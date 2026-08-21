Ascolti Tv ieri (20 agosto): il ‘Doc’ Argentero superato in replica chiude, Brindisi sale ancora con Garlasco, Insegno al top
Ghost su Canale 5 vince col 15,8% di share, Doc – Nelle tue mani al 15,7%, ottimo Zona Bianca al 7,5%, cresce Raznovich: tutti i dati Auditel
Nuovo appuntamento con gli ascolti tv. Ieri giovedì 20 agosto 2026, infatti, su Rai 1 si sono concluse le repliche della terza stagione di Doc – Nelle tue mani, mentre su Canale 5 è andato in onda il film Ghost – Fantasma. Camila Raznovich ha condotto un nuovo appuntamento di Kilimangiaro Estate, Giuseppe Brindisi è invece tornato alla guida di Zona Bianca. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Doc – Nelle tue mani e Ghost – Fantasma
Ieri giovedì 20 agosto 2026 in prima serata su Rai 1 sono andati in onda gli ultimi episodi della terza stagione di Doc – Nelle tue mani. In attesa della nuova stagione, le repliche dell’amata fiction con Luca Argentero hanno radunato 1 milione e 448mila spettatori, registrando il 15,6% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda il film Ghost – Fantasma. Il film del 1990 con Patrick Swayze e Demi Moore ha conquistato 1 milione e 690mila spettatori, raggiungendo il 15,8% di share.
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Su Rai 2 i nuovi episodi de Il commissario Rex ha appassionato 611mila spettatori, toccando il 4,8% di share. Su Italia 1, invece, è andata in onda l’undicesima stagione della serie statunitense Chicago Med, che ha richiamato 769mila spettatori e ottenuto il 5,8% di share.
Camila Raznovich ha ripreso le redini del prime time di Rai 3 alla conduzione di Kilimangiaro Estate. Il quinto appuntamento della nuova edizione ha raccolto 590mila spettatori, centrando il 5% di share. Giuseppe Brindisi ha condotto un nuovo appuntamento di Zona Bianca e la puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha attirato 750mila spettatori su Rete 4, facendo segnare il 7,5% di share.
Spazio al calcio europeo su Tv8, dove è andata in scena la partita di andata dei playoff di Conference League – Atalanta-Hapoel Tel Aviv, che ha interessato 479mila spettatori, pari al 3,3% di share. Su Nove, infine, lo spettacolo di Aldo, Giovanni e Giacomo Anplagghed ha collezionato 302mila spettatori, pari al 3,3% di share.
- Rai 1 | Doc – Nelle tue mani – 15,7% (1.448.000 spettatori)
- Canale 5 | Ghost – Fantasma – 15,8% (1.690.000 spettatori)
- Rai 2 | Il commissario Rex – 4,8% (611.000 spettatori)
- Italia 1 | Chicago Med – 5,8% (769.000 spettatori)
- Rai 3 | Kilimangiaro Estate – 5% (590.000 spettatori)
- Rete 4 | Zona Bianca – 7,5% (750.000 spettatori)
- La7 | Il giurato – 3,6% (441.000 spettatori)
- Tv8 | Conference League – Atalanta-Hapoel Tel Aviv – 3,3% (479.000 spettatori)
- Nove | Anplagghed – 3,3% (302.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: Marco Liorni contro Gerry Scotti
Altra sfida tra Marco Liorni e Gerry Scotti nell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri de L’Eredità Summer ha coinvolto 2 milioni e 411mila spettatori, arrivando al 16,6% di share su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece toccato il 28,2% di share su Canale 5 grazie a un ascolto medio di 4 milioni e 86mila spettatori.
Sempre bene Pino Insegno al timone di Reazione a catena, con la puntata di ieri (e il pericolo scampato per le ‘Pappardelle’) volata al 25,7% di share e 3 milioni e 40mila spettatori. La concorrenza di The Wall di Max Giusti si è invece fermata al 14,7% di share, con 1 milione e 589mila spettatori sintonizzati su Canale 5.
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