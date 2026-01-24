Ascolti tv ieri (23 gennaio): Gerry Scotti inarrestabile con la Ruota, Tali e Quali si conferma con numeri solidi Tra show dilatati e pubblico frammentato, il venerdì sera conferma equilibri sempre più netti. La sfida tra Canale 5 e Rai 1 stavolta è in mano a Mediaset.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

La prima serata di venerdì 23 gennaio si è sviluppata secondo una dinamica ormai nota, fatta di programmi molto estesi, di un prime time che inizia sempre più presto e di un pubblico che, pur distribuendosi su offerte differenti, continua a premiare alcune certezze consolidate. Una serata televisiva che ha restituito un quadro piuttosto chiaro dei rapporti di forza tra le reti, con Rai1 e Canale5 ancora una volta al centro della scena.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra La Ruota dei Campioni e Tali e Quali

Su Rai 1, dopo una presentazione in onda dalle 21:46 alle 22:19 seguita da 2.909.000 spettatori con il 15.5% di share, Tali e Quali è entrato nel vivo conquistando 2.379.000 spettatori pari al 17.8% di share nella fascia principale, dalle 22:22 fino alle 00:16. Un dato che racconta di un pubblico fedele, disposto a seguire il programma anche oltre la mezzanotte.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Canale 5, invece, la scelta di anticipare il prime time ha inciso in modo significativo sull’andamento complessivo. Dopo Gira La Ruota dei Campioni, seguito da 4.135.000 spettatori con il 21.3% di share, La Ruota dei Campioni ha raccolto 4.606.000 spettatori pari al 23.7% nella prima parte, dalle 20:49 alle 22:20, per poi scendere a 3.650.000 spettatori con il 22.4% nella seconda parte, in onda dalle 22:26 alle 23:23.

Le altre reti e il lavoro di posizionamento

Su Rai 2 il film Lamborghini – The Man Behind the Legend ha interessato 910.000 spettatori con il 5.1% di share, mentre Italia 1 ha puntato sull’avventura con La maledizione della prima luna, capace di radunare 1.119.000 spettatori pari al 7.2%. Il cinema resta una risorsa solida per le seconde reti, soprattutto quando si tratta di titoli riconoscibili e adatti a un pubblico trasversale.

Rai 3 ha proposto La zona d’interesse, che ha registrato 663.000 spettatori con il 3.7%, mentre Rete 4 ha ottenuto un risultato significativo con Quarto Grado, seguito da 1.225.000 spettatori e forte di un 9.8% di share. Su La 7 Propaganda Live ha raggiunto 863.000 spettatori con il 6.5%, confermando una tenuta costante all’interno di una fascia complessa.

Tv 8 con Cucine da Incubo si è fermata a 333.000 spettatori con il 2.1%, mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha radunato 382.000 spettatori pari al 2.2%, dati che raccontano di una frammentazione ormai strutturale del pubblico televisivo.

Rai 1 | Tali e Quali – 17.8% (2.379.000 spettatori)

– 17.8% (2.379.000 spettatori) Canale 5 | La Ruota dei Campioni – 23.7% (4.606.000 spettatori)

– 23.7% (4.606.000 spettatori) Rai 2 | Lamborghini – The Man Behind the Legend – 5.1% (910.000 spettatori)

– 5.1% (910.000 spettatori) Italia 1 | La maledizione della prima luna – 7.2% (1.119.000 spettatori)

– 7.2% (1.119.000 spettatori) Rai 3 | La zona d’interesse – 3.7% (663.000 spettatori)

– 3.7% (663.000 spettatori) Rete 4 | Quarto Grado – 9.8% (1.225.000 spettatori)

– 9.8% (1.225.000 spettatori) La 7 | Propaganda Live – 6.5% (863.000 spettatori)

– 6.5% (863.000 spettatori) Tv 8 | Cucine da Incubo – 2.1% (333.000 spettatori)

– 2.1% (333.000 spettatori) Nove | I Migliori Fratelli di Crozza – 2.2% (382.000 spettatori)

Preserale: un confronto che cambia forma

Anche questo venerdì è saltata la consueta sfida tra i due game show di punta dell’access. Nel preserale, su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.532.000 spettatori con il 25.3%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.715.000 spettatori pari al 28.6%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.673.000 spettatori con il 13.4%, mentre Caduta Libera ha convinto 2.632.000 spettatori con il 17.1%.

Potrebbe interessarti anche