Red Sparrow, che ha appassionato 845mila spettatori, raggiungendo il 5,6% di share.

Dopo l’ottimo esordio stagionale della scorsa settimana (6,4% di share), Geppi Cucciari è tornata alla guida di Splendida Cornice su Rai 3. La seconda puntata della nuova edizione del talk show ha interessato 975mila spettatori, facendo segnare il 5,9% di share. Su Rete 4 Paolo Del Debbio ha invece condotto un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio, che ha attirato 699mila spettatori ottenendo il 5,4% di share. Sempre ottimo Corrado Formigli che, alla conduzione di Piazzapulita, ha totalizzato un a.m. di 823mila spettatori, pari al 5,8% di share.

Spazio al calcio su Tv8, dove è andata in scena la partita di Europa League – Nottingham Forest-Porto, che ha toccato il 2,4% di share con 469mila spettatori sintonizzati. Su Nove, infine, lo spettacolo comico di Valentina Persia Semplicemente Persia – One Milf Show ha divertito 495mila spettatori, pari a uno share del 2,9%.

Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti vs De Martino

Dopo il clamoroso boom di mercoledì Gerry Scotti si è mantenuto oltre i 5 milioni di spettatori e La Ruota della Fortuna ha raggiunto il 24,4% di share nell’access prime time, staccando nuovamente Stefano De Martino. La puntata di ieri di Affari Tuoi si è infatti fermata al 22,1% di share, radunando 4 milioni e 678mila spettatori.

