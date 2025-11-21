Ascolti tv ieri (20 novembre): boom clamoroso di Gerry Scotti, La Ruota vola al 28% in prima serata Canale 5 raduna 5,8 milioni di spettatori con lo speciale de La Ruota della Fortuna, Un Professore parte dal 20% di share, ottimo Formigli: tutti i dati Auditel

È ‘guerra’ all’ultimo spettatore negli ascolti tv. Ieri giovedì 20 novembre 2025, infatti, sia Rai 1 che Canale 5 hanno puntato su alcuni pezzi da novanta del proprio palinsesto: sulla prima rete è iniziata la nuova stagione di Un professore 3, mentre sulla rete ammiraglia Mediaset Gerry Scotti è sbarcato anche in prima serata con La Ruota dei Campioni. Milo Infante è tornato al timone di Ore 14 Sera; nuovo appuntamento per Paolo Del Debbio al timone di Dritto e Rovescio e per Geppi Cucciari alla guida di Splendida Cornice. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Un professore 3 e La Ruota dei Campioni

Ieri giovedì 20 novembre 2025 in prima serata su Rai 1 è ufficialmente iniziata Un Professore 3. La prima puntata della terza stagione fiction con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi ha radunato 3 milioni e 556mila spettatori, debuttando al 20% di share. Su Canale 5, invece, Gerry Scotti ha ‘dilagato’ prendendosi anche il prime time con La Ruota dei Campioni. Lo speciale de La Ruota della Fortuna ha richiamato 5 milioni e 881mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, toccando il 28% di share. A seguire La Ruota della Fortuna ha fatto segnare il 25,7% di share con 4 milioni e 13mila spettatori.

Dopo avere lasciato spazio al tennis la scorsa settimana, Milo Infante è tornato al timone di Ore 14 Sera su Rai 2. Lo spin-off serale di Ore 14 ha interessato 652mila spettatori, raggiungendo il 4,8% di share Su Italia 1, invece il film Codice Unlocked ha conquistato 964mila spettatori, ottenendo il 5,4% di share.

Geppi Cucciari è tornata alla guida di Splendida Cornice e la sesta puntata stagionale del talk show di Rai 3 ha attirato 983mila spettatori, arrivando al 5,9% di share. Su Rete 4 Paolo Del Debbio ha condotto un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio, che ha collezionato 747mila spettatori, pari al 5,5% di share. Ottimo Corrado Formigli che, alla conduzione di Piazzapulita, ha totalizzato un a.m. di 899mila spettatori, pari al 6,4% di share.

Su Tv8 L’uomo sul treno – Commuter si è fermato all’1,4% di share con 258mila spettatori, mentre su Nove lo spettacolo Save the dating – Amori in corso è sceso a 324mila spettatori, pari a uno share dell’1,8%.

Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino e Affari Tuoi

Andato in onda in versione ‘ridotta’ (ma non troppo, chiudendo alle 21:39), Stefano De Martino si è dovuto arrendere alla serata speciale de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. La puntata di ieri di Affari Tuoiv ha registrato un ascolto medio di quasi 4 milioni e mezzo di spettatori, ottenendo il 21% di share l’access prime time di Rai 1.

