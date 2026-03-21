Ascolti Tv ieri (20 marzo): il Grande Fratello Vip precipita (e rischia), Ilary Blasi surclassata da Antonella Clerici Il talent canoro di Rai 1 consolida il suo successo con qualsiasi spin-off, intanto reality di Canale 5 fatica. L’access prime time è più conteso, e si decide sul filo dei decimali

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La prima serata di ieri, venerdì 20 marzo 2026, conferma un quadro che ormai da alcune settimane appare piuttosto definito, nonostante i cambi in palinsesto di Canale 5. Il venerdì sera continua a essere terreno di confronto tra intrattenimento musicale, reality, fiction e approfondimento.

Rai 1 consolida il successo contro Canale 5: The Voice Generations batte il GF VIP

Su Rai 1 The Voice Generations interessa 3.274.000 spettatori pari al 23.2% di share dalle 22:01 alle 00:22, confermando e persino rafforzando la propria posizione di leader del venerdì sera. Il talent musicale non solo mantiene la vetta, ma mostra una crescita che testimonia una fidelizzazione ormai evidente. La capacità di trattenere pubblico fino a tarda notte rappresenta uno degli elementi più significativi del risultato.

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Su Canale 5 invece, il Grande Fratello Vip conquista 1.672.000 spettatori con il 14.3% di share dalle 22:04 alle 1:15. Un risultato che consente alla rete di rimanere in seconda posizione, ma con un divario significativo rispetto alla proposta di Rai 1. Il reality continua a convincere una fascia di pubblico fedele, ma non riesce a trasformare questa presenza in una reale minaccia. Ma soprattutto, va registrato il netto passo indietro rispetto agli ascolti rimediati nel debutto di martedì scorso, quando il programma aveva incassato il 18,4% di share. Il dato rimediato ieri sera è particolarmente basso e rischia di mettere a repentaglio la sopravvivenza stessa del reality, che se non dovesse invertire il trend potrebbe andare incontro a una chiusura anticipata così come successo lo scorso anno a The Couple.

Serie, cinema e informazione: equilibrio nella fascia centrale

Su Rai 2 la serata si articola tra Delitti in Paradiso, seguito da 703.000 spettatori pari al 3.8%, e Oltre il Paradiso, che raccoglie 530.000 spettatori con il 3.7%, risultati coerenti con una proposta di nicchia ma costante. Italia 1 propone Wonder Woman, che incolla davanti al video 890.000 spettatori con il 5.8% di share, confermandosi una valida alternativa per il pubblico amante del cinema spettacolare. Su Rai 3 invece, Il tempo che ci vuole segna 420.000 spettatori pari al 2.4%, mentre Rete 4 con Quarto Grado totalizza 951.000 spettatori con il 7.6%, mantenendo una posizione solida nel panorama dell’approfondimento del venerdì.

Su La7 Speciale TGLa7 – Sì o No raggiunge 879.000 spettatori e il 5.2%, dimostrando una buona capacità di intercettare interesse su temi di attualità. Da segnalare anche l’ottima performance del Nove, dove Fratelli di Crozza raduna 1.181.000 spettatori con il 6.6%, risultando tra le proposte più seguite della serata dopo le ammiraglie. Tv8 con MasterChef ottiene 379.000 spettatori pari al 2.8%, mantenendo una base stabile. Nella serata emerge una leadership chiara di Rai 1, ma anche una fascia intermedia molto competitiva, con distanze relativamente contenute.

Ascolti prima serata, il riepilogo:

Rai 1 The Voice Generations 3.274.000 spettatori 23.2%

Canale 5 Grande Fratello Vip 1.672.000 spettatori 14.3%

Nove Fratelli di Crozza 1.181.000 spettatori 6.6%

Rete 4 Quarto Grado 951.000 spettatori 7.6%

Italia 1 Wonder Woman 890.000 spettatori 5.8%

La7 Speciale TGLa7 – Sì o No 879.000 spettatori 5.2%

Rai 2 Delitti in Paradiso 703.000 spettatori 3.8%

Rai 3 Il tempo che ci vuole 420.000 spettatori 2.4%

Tv8 MasterChef 379.000 spettatori 2.8%

Access prime time: sfida apertissima

Prima della prima serata, l’attenzione si concentra sull’access prime time, dove la competizione si gioca sul filo dei decimali. Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.027.000 spettatori con il 21.5%, mentre Affari Tuoi arriva a 4.871.000 spettatori pari al 24.3% dalle 20:50 alle 21:43.

Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna nella versione di 8 minuti con 3.685.000 spettatori (19.4%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.838.000 spettatori pari al 24.2% dalle 20:55 alle 21:58.

È proprio in questa fascia che si registra il confronto più serrato della serata, con una sostanziale parità che conferma come l’access resti un terreno decisivo per orientare le scelte successive del pubblico.

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