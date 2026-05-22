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Ascolti Tv ieri (21 maggio): Milo Infante senza limiti, Papi riparte con Sarabanda, Gerry Scotti affonda ancora De Martino

Un Futuro Aprile su Rai 1 al 14,4% di share, appena sopra la dizi turca Forbidden Fruit su Canale 5, ottimo Comedy Match: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Nuovo appuntamento con gli ascolti tv. Ieri giovedì 21 maggio 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il film Un futuro aprile, mentre su Canale 5 è tornata la dizi turca Forbidden Fruit. Tempo di debutti, invece, su Italia 1, dove Enrico Papi ha aperto la nuova edizione di Sarabanda Celebrity. Milo Infante ha ripreso le redini di Ore 14 Sera; nuovo appuntamento anche per Paolo Del Debbio al timone di Dritto e Rovescio e per Corrado Formigli alla guida di Piazzapulita. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Un futuro aprile e Forbidden Fruit

Ieri giovedì 21 maggio 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Un futuro aprile. Il film sulla strage di Pizzolungo diretto da Graziano Diana ha interessato 2 milione e 219mila spettatori, registrando il 14,4% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Forbidden Fruit. I nuovi episodi della dizi turca hanno radunato 1 milione e 973mila spettatori, ottenendo il 14,3% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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Dopo avere lasciato spazio all’Eurovision la scorsa settimana, Milo Infante ha ripreso il comando del prime time di Rai 2 e di Ore 14 Sera. La puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha richiamato 1 milione e 141mila spettatori, toccando il 9% di share. Su Italia 1, invece, è iniziata la nuova edizione di Sarabanda Celebrity. La prima puntata del quiz show musicale condotta da Enrico Papi ha attirato 937mila spettatori, debuttando al 6,9% di share.

Splendida Appendice di Geppi Cucciari ha intrattenuto 877mila spettatori su Rai 3, chiudendo al 5,9% di share. Paolo Del Debbio ha condotto un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio, che ha coinvolto 787mila spettatori su Rete 4, arrivando al 6,5% di share. Su La7 Corrado Formigli ha invece totalizzato un a.m. di 890mila spettatori alla guida di Piazzapulita, arrivando al 7% di share.

Su Tv8 il film Spectre con Daniel Craig ha appassionato da 368mila spettatori, pari al 2,6% di share. Su Nove, infine, Comedy Match condotto da Katia Follesa ha collezionato 704mila spettatori, pari al 4,4% di share.

  • Rai 1 | Un futuro aprile 14,4% (2.219.000 spettatori)
  • Canale 5 | Forbidden Fruit14,3% (1.973.000 spettatori)
  • Rai 2 | Ore 14 Sera9% (1.141.000 spettatori)
  • Italia 1 | Sarabanda Celebrity6,9% (937.000 spettatori)
  • Rai 3 | Splendida Appendice5,9% (877.000 spettatori)
  • Rete 4 | Dritto e Rovescio 6,5% (787.000 spettatori)
  • La7 | Piazzapulita7% (890.000 spettatori)
  • Tv8 | Spectre 2,6% (368.000 spettatori)
  • Nove | Comedy Match 4,4% (704.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino contro Gerry Scotti

Nuova sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti nella lunga battaglia a distanza dei dati Auditel dell’access prime time, dove ancora una volta ha avuto la meglio ‘zio Gerry’. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha infatti raggiunto 4 milioni e 566mila spettatori, arrivando al 24% di share su Rai 1. La Ruota della Fortuna, invece, ieri ha toccato il 24,4% di share su Canale 5 con un ascolto medio di 4 milioni e 654mila spettatori.

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