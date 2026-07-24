Ascolti Tv ieri (23 luglio): Ilary Blasi si conferma contro Argentero in replica, Scotti mattatore
Battiti Live vince ancora col 18,7% di share su Canale 5, le repliche di Doc – Nelle tue mani all’11,6%, bene Rex e Zona Bianca: tutti i dati Auditel
Nuovo appuntamento con gli ascolti tv. Ieri giovedì 23 luglio 2026, infatti, su Rai 1 sono proseguite le repliche della terza stagione di Doc – Nelle tue mani, mentre su Canale 5 Ilary Blasi ha condotto il quarto appuntamento di Battiti Live. Nuova sfida anche nell’access prime time, con L’Eredità Summer di Marco Liorni a rincorrere Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Doc – Nelle tue mani e Battiti Live 2026
Ieri giovedì 23 luglio 2026 in prima serata su Rai 1 sono andati in onda il terzo e il quarto episodio della terza stagione di Doc – Nelle tue mani. In attesa della nuova stagione, le repliche dell’amata fiction con Luca Argentero hanno radunato 1 milione e 375mila spettatori, registrando l’11,6% di share. Su Canale 5, invece, è andato in scena Battiti Live. Il quarto appuntamento dell’evento musicale condotto da Ilary Blasi insieme a Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia ha raccolto 1 milione e 928mila spettatori, confermandosi al 18,7% di share.
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Su Rai 2 è iniziata la nuova stagione de Il commissario Rex e il primo episodio ha conquistato 762mila spettatori, segnando il 5,6% di share. Su Italia 1, invece, è andata in onda serie statunitense Chicago Med, che ha richiamato 749mila spettatori e ottenuto il 5,9% di share.
Camila Raznovich è tornata protagonista del prima time di Rai 3 al timone d Kilimangiaro Estate. Il primo appuntamento della nuova edizione ha raggiunto 497mila spettatori, debuttando al 3,8% di share. Giuseppe Brindisi è tornato protagonista della prima serata di Rete 4 con Zona Bianca e la puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha attirato 710mila spettatori, facendo segnare il 7,1% di share. Su La7 Marianna Aprile e Luca Telese hanno invece totalizzato un a.m. di 659mila spettatori alla guida di In Onda prima serata, centrando il 4,7% di share.
Su Tv8 Quattro matrimoni condotto da Costantino Della Gherardesca ha attirato 378mila spettatori, pari al 3,2% di share. Su Nove, infine, la replica de La Corrida di Amadeus ha collezionato 308mila spettatori, pari al 2,5% di share.
- Rai 1 | Doc – Nelle tue mani – 11,6% (1.375.000 spettatori)
- Canale 5 | Battiti Live – 18,7% (1.928.000 spettatori)
- Rai 2 | Il commissario Rex – 5,6% (762.000 spettatori)
- Italia 1 | Chicago Med – 5,9% (749.000 spettatori)
- Rai 3 | Kilimangiaro Estate – 3,8% (497.000 spettatori)
- Rete 4 | Zona Bianca – 7,1% (710.000 spettatori)
- La7 | In Onda – 4,7% (659.000 spettatori)
- Tv8 | Quattro matrimoni – 3,2% (378.000 spettatori)
- Nove | La Corrida – 2,5% (308.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: Liorni contro Gerry Scotti
Quarto round della sfida tra Marco Liorni e Gerry Scotti nell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri de L’Eredità Summer ha convinto 2 milioni e 436mila spettatori, facendo registrare il 16,1% di share su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece toccato il 27,2% di share su Canale 5 grazie a un ascolto medio di 4 milioni e 149mila spettatori.
Sempre bene Pino Insegno nella fascia preserale, con la puntata di ieri Reazione a catena oltre i 3 milioni di spettatori fino a toccare il 25,8% di share su Rai 1. Su Canale 5, invece, The Wall di Max Giusti si è fermato al 17,6% di share con 1,8 milioni di spettatori.
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