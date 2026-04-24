Ascolti Tv ieri (23 aprile): vince Claudio Bisio, Milo Infante vola ancora, Veronica Gentili non sbaglia
Uno Sbirro in Appennino trionfa con più del 20% di share, Forbidden Fruit al 13,4%, Ore 14 al 7%, Formigli batte De Debbio: tutti i dati Auditel
Nuovo appuntamento con gli ascolti tv. Ieri giovedì 23 aprile 2026, infatti, su Rai 1 è andata in onda la terza puntata di Uno sbirro in Appennino con Claudio Bisio, mentre su Canale 5 è tornata la dizi turca Forbidden Fruit. Milo Infante ha ripreso le redini di Ore 14 Sera, Geppi Cucciari di Splendida Cornice. Le Iene di Veronica Gentili e Max Angioni ha ‘recuperato’ la serata di mercoledì, mentre Paolo Del Debbio è tornato al timone di Dritto e Rovescio. Corrado Formigli ha invece condotto un nuovo appuntamento di Piazzapulita. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Uno sbirro in Appennino e Forbidden Fruit
Ieri giovedì 23 aprile 2026 in prima serata su Rai 1 è tornato in onda Uno sbirro in Appennino. La terza puntata della fiction con Claudio Bisio ha appassionato 3 milione e 171mila spettatori, facendo segnare il 20,1% di share. Su Canale 5, invece, è tornata la serie tv Forbidden Fruit. I nuovi episodi della dizi turca hanno conquistato 1 milione e 4917mila spettatori, toccando il 13,4% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.
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Su Rai 2 Milo Infante è tornato alla guida di Ore 14 Sera. Dopo il boom della scorsa settimana, la puntata di ieri dello spin-off serale di Ore 14 – durante la quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha ottenuto 932mila spettatori, centrando il 7% di share. Su Italia 1 è invece andato in scena un nuovo appuntamento de Le Iene, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. Lo show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti ha radunato 1 milione e 130mila spettatori, raggiungendo il 9% di share.
Geppi Cucciari è tornata al timone di Splendida Cornice, che ieri su Rai 3 ha intrattenuto 1 milione e 20mila spettatori, registrando il 6,5% di share. Paolo Del Debbio ha condotto un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio, che ha interessato 760mila spettatori su Rete 4 segnando il 6% di share. Su La7 invece Corrado Formigli ha totalizzato un a.m. di 874mila spettatori alla conduzione di Piazzapulita, ottenendo il 6,7% di share.
Su Tv8 il film Innocenti Bugie con Tom Cruise e Cameron Diaz è stato scelto da 239mila spettatori, pari al 2% di share. Su Nove, infine, il documentario Chernobyl: nuove verità ha collezionato 228mila spettatori, pari all’1,4% di share.
- Rai 1 | Uno sbirro in Appennino – 20,1% (3.171.000 spettatori)
- Canale 5 | Forbidden Fruit – 13,4% (1.917.000 spettatori)
- Rai 2 | Ore 14 Sera – 7% (932.000 spettatori)
- Italia 1 | Le Iene – 9% (1.130.000 spettatori)
- Rai 3 | Splendida Cornice – 6,6% (1.020.000 spettatori)
- Rete 4 | Dritto e Rovescio – 6% (760.000 spettatori)
- La7 | Piazzapulita – 6,7% (874.000 spettatori)
- Tv8 | Innocenti Bugie – 2% (239.000 spettatori)
- Nove | Chernobyl: nuove verità – 1,4% (228.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: De Martino contro Gerry Scotti
Nuova sfida all’ultimo spettatore tra Stefano De Martino e Gerry Scotti nella lunga battaglia a distanza dei dati Auditel dell’access prime time. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha raggiunto 4 milioni e 962mila spettatori, toccando il 24,2% di share su Rai 1 e superando La Ruota della Fortuna, ieri al 23,1% di share su Canale 5 con un ascolto medio di 4 milioni e 733mila spettatori.
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30 Aprile 2026
Ore 14Rai 2
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