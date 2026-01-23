Ascolti tv ieri (22 gennaio): il ritorno di Striscia non sfiora Raoul Bova, De Martino supera Scotti Don Matteo vince col 22,8% di share in prima serata, il tg satirico di Antonio Ricci parte dal 18,6%, Affari Tuoi passa La Ruota: tutti i dati Auditel

Striscia la Notizia torna e sfida Don Matteo ascolti tv. Ieri giovedì 22 gennaio 2026, infatti, su Canale 5 è ripartito il tg satirico ideato da Antonio Ricci, debuttando in prima serata contro l’amata fiction Rai con Raoul Bova. Nuovo appuntamento per Geppi Cucciari al timone di Splendida Cornice, così come Milo Infante alla guida di Ore 14 Sera e per Paolo Del Debbio alla conduzione di Dritto e Rovescio. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Striscia la Notizia

Ieri giovedì 22 gennaio 2026 in prima serata su Rai 1 è tornato in onda Don Matteo 15. La terza puntata della 15esima stagione della storica fiction con Raoul Bova ha radunato 3 milioni e 770mila spettatori, trionfando col 22,8% di share. Esordio nel prime time di Canale 5, invece, per Striscia la Notizia. Tornato in onda dopo quasi otto mesi, il tg satirico ideato da Antonio Ricci e condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ha richiamato 2 milioni e 783mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, debuttando al 18,6% di share.

Prima del lunghissimo stop per spazio alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, Milo Infante ha condotto un ultimo appuntamento di Ore 14 Sera su Rai 2. La puntata di ieri dello spin-off serale di Ore 14 – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha interessato 671mila spettatori, raggiungendo il 4,8% di share. Su Italia 1 il film Safe House – Nessuno è al sicuro con Denzel Washington e Ryan Reynolds ha invece appassionato 674mila spettatori, arrivando al 3,8% di share.

Geppi Cucciari è tornata alla guida di Splendida Cornice e ha conquistato 992mila spettatori, toccando il 6,2% di share su Rai 3. Paolo Del Debbio è tornato al timone di Dritto e Rovescio su Rete 4 attirando 661mila spettatori e facendo segnare il 5% di share. Su La7 Corrado Formigli ha invece totalizzato un a.m. di 809mila spettatori alla guida di Piazzapulita, registrando il 5,7% di share.

Spazio al calcio su Tv8, dove la partita di Europa League – Celta Vigo-Lille ha interessato 405mila spettatori, pari al 2,1% di share. Su Nove, infine, il film Un principe per Natale ha collezionato 306mila spettatori, ottenendo uno share pari all’1,7%.

Rai 1 | Don Matteo 15 – 22,8% (3.770.000 spettatori)

| Don Matteo 15 – (3.770.000 spettatori) Canale 5 | Striscia la Notizia – 18,6% (2.783.000 spettatori)

| Striscia la Notizia – (2.783.000 spettatori) Rai 2 | Ore 14 Sera – 4,8% (671.000 spettatori)

| Ore 14 Sera – (671.000 spettatori) Italia 1 | Safe House – Nessuno è al sicuro – 3,8% (674.000 spettatori)

| Safe House – Nessuno è al sicuro – (674.000 spettatori) Rai 3 | Splendida Cornice – 6,2% (992.000 spettatori)

| Splendida Cornice – (992.000 spettatori) Rete 4 | Dritto e Rovescio – 5% (661.000 spettatori)

| Dritto e Rovescio – (661.000 spettatori) La7 | Piazzapulita – 5,7% (809.000 spettatori)

| Piazzapulita – (809.000 spettatori) Tv8 | Europa League – Celta Vigo-Lille – 2,1% (405.000 spettatori)

| Europa League – Celta Vigo-Lille – (405.000 spettatori) Nove | Un principe per Natale – 1,7% (306.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino passa Scotti

Colpo super di Stefano De Martino che, nonostante l’assenza di Herbert Ballerina, ha trascinato l’access prime time di Rai 1 con la puntata di ieri di Affari Tuoi che ha raggiunto il 24,7% di share e ben 5 milioni e 270mila spettatori su Rai 1. Superati Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, che hanno radunato 5 milioni e 201mila spettatori su Canale 5, segnando il 24,4% di share.

