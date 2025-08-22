Trova nel Magazine
Ascolti tv ieri (21 agosto): vince Gassman, clamoroso Scotti con numeri da record (29,3%)

Un professore vince in replica con il 12,6% di share, Watson al 10,9%, La Ruota della Fortuna cotninua a volare nell’access prime time: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

La settimana arriva al giro di boa anche negli ascolti tv. Ieri giovedì 21 agosto 2025, infatti, su Canale 5 è proseguita la nuova serie Watson, mentre su Rai 1 sono continuate le repliche della seconda stagione della fiction con Alessandro Gassman Un professore. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Un professore 2 e Watson

Ieri giovedì 21 agosto 2025 in prima serata su Rai 1 è tornata in onda la serie Un professore 2. Gli episodi (in replica) della seconda stagione della fiction con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi hanno radunato 1 milione e 264mila spettatori sulla prima rete, confermandosi al 12,6% di share e trionfando nel prime time. Su Canale 5, invece, è tornata Watson. Dopo l’ottimo debutto (con vittoria negli ascolti tv) dello scorso lunedì, la nuova serie della rete ammiraglia Mediaset con Morris Chestnut nei panni di John Watson ha raccolto 980mils spettatori, raggiungendo il 10,9% di share.

Su Rai 2 prosegue la 12esima stagione di Delitti in Paradiso, che ieri ha appassionato 980mila spettatori, volando al 7,3% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda in prima tv il film di Alexandre Aja Crawl – Intrappolati, che ha conquistato 809mila spettatori, ottenendo il 6% di share.

Spazio al cinema su Rete 4, dove è andato in onda il film diretto da Brian De Palma The Untouchables – Gli intoccabili. La pellicola del 1987 con Kevin Costner, Sean Connery, Andy García e Roberto De Niro nel cast ha interessato 779mila spettatori, pari al 6,5% di share. Su Rai 3 è invece andato in onda I re della scena, che ha coinvolto 336mila spettatori registrando il 2,7% di share.

Su La7 il film del 2007 di Simona Izzo Tutte le donne della mia vita con Luca Zingaretti e Vanessa Incontrada ha toccato il 3,9% di share grazie a 509mila spettatori sintonizzati. Spazio al calcio, invece, su Tv8, dove è andata in scena la partita valevole per i playoff di Conference League – Polyssa-Fiorentina. La vittoria della ‘Viola’ ha richiamato 518mila spettatori, pari al 3,4% di share. Su Nove lo spettacolo teatrale di Aldo, Giovanni e Giacomo Angplagghed ha invece totalizzato un a.m. di 566mila spettatori, pari a uno share del 4,6%.

  • Rai 1 | Un professore 212,6% (264.000 spettatori)
  • Canale 5 | Watson10,9% (980.000 spettatori)
  • Rai 2 | Delitti in Paradiso 7,3% (980.000spettatori)
  • Italia 1 | Crawl – Intrappolati 6% (809.000 spettatori)
  • Rai 3 | I re della scena2,7% (336.000spettatori)
  • Rete 4 | The Untouchables – Gli intoccabili 6,5% (779.000 spettatori)
  • La7 | Tutte le donne della mia vita3,9% (509.000 spettatori)
  • Tv8 | Conference League – Polyssa-Fiorentina3,4% (518.000 spettatori)
  • Nove | Anplagghed4,6% (566.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: La Ruota dominante

Continua il dominio de La Ruota della Fortuna nell’access prime time degli ascolti tv. Ieri giovedì 21 agosto 2025 il game show di Gerry Scotti ha fatto segnare numeri da record con il 29,3% e 4 milioni e 592 spettatori sintonizzati su Canale 5. Su Rai 1 Techetechetè ha invece registrato il 14,8% di share con 2 milioni e 308mila spettatori.

